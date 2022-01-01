Современный дизайн встроенных кухонь с холодильником и бытовой техникой – варианты оформления с фото

Дизайн встроенных кухонь с фото, с холодильником, бытовой техникой, виды, преимущества и недостатки. Советы по выбору, в каком стиле оформить, идеи оформления интерьера. Как расставить приборы и мебель, угловую и традиционную

Для создания уютного, комфортного и стильного места, находиться в котором будет в удовольствие, необходимо серьезно подойти к планированию пространства и рационально разместить все элементы мебели и бытовой техники. Идеальным решением будет встраиваемая кухня, имеющая свой неповторимый дизайн, радующая удобством и функциональностью. К тому же дизайн интерьера со встроенными кухнями всегда эффектно выглядит, можно воплотить любые пожелания.

Встроенные кухни — что это такое

Встроенная кухня позволит сэкономить место в помещении и рационально использовать выделенное пространство. Ее главная особенность — возможность объединить всю бытовую технику и мебель в единое целое. Такая кухня подразумевает разработку индивидуального проекта гарнитура, учитывая все пожелания заказчика. За фасадом можно скрыть многофункциональную технику.

Мебель представлена единой композицией, состоящей из нескольких модулей, каждый из которых используется под размещение конкретного вида бытовой техники, например плиты и духовки, вытяжной системы, стиральной машины, посудомоечной машины, холодильника. Важное преимущество такой кухни — возможность заказа модулей нужных размеров и дизайна.

Отличие встроенной кухни от модульной

Модульная кухня комплектуется готовыми шкафами и ящиками, которые имеют готовые стандартные размеры и цветовую гамму. Они изготавливаются с уже готовым наполнением. Такие кухни чаще всего делают из дешевых материалов, которые имеют не самое лучшее качество. При выборе модульной кухни достаточно выбрать наполнение и количество модулей.

При сборке устанавливается и встраивается необходимая бытовая техника, чаще всего самостоятельно. Могут возникнуть проблемы, когда тот или иной модуль не помещается (например, были неправильно сделаны замеры или сама фабрика изготовила модуль с отклонением от заявленного размера). Если в помещении после размещения мебели по замерам не остается свободного пространства, стоит быть особенно внимательными при замерах и выборе модулей.

Преимущества и недостатки

Прежде чем остановить свой выбор на встроенной кухне, следует рассмотреть положительные и отрицательные стороны. Главное достоинство такой кухни — гармоничный внешний вид. Она выглядит как единое дизайнерское решение, все детали гармонично дополняют друг друга. Принципы эргономики и минимализма помогут создать комфортную атмосферу. Даже на небольшой площади можно расположить нужную бытовую технику, при этом не будет ощущения тесноты и нагроможденности, останется свободным доступ ко всем предметам.

Из недостатков можно выделить:

Стоимость. Встроенная мебель и техника стоит дороже уже готовых вариантов. Проект. Расположение всех элементов продумывается заранее, т. к. после монтажа внести изменения будет сложно. Ремонт. При поломке техники заменить ее будет непросто, сохранив целостность фасада и столешницы. Нужно будет подобрать технику с точно такими же размерами, в крайнем случае меньше. Замена предметов.

При замене отдельного элемента надо будет подбирать его так, чтобы новый вариант подошел по размеру и идеально вписался в проект. В этом случае также должны сохраниться размеры как у предыдущего варианта.

Виды встроенных кухонь

Основной элемент встроенных кухонь — фасад, который и создает выбранный дизайн. Он бывает двух типов:

Открытые фасады — лицевая часть остается открытой и все кухонные приборы находятся на виду. Фасады закрытого типа — кухонные приборы б удут спрятаны за панелью. Но на удобство и их доступность это не влияет. Передние панели изготавливаются из разнообразных материалов. Их дизайн может быть выполнен под дерево или пластик.

В современных вариантах (например, в дверцах шкафов или пеналов) дополнительно используются стекло и металлические вставки, чаще всего алюминиевые.

Как выбрать встроенную кухню

Чтобы кухня была функциональной и удобной, специалисты советуют сначала выбрать бытовую технику, которая будет встраиваться, и уже потом заказывать корпус. При выборе электроприборов важно учесть их размер, функциональность.

Система хранения подразумевает вместительность и удобство в использовании. Здесь важно учитывать не только ширину и глубину, но и высоту, чтобы можно было без усилий дотянуться и открыть. Современные производители предлагают огромный ассортимент систем хранения — разных габаритов, разного назначения.

Во встроенную кухню можно добавить столы, выдвижные разделочные доски, сушилки для посуды, корзины для овощей, подставку под бокалы.

