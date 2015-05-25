Светлый особнячок в Швеции

Этот небольшой домик был построен еще в 1902 году архитектором Густавом О. Йоханссоном. Многое до наших дней сохранило здесь свой изначальный облик.
Фотографии с сайта http://www.stadshem.se
Этот небольшой домик был построен еще в 1902 году архитектором Густавом О. Йоханссоном. Многое до наших дней сохранило здесь свой изначальный облик.
Фотографии с сайта http://www.stadshem.se
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