Философия лофта: самый полный год по стилю

Квартблог сделал самый полный гид по стилю лофт в интерьере, который поможет понять философию стиля, определиться с материалами и дизайном, а также покажет фото самых интересных примеров индустриального жилья

Кирпичные стены и трубы воздуховодов, высокие бетонные потолки с грубыми цементными швами – неотъемлемые элементы интерьера одного из самых дорогих видов жилья в крупных городах. Ко всему этому великолепию прилагается обширная площадь, огромные окна – зачастую даже без штор, эклектичная мебель и непременно тёплый свет. Именно так выглядит «чердак» в прочтении современных дизайнеров. Итак, знакомьтесь – роскошный лофт.

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История стиля: «Жильё от безысходности»

Лофт (англ. Loft – чердак) – явление относительно молодое: его история началась лишь в середине прошлого века. Тогда в годы Второй мировой войны и первое послевоенное десятилетие резко выросшие цены на аренду земли в крупных городах США буквально «переселили» промышленное производство на окраины, а то и вовсе в сельскую местность.

Огромные же площади, зачастую в тех районах, которые сейчас считаются фешенебельными, остались пустовать. Их предприимчивые владельцы стали сдавать помещения цехов, складов, чердаков в качестве жилья не самым обеспеченным жителям городов за сравнительно небольшие деньги. Среди них во множестве имелись и представители творческих профессий, а с течением времени особая атмосфера этих пространств стала привлекать в лофты всё более «богемные» слои населения – всё для того, чтобы быть не такими, как все.

Их предприимчивые владельцы стали сдавать помещения цехов, складов, чердаков в качестве жилья не самым обеспеченным жителям городов за сравнительно небольшие деньги

Действительно, превратить холодное безликое помещение с обилием следов его промышленного прошлого в комфортное «особенное» жилище стало своеобразным вызовом для продвинутых горожан. И постепенно лофты из просто квартир трансформировались в пристанище богатых и успешных, максимально сохранив при этом облик пустующего цеха или склада, но с безусловным комфортом и даже шиком. Собственно, в этом сочетании и отражается вся философия этого стиля – назовём его условно «роскошь чердака».

Особенности стиля лофт в интерьере

Первая и очень значимая особенность абсолютно аутентичного интерьера в стиле лофт – большие открытые пространства, что во многом определяет и стоимость такого жилища. Согласитесь, настоящий промышленный цех или склад не может быть маленьким по определению, а чердаки старых домов – чаще всего огромная площадь под крышей, зачастую над всем этажом и без единой перегородки, но со множеством окон. Отсюда и вторая основная особенность – в настоящем лофте окна большие, в идеале панорамные, высотой почти во всю стену. И да, высота потолков должна быть соответствующая – значительно выше – порой в два-три раза, чем в обычных квартирах.

Лофт не предполагает дверей – «смыслы» всех помещений плавно перетекают друг в друга. И только санузел имеет право на обособленность – если в лофте и нужны двери, то, пожалуй, только здесь.

Однако и версальские дворцы весьма велики по площадям и высоте потолков, так что очевидно - не только эти параметры являются стилистическими признаками лофт-интерьера. Главное – атмосфера, создаваемая исключительно урбанистическими мотивами, промышленными цитатами и нарочито грубыми акцентами. Стены и полы в таком помещении выглядят так, словно только вчера отсюда вывезли станки или сундуки с «бабушкиными» сокровищами. Открытая кирпичная кладка, бетонные неоднородные поверхности, выступающие трубы и воздуховоды, возведенные в ранг акссесуаров, возможно, даже буржуйка – и рядом безукоризненного качества предметы мебели, осветительные приборы и современная техника. Это – истинный лофт.

Стены и полы в таком помещении выглядят так, словно только вчера отсюда вывезли станки или сундуки с «бабушкиными» сокровищами

Цвет и материалы стиля лофт: Пятьдесят оттенков… серого?

