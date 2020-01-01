Цветущее украшение: азалия

О, Азалия! Этот великолепный комнатный цветок отлично растет в домашних условиях, если знать несколько секретов ухода, о которых мы вам сегодня расскажем!

Многим знакомы восхитительные пышные кустики, полностью усыпанные красивыми яркими цветами, — азалия по праву считается одним из самых популярных комнатных растений во всем мире: она долго цветет и придает неповторимый уют любому интерьеру.

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Цветок Азалия

К сожалению, зачастую их воспринимают как живой букет, и после цветения выбрасывают — это растение незаслуженно считается слишком капризным и сложным в уходе или вообще одноразовым. И очень зря! Азалию совсем не сложно выращивать в домашних условиях, просто нужно понимать основные требования растения, которые обусловлены его происхождением и местами обитания в дикой природе.

Азалии относятся к большому роду рододендронов, который, в свою очередь, входит в состав многочисленного семейства вересковых. Современные сорта комнатных азалий были созданы на основе двух миниатюрных природных видов:

Рододендрон Симса (Азалия Симса или Индийская азалия)

Рододендрон тупой (или Азалия японская)

Оба вида обитают высоко в горах Индии и Юго-Восточной Азии на высоте 2000-3500 метров над уровнем моря в зоне туманных горных лесов.

Невысокие кустики азалий растут в тени деревьев, которые закрывают их от прямых солнечных лучей. Температура воздуха в этом высотном поясе постоянно прохладная, почва кислая и влажная, влажность воздуха очень высокая – часто весь лес покрыт облаками и густым туманом.

Именно такие условия и являются идеальными для жизни этих растений и их потомков – наших комнатных азалий.

На первый взгляд кажется, что воссоздать подобную среду обитания в домашней культуре невозможно или крайне затруднительно. Однако все не так страшно. Мы расскажем о некоторых хитрых агротехнических приемах, позволяющих без труда обеспечить базовые условия, гарантирующие успешное выращивание азалии:

очень кислую почву;

очень холодное содержание;

очень высокую влажность;

светлое место без прямых солнечных лучей или с их минимальным количеством.

Азалия комнатная уход в домашних условиях: полив

Азалии – очень влаголюбивые растения, для которых смертельно опасно пересыхание земляного кома. В то же время азалии не любят постоянного застоя воды в поддоне. Главным секретом их успешного выращивания является правильный полив.

Возьмите литровую пластиковую бутылку, наполните ее кипяченой водой из остывшего чайника и найдите для нее удобное место на дверце холодильника. Каждое утро поливайте азалию холодной водой из этой бутылки. Наполняйте бутылку только остывшей кипяченой водой – в ней содержится меньше солей. Лишнюю воду из поддона сливайте через 15 минут после полива.

Так вы обеспечите этому холодолюбивому и влаголюбивому растению оптимальный режим увлажнения и прохладную температуру. Прикоснувшись рукой к стенке керамического горшка с азалией до и после полива, вы легко почувствуете, насколько холоднее становится горшок после полива. Именно в таком постоянно влажном и прохладном горшке азалия будет отлично себя чувствовать, хорошо расти и пышно цвести.

Для полива используйте только кипяченую или отфильтрованную воду, потому что в ней содержится намного меньше солей и кальция, которые угнетают рост азалии. Кальций выщелачивает почву, удаляя из нее необходимую для азалий кислотность. Именно поэтому чем меньше кальция, хлора и других примесей поступает в почву с водой, тем лучше для растения.

Горшок

При покупке лучше выбирать азалию в керамическом горшке. Растение должно выглядеть здоровым, иметь живые зеленые листочки, земля в горшке обязательно должна быть влажной, так как азалия не выносит пересыхания корней. Если растение посажено в керамический горшок, то его не придется пересаживать сразу после цветения, а это уменьшит стресс от переезда из светлой прохладной теплицы в домашние условия.

Если вам досталась азалия в пластиковом горшке, не расстраивайтесь! Вскоре после цветения ее обязательно нужно будет пересадить в глиняный горшок, иначе растение погибнет. Для пересадки возьмите обычный неглазурованный керамический горшок с дренажным отверстием в дне и толстыми стенками: чем толще стенки, тем дольше они будут сохранять холод после полива и тем лучше будет чувствовать себя растение.

По состоянию глиняного горшка отлично видно состояние земляного кома и корней растения: стенки горшка всегда должны быть холодными и влажными на ощупь. Если стенки сухие и теплые, значит, земляной ком пересох — растению угрожает серьезная опасность. Чтобы спасти азалию, горшок с растением необходимо срочно погрузить в емкость с холодной водой минимум на 30-40 минут.

