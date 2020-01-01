Топ-5 идей для украшения дома гирляндами

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Светящиеся гирлянды – это один из самых ярких и красивых элементов декора, с помощью которого можно украсить дом всего за 20-30 минут. Светодиодные лампы можно повесить на елку, окна, стены или потолок. Если вы живете в частном доме, ими можно декорировать двор, протянув несколько гирлянд в виде дождя по периметру карниза или забора. Купить все необходимые для этого приспособления вы можете и в интернет-магазине winner-light.ru.

Светящаяся ваза

Если у вас осталась дома одна лишняя светодиодная гирлянда, ее всегда можно поместить внутрь какой-нибудь прозрачной вазы или горшка. Особенно эффектно смотреться такой сосуд будет посреди праздничного стола с несколькими выставленными в него еловыми ветками.

Световая инсталляция за 5-10 минут

Если у вас нет времени и желания украшать дом, а потом тратить массу времени на уборку праздничного декора, вы можете «нарядить» помещение с помощью всего одной новогодней гирлянды, сделав на ней акцент из сподручных украшений. Для этого просто повесьте светящуюся нить на стенку в виде нескольких асимметричных волн. Затем поверх нее прямо по проводу закрепите любые украшения, которые вы сможете найти дома: яркую мишуру, снежинки или бумажные фонарики.

Наружная подсветка частного дома или балкона

Чтобы украсить дом или квартиру с улицы можно использовать струящиеся гирлянды в виде занавес дождя или бахромы. Отлично такой декор смотрится на беседках, верандах, фасадных стенах, вдоль лестниц и по периметру окон. Он легко крепится к крышам, карнизам, водостокам, перилам и каркасным сооружениям, выглядит очень эффектно, а его монтаж занимает не более 40-60 минут.

Светодиодный дюралайт – фигурный декор снаружи и изнутри

С помощью дюралайта можно украсить перила, балясины, стволы деревьев, внутреннюю и внешнюю часть дома. Это очень гибкий и прочный гнущийся декор. Из него создаются яркие и объемные инсталляции, фигуры, интерьерные украшения, подсветка. Из дюралайта можно выложить любую надпись или узор, новогодние поздравления и пожелания. Он точно повторяет форму любого предмета при его обмотке по периметру, не боится механического воздействия и не нагревается. С помощью него можно обыграть оконные рамы, входные группы и ограждения. Декоративные возможности такой гирлянды просто колоссальны.

Новогодняя елка из гирлянды

Если вам не хочется устанавливать в доме настоящую елку, а искусственные давно надоели, соорудите этот новогодний символ из обычной светодиодной гирлянды. Закрепите ее на стене, придав нужную форму скотчем, кнопками или клипсами. На вершину инсталляции прикрепите звезду, вырезанную из цветного картона или пластика. Украсьте линии веток объемными елочными игрушками, снежинками и фонариками, аккуратно повесьте цветную мишуру или дождик.

Светодиодную елку можно «поставить» в детской или комнате аллергика. Она не пахнет, не осыпается и не занимает полезного пространства. Ее невозможно случайно опрокинуть или пораниться об нее. Это идеальный вариант для небольших помещений, семей с маленькими детьми и домашними животными.

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