Естественно, ведь это же бетон, скажете вы. Однако будете не совсем правы. Хоть лофт и весьма требователен к цветовой гамме интерьера, но всё же речь идёт, как правило, минимум о двух-трёх сочетающихся между собой основных оттенках. А поскольку лофт – это:

кирпичи

бетон

металл

фанера

стекло

натуральное дерево

...то эти материалы и определяют колористику помещения – всё зависит от их цвета. Дерево пола и охра кирпичей смягчат белые или светло-серые стены, а трубы медного цвета придадут некий стимпанковский характер всей композиции. Светлый никель или черный чугун в сочетании с темными или наоборот, очень светлыми полами и серыми бетонными стенами максимально подчеркнут открытость пространства. Обычная фанера или фанера OSB тоже могут стать полноправным элементом лофта – они привнесут тепло в интерьер, но при этом подчеркнут абсолютную утилитарность этих материалов. Что и требуется для «настоящего» цеха или чердака.

Если же есть возможность использовать в оформлении лофта аутентичные материалы из настоящих цехов и складов, а тем более прошлого или даже позапрошлого веков - отлично: интерьер станет ещё более атмосферным. Правда, и стоимость такого декора может увеличиться в разы. Ещё один важный момент – металл не должен «солировать», иначе может получиться совсем другая история, не имеющая к лофту почти никакого отношения.

И если основные материалы для оформления интерьера в стиле лофт практически неизменны и являются настоящей классикой жанра, то цветовая гамма может варьироваться – в зависимости от того, какой лофт вы намерены заполучить. Промышленный лофт – это более холодные оттенки (те самые условные «пятьдесят оттенков серого»). Лофт гламурный – также в основном холодные цвета, преимущественно пастельные, но в любопытных сочетаниях: серый и мятный, сиреневый и серо-коричневый. И, наконец, так называемый богемный (или бохо-) лофт – смешение теплого и холодного, неожиданные цветовые акценты на всё той же подкладке из кирпича, дерева или бетона. Тем не менее в лофт-интерьере не особенно приветствуются яркие цвета. А если они и присутствуют, то довольно размытые, словно слегка приглушенные.

Освещение в интерьере в стиле лофт

Одну из ключевых ролей в интерьере в стиле лофт играют системы освещения. Кроме функции собственно источника света они являются связующим звеном всех элементов лофта, более того, имеющим собственную логическую концепцию. Здесь нет места случайным торшерам и плафонам: свет здесь либо объединяет помещение, либо, напротив, служит зональным разделителем в огромной лофт-студии. Крупные, но лаконичные, чаще всего строгих геометрических форм люстры могут стать смысловым световым центром квартир . Сравнительно небольшие одинаковые плафоны подчеркнут обособленность зоны спальни или столовой. Торшеры или настенные светильники выделят библиотеку или зону отдыха.

Здесь нет места случайным торшерам и плафонам: свет здесь либо объединяет помещение, либо, напротив, служит зональным разделителем в огромной лофт-студии

Главное – материалы, из которых изготовлены световые приборы для лофта. Приветствуется металл и дерево, стилизованная «гофра» и даже бетон. Плафоны – из стекла и даже фетра, но правильных оттенков и форм. Идеальны струнные и так называемые «музейные» светильники – те, что освещают картины на выставке. И непременно – тёплый свет: так освещение придаст глубину и визуальный комфорт интерьеру в стиле лофт.

Мебель в стиле лофт

Несмотря на строгие стилистические принципы лофта, эклектики немного не помешает. Даже если вас привлекает сугубо промышленное направление этого стиля, то вполне допускается разбавить лаконичные геометрические формы современных предметов мебели похожим по стилистике максимально утилитарным антиквариатом. Урбанистическая мебель из металлических труб и дерева хорошо сочетается с лаконичными креслами, обитыми кожей и даже стульями из алюминия и пластика.