Рекомендации по комплектации встроенных кухонь

Современные помещения не только приятны по оформлению, но и предполагают доступность всех необходимых для комфортного существования объектов. Можно выделить основную технику, которую стоит включить в комплектацию своей кухни:

Холодильник. Его можно спрятать за фасадом, декорировать дверь или оставить в родном дизайне, если он вписывается в проект кухни. Холодильник выбирается в зависимости от предпочтений: количество камер, дверей, объем, высота. Варочная поверхность. Важно определиться с количеством конфорок, стилем плиты. Можно выбрать современную модель с сенсорным управлением или классический дизайн с выпуклыми ручками. Также выбор будет зависеть от вида плиты: газовая или электрическая. Духовой шкаф. В современных дизайнах его всё чаще скрывают за фасадом. В таком варианте будет важно спроектировать дверцу таким образом, чтобы она не мешала свободному открыванию дверцы духовки. Панель должна быть термостойкой, т. к. после использования поверхность некоторое время остается горячей. Посудомоечная машина. Существуют стандартные и компактные модели. Последние помогут сэкономить пространство на кухне небольшой площадью.

По желанию кухня дополняется дополнительной бытовой техникой: стиральной машинкой, вытяжкой, микроволновкой, мультиваркой, хлебопечкой, кофеваркой, соковыжималкой. Небольшие предметы рекомендовано встраивать — так сохранится свободное место на поверхностях и в шкафах.

Где разместить бытовую технику

Размещение бытовой техники зависит от фантазии и желаний заказчика. Но важно, чтобы при этом она было удобна в использовании.

Чаще всего основные предметы размещаются за фасадами кухни. Духовой шкаф удобно располагать в одном из нижних модулей или на среднем уровне встроить в пенал. Посудомоечную машину рекомендовано поднять над полом — это облегчит загрузку/выгрузку посуды. Дизайн встроенных кухонь с холодильником можно выбрать под конкретную модель.

Микроволновку и кофемашину можно встроить в пенал или в средний модуль. Тостер, мультиварку, чайник обычно размещают на столешницах, поэтому стоит заранее предусмотреть наличие свободного пространства, чтобы не приходилось их двигать с места на место или помещать в один из шкафов.

В каком стиле оформить встроенную кухню

Дизайн встроенных кухонь должен вписаться в интерьер помещения. Особенно это важно, если кухня совмещена с гостиной.

Классический стиль

Встраиваемая кухня в классическом стиле, как правило, представлена роскошными деревянными фасадами, дополненными фигурными вставками и резьбой, металлическими украшениями. Такой вариант будет выигрышно смотреться в больших помещениях, где достаточно пространства для воплощения любой идеи.

Дизайн кухни классического стиля обычно выбирается в коричневой, кофейной или белой гамме. Дополнительно используются металлические детали, чаще бронзового цвета. Следует иметь в виду, что для сохранения первоначального вида за деревянными поверхностями требуется особый уход, а если в помещении постоянно повышена влажность, материал может быстро прийти в негодность.

Современный стиль

В современном стиле не принято выставлять бытовую технику напоказ, она скрывается за фасадами кухни. Такой интерьер представляет собой монолитную конструкцию, которая четко вписывается в пространство геометрией своих линий. Выбор расцветок в таком дизайне самый разнообразный. Поверхность может быть глянцевой или матовой, допускаются вставки из стекла и металла.

Скандинавский стиль

Дизайн в белоснежных тонах выглядит натурально и современно, но нужно позаботиться о каждой детали, чтобы не было ничего лишнего. Кухни скандинавского стиля всё чаще объединяют с гостиной, поэтому дополнительная мебель способствует гармоничным ощущениям целостности всего интерьера.

Минимализм

Это самый простой и бюджетный современный дизайн встроенной кухни, с помощью которого можно создать уют в маленьких помещениях. Рекомендуется выбирать панели из дерева. В этом стиле предметы бытовой техники скрываются за фасадами, важна простота и комфортность при дальнейшем использовании. Тона, как правило, спокойные, нет ярких принтов и броского дизайна.

Прованс

Деревенский стиль родом из южной Франции сегодня считается популярным благодаря узнаваемости, эстетичному виду и универсальности. Стиль прованс — нарядный дизайн, выглядит слегка наивно, но и по-деревенски грубовато, при этом обладает французской изящностью.

