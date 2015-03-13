Светлый дом в Швеции, 170 м2

С приходом весны начинаем задумываться об обустройстве загородных домов. Декор в виде звездочек и классических узоров, традиционные скандинавские часы и печь, антиквариат и последние дизайнерские находки.
Фотографии с сайта nicety.livejournal.com
С приходом весны начинаем задумываться об обустройстве загородных домов. Декор в виде звездочек и классических узоров, традиционные скандинавские часы и печь, антиквариат и последние дизайнерские находки.
Фотографии с сайта nicety.livejournal.com
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