Однако современная мебель в стиле лофт постепенно принимает более "облегченные" формы, нежели классические тяжеловесные предметы лофт-интерьера.

Шкафы лучше заменить штангами для одежды, в крайнем случае для хранения одежды используется закрытая гардеробная система. Более гламурный или богемный вариант допускает наличие классической мебели – в основном, в качестве акцентных вкраплений. Здесь хорошо будут смотреться единичные (именно единичные) деревянные стулья из разных комплектов. И особый шик лофту придадут предметы ар деко или барокко – но тоже в единственном экземпляре. Кованая мебель без излишнего декора вполне соответствует требованиям «чердака» - главное, впрочем, как в дизайне в принципе – чувство меры. Ничего слишком.

Декор в стиле лофт: максимум текстуры, минимум текстиля

Пожалуй, главное в декоре лофта – текстуры. Неровная поверхность бетонной стены, цементные швы кирпичной стены, гладкие дерево и металл и шероховатая фанера – всё это не просто осязаемо физически, это «осязаемо» визуально. Бетон и кирпич - отличные основы для покраски, и цветовое решение такой стены может стать акцентом всего интерьера. Лофт допускает наличие постеров и картин – желательно в стилистике, близкой к «чердачной». Хорошо будут смотреться на «фабричной» стене нарочито изящные предметы декора, размещенные группами – старые часы, резные рамки. В ряде случаев уместны и хрустальные светильники – но подбор и размещение таких элементов требует безукоризненного дизайнерского вкуса.

Что касается текстиля, то этот элемент декора представлен в лофте почти исключительно в утилитарном формате: плюс - покрывала для кроватей, паласы или циновки, столовые дорожки, простые гардины, минус – скатерти в привычном формате, шторы с ламбрекенами, декоративные подушки ярких цветов.

Отдельным элементом декора в лофте можно смело считать проводку и прочие коммуникации, не закрытые от посторонних глаз. Очевидно, что их качество должно быть достаточно высоким, чтобы их “наглядность” воспринималась именно как декор, а не так и незавершённый ремонт.

Кухня в стиле лофт

Кухню в стиле лофт организовать намного проще, чем все остальные помещения квартиры. Оставив все коммуникации незадекорированными, вы не только сделаете пространство более "чердарным", но и упростите себе жизнь во время ремонта.

Гостиная в стиле лофт

В применении к лофту речь, идёт, скорее о зоне гостиной в открытом пространстве “чердака”. И в этом заключается как простота, так и сложность её оформления. Несомненный плюс - отсутствие перегородок, что позволяет создать практически любую конфигурацию из мебели и элементов декора. К мебели гостиной стоит отнестись с наибольшим вниманием - поскольку это центр лофта, то всё внимание, в первую очередь, приковано к нему.

Здесь будут уместны большие минималистические или, в случае с бохо-лофтом, классические диваны, кресла и пуфы. Журнальные столики - из стекла, дерева и металла, большей частью низкие. Если гостиная совмещена со столовой, то обязательно должен присутствовать большой стол и большое количество стульев - этакий отсыл к образу заводского кафетерия. Гостиную в лофте очень украсит печь-буржуйка или стилизованный под неё камин. Естественно, это вносит дополнительные требования к помещению - как чисто декоративные, так и конструктивные.

Спальня в стиле лофт

Зона спальни в лофте обозначается наличием большой кровати. Её стилистика также зависит от того, какой лофт вы предпочитаете. Как правило, спальня находится в глубине помещения, но вполне может иметь большие окна без малейшего намека на шторы. А максимально возможное разделение пространства происходит за счет открытых книжных стеллажей, стеклянных (оргалитовых) перегородок или труб.