В прованском стиле в отделке используются натуральные элементы, обычно из дерева. Цветовая гамма спокойная и близка к природной. Разнообразят такой дизайн рисунки: клетка, полоска, цветочные узоры. Фасады дополнительно украшаются резьбой, узорами и стеклянными декоративными вставками. Такой дизайн выглядит как сделанный своими руками.

Можно добавить элементы шитья, плетения, вязки. Идеально дополнят интерьер в прованском стиле шторы, ковер, красивая скатерть, открытые полки с посудой и статуэтками из глины, фарфора, меди и бронзы. Стиль прованс выбирают те, кто одновременно ценит уют и функциональность. Часто его используют для обустройства загородных домов и дачи.

Лофт

Дословно переводится как чердачный стиль. Это направление появилось в середине XX века, когда освобождались огромные помещения ранее используемые под производство, и туда заселялись люди. Дизайн имеет промышленные и заводские нотки. Такие кухни выглядят масштабно, креативно и присутствует ощущение свободы.

Хай-тек

На сегодняшний день этот стиль довольно популярен. Отличительная его особенность — использование геометрических линий неправильной формы.

Кантри

Это один из стилей, отдающих предпочтение натуральным материалам. У него есть множество региональных вариаций (к примеру, стиль «альпийское шале»). Мебель в этом стиле довольно массивная и вместительная, поэтому он больше подходит для просторных помещений в загородных домах. Гарнитурам присущи простота и лаконичность форм, ассоциации со старинными предметами, использование фурнитуры из металлов желтого цвета необычной формы. Материалы фасадов и столешницы — мрамор, камень и дерево. В деревянной мебели часто используются вставки из стекла.

Цветовая гамма сдержанная, натуральная, с преобладанием светлых тонов. Поверхности матовые. В стиль хорошо вписываются искусственно состаренные шкафы (к примеру, с помощью патинирования), а также плетёная мебель. Стол может быть заменен барной стойкой.

Этнические стили

Стили, оформленные в традициях одной из стран: Италии, Англии, Америки, Восточных стран, средиземноморский стиль в морских тонах, греческий стиль, японский, китайский, русский, немецкий.

Фьюжн

Стиль который соединяет в себе сразу несколько направлений. Здесь нет ограничений, комбинируются самые различные материалы, текстуры и расцветки. Единственное условие — чтобы это всё гармонично сочеталось.

Эко-стиль

В этом стиле максимально используются натуральные материалы — дерево, камень. Минимальное использование неприродных материалов – пластика или стекла.

Дополняется дизайн растениями. Это может быть панно на стене или цветы в горшках на подоконниках и полках. Стиль максимально приближен к природе, используются только экологически чистые материалы.

Ретро и винтаж

Для любителей старины можно создать дизайн кухни в ретро-стиле. Даже производители бытовой техники выпускают дизайнерские модели, которые будут идеально сочетаться с винтажной мебелью и создадут атмосферу прошлых лет.

Дизайн встроенной кухни небольшого размера

Чтобы обустроить маленькую кухню, необходимо в первую очередь обратить внимание на функциональность. Хорошим решением будет угловой тип кухни. Дизайн может быть разнообразным, мебель лучше выбрать с закрытым фасадом. Открытые полки могут визуально сузить пространство и создать впечатление нагроможденности.

Фасады без ручек будут выглядеть более аккуратно. Бытовую технику рекомендовано выбирать встроенную и размещать ее под столешницей, тщательно продумав, что необходимо, а что будет лишним. Цвет фасадов может быть любым, не обязательно светлым. Можно остановить выбор на зеркальных поверхностях.

Нужно учитывать, что помимо зоны приготовления пищи необходимо еще оставить пространство для ее приема, чтобы при этом оставался проход и место для стульев.

Полезные советы от специалистов

Чтобы обустроить кухню и сделать ее красивой, удобной и функциональной, необходимо тщательно продумать расположение предметов мебели и бытовой техники, сделать все необходимые замеры, не допустить при этом ошибок, чтобы потом не пришлось переделывать.

Бытовую технику выбирать не по внешнему виду, а по функциональным качествам, т. к. она будет закрыта панелью. Максимально использовать пространство шкафов. В этом случае времяпровождение на кухне будет удобным и приятным.

Фотоидеи оформления встроенной кухни

Существует огромное количество дизайнов встроенных кухонь. Дизайнеры создают удивительные проекты, в которых комбинируют разнообразные материалы, цвета и рисунки. Для создания проекта встроенной кухни рекомендовано обращаться к специалистам, тогда проект будет удачным и многофункциональным. Можно выбрать уже готовый проект дизайна встроенной кухни по фотографии, внести в него изменения или придумать индивидуальный и неповторимый.

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