Диаметр нового горшка должен быть совсем немного больше предыдущего (максимум на 2-3 см): в слишком просторном горшке холод от керамических стенок не достигнет корней, азалия будет страдать от перегрева и быстро погибнет.

Новый керамический горшок погрузите на несколько часов в очень холодную воду, чтобы его пористая структура хорошо пропиталась влагой и приобрела необходимую холодную температуру. Горшок с растением тоже опустите в емкость с прохладной водой примерно на полчаса, чтобы хорошо намочить земляной ком.

На дно горшка положите глиняный черепок над дренажным отверстием или насыпьте тонкий слой гальки или керамзита. Сверху добавьте небольшой слой специального кислого грунта для азалий. Если удастся достать мох сфагнум, то будет очень полезно смешать его с почвой: примерно 1 часть мха на 3 части земли для азалий. Очень аккуратно, стараясь не повредить земляной ком и нежные корни азалии, вытащите растение из старого горшка и поставьте в новый. Заполните почвой пустое пространство по бокам, аккуратно распределяя землю небольшой палочкой (например, одноразовым пластиковым ножом). Сильно приминать и утрамбовывать землю не нужно, чтобы не повредить нежную корневую систему.

Подкисление почвы

Кислые компоненты постепенно вымываются из почвы, поэтому периодически ее необходимо дополнительно подкислять. Выжмите из лимона немного сока (буквально несколько капель) и добавьте его в бутылку с водой для полива. Делать это нужно примерно раз в одну-две недели, тогда почва азалии будет регулярно понемногу подкисляться, что самым лучшим образом скажется на состоянии растения.

Использовать для подкисления уксус не рекомендуется, так как он убивает полезные почвенные бактерии и в конечном счете угнетает и отравляет корни растения.

Удобрение

Растение потребляет из почвы питательные вещества, запас которых необходимо периодически восстанавливать. Раз в 2-3 месяца вносите специальное комплексное удобрение для азалий и рододендронов, которое разводится строго по инструкции на упаковке. В нем содержатся все необходимые питательные вещества, а также компоненты для повышения кислотности почвы. Если нет возможности достать специальное удобрение для азалий, можно удобрять растение любым комплексным минеральным удобрением, которое не содержит кальций и хлор.

Опрыскивание

Азалии любят повышенную влажность воздуха и поэтому очень позитивно отзываются на опрыскивание, особенно летом в жаркую погоду. Опрыскивать азалию можно в любое время, кроме периода цветения, так как попавшая на цветки и бутоны вода портит их внешний вид и способствует быстрому увяданию.

Место для азалии

Для азалии нужно выбрать светлое прохладное место, на которое почти не попадают прямые солнечные лучи. Допускается лишь небольшое количество солнца рано утром, пока оно греет не очень сильно. Прямо над батареей размещать азалию нельзя – это растение не выносит жары и сухого воздуха, а зимой над батареей и того, и другого в избытке. Также азалия не любит сквозняков, особенно с мокрыми листьями после опрыскивания.

Летом растение полезно разместить в тени на свежем воздухе, например, на балконе или на даче. Повернуть ее к свету желательно так же, как она стояла в комнате. Место должно быть достаточно светлым, но не солнечным: под прямым летним солнцем азалия погибнет от перегрева и засыхания земляного кома. Дополнительно охладить растение в жару можно, положив на почву пару кусочков льда.

Постарайтесь не поворачивать азалию без необходимости – это растение не любит, когда его крутят и переставляют с места на место. Еще азалии не любят грубых прикосновений к листочкам: если провести рукой против их роста, нежные листики могут моментально опасть от болевого шока и стресса.

Цветение и формирование кустика

Вскоре после цветения у азалии начинается период роста. В это время на концах веточек появляются новые ярко-зеленые побеги с молодыми нежными листочками. Так как комнатные азалии – довольно компактные растения, молодые побеги отрастают совсем небольшие, всего 3-6 см. На конце каждого нового побега закладываются почки для следующего цветения.

Со временем в процессе роста кустик азалии теряет свою красивую круглую форму, и возникает желание немного выровнять ему крону. Но здесь есть одна хитрость: так как цветочные почки закладываются на кончиках всех новых веточек, сделав обрезку, вы можете существенно уменьшить количество цветков во время следующего цветения. Поэтому что-то обрезать имеет смысл только в случае крайней необходимости: например, если какая-то веточка очень некрасиво торчит в сторону и портит весь вид растения. После обрезки она не зацветет, но зато весь кустик будет выглядеть более симпатично.

Заключение

Подводя итог, еще раз перечислим главные условия для успешного выращивания азалий в комнатной культуре:

Посадка в глиняный горшок с толстыми стенками. Полив каждое утро кипяченой водой из холодильника. Кислая почва, периодическое подкисление и удобрение. Светлое место без прямых солнечных лучей.

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