Ванная комната в стиле лофт

Санузел - как правило, совмещенный - единственное помещение в лофте, отгороженное от прочего пространства стенами и дверями. Впрочем, и тут возможны варианты: перегородки могут быть из полупрозрачного матового стекла. Что касается сантехники и декора - то несмотря на относительно скромные по сравнению с остальными помещениями площадями, возможности для самовыражения здесь очень большие. Стены могут быть как классические бетонные, так и кирпичные - впрочем, как и во всех прочих помещениях.

Сочетание грубых стен и изящного санфаянса, металлических труб и ручек, полотенцесушителей создает отличный контраст фактур и цвета. Акцентная стена или какой-либо предмет декора - вплоть до дорожного знака или старой обшарпанной тумбочки - добавит этому сугубо утилитарному помещению индивидуальности.

Детская в стиле лофт

Правилы игры для лофт-детской всё те же, только цветовая гамма может быть более яркой, а игра на контрастах более выраженной. Грубые текстуры стен вполне могут гармонировать с нежным текстилем детской кровати, штанга с одеждой по определению может стать акцентным цветовым пятном. Уместно разместить, впрочем так же, как и в гостиной, качели. Но либо урбанистического толка, на цепях и с лаконичным сиденьем, либо старые деревянные, лучше всего самодельные, закрепленные либо на канатах, либо тоже на цепочках.

Зонирование детского пространства тоже более выраженное, чем в других частях лофта - допускаются и стеллажи, и стеклянные перегородки, и даже простые лаконичные гардины.

Прихожая в стиле лофт

Прихожая в общепринятом смысле в лофте зачастую отсутствует. Как правило, речь идёт о некоем пространстве у входной двери. И определяет его декор: дорожные знаки, струнные светильники, большие лаконичные зеркала, “индустриальные” вешалки. Шкаф здесь вполне может стоять, но, пожалуй, более всего он будет похож на трансформаторную будку. В идеале место для одежды отгорожено воздуховодом или трубами.

Стиль лофт в интерьере маленькой квартиры

Впрочем, адаптировать требования лофта к обычным квартирам вполне возможно. Главное - выполнить основные условия: текстуры, материалы и цвет. Более всего к оформлению интерьера в стиле лофт пригодны современные квартиры-студии, в том числе построенные в мансардном этаже. Если речь идет об обычной планировке, то уместнее всего оформить в стиле лофт гостиную, совмещенную с кухней. Вполне достаточно организовать акцентную фактурную стену, стилистически верную систему освещения и использовать соответствующий декор. Плафоны лучше использовать “кустовым” способом - например, несколько над обеденным столом, а в качестве затемнения для окон - римские шторы. Главное - не перегрузить пространство деталями.

Квартиры в стиле лофт на Квартблоге

Мы постоянно публикуем примеры интересных квартир, в которые мы ходили в гости, или же просто хотели показать читателям. Неудивительно, что среди всего разнообразия на Квартблоге можно найти много лофтовых интерьеров. Вот несколько из самых запоминающихся:

Московские лофты: особенности уюта - Мы попытались понять, что делает лофты, в которых мы побывали, такими особенными и уютными.

Двухэтажный лофт для семьи с детьми в Бутово - Мы побывали в гостях у семьи с двумя с детьми в их прекрасной двухэтажной квартире в Бутово. Они рассказали нам, как бюджетно обустроили свое жилье и сколько всего сделали своими руками.

Лофт с коврами 50м² в центре Москвы - Мы расспросили у хозяина необычной студии о сдаче ее в аренду.

Апартаменты 60 м² в стиле лофт для молодой семьи - Как важно, когда заказчик и исполнитель изначально находятся «на одной волне». Это как раз тот самый случай.

Стилизованная под лофт студия 41м² в Мытищах - Берлога мотоциклиста: настоящее пособие от дизайнеров, как маленькую однушку превратить в полноценный лофт, несмотря на всю стандартность ее критериев.

Стиль лофт в интерьере квартиры - фото

Видео о том, как самостоятельно создать интерьер в стиле ЛОФТ

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