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Светлый особнячок в Швеции

Этот небольшой домик был построен еще в 1902 году архитектором Густавом О. Йоханссоном. Многое до наших дней сохранило здесь свой изначальный облик.

 

 

Фотографии с сайта http://www.stadshem.se

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