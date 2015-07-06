Цветы с капризами: как продлить жизнь в вазе 19 разным цветам

Каждому цветку — свой уход. Мы подготовили для вас памятку, как продлить жизнь и сделать её наиболее долгой и яркой каждого срезанного цветка в вазе.

Информация о содержании цветов в вазе, которой я всегда владела, казалась мне исчерпывающей: подрезать стебли по косой, чтобы они могли пить больше воды, убрать все лишние листья, чтобы не отнимали воду у цветков и не устраивали в воде антисанитарию, регулярно менять воду, которую лучше сдабривать аспирином или активированным углем опять-таки для сдерживания размножения бактерий, а также насыщать сахарным песком для питания растений.

Однако вот какие уроки готовил мне жизненный опыт. Часто, когда я покупала букеты в цветочных магазинах, заботливые продавцы давали мне куда больше рекомендаций по содержанию каждого конкретного цветка, чем я знала. А когда я как-то раз добавила аспирин в вазу с тюльпанами, стебли практически отравились: стали очень мягкими, безжизненным и согнулись почти пополам. Жизнь и природа оказались как всегда сложнее, чем наши представления о них.

Так что я решила свести все сведения о каждом отдельном цветке в единую памятку для себя и для наших читателей.

Как продлить жизнь цветам в вазе: роза

Роза — королева цветов — и с соседями уживается плохо. Многие из нас знают, что немного привести в порядок подвядшие розы помогает ванна: розы еще раз подрезают и кладут в ванну с прохладной водой, погружая весь стебель и оставляя цветки плавать на поверхности.

Как и писал Антуан де Сент-Экзюпери, нежные и капризные розы боятся сквозняков, а кроме того еще и прямых солнечных лучей, жары, табачного дыма и слишком сухого воздуха. Букеты роз рекомендуется опрыскивать из пульверизатора. Как и остальным цветам, воду в вазе им желательно менять каждый день, промывая кончики стеблей под проточной водой и освежая срезы.

У роз есть еще один неочевидный враг — пузырьки воздуха. Они попадают в срез перед тем, как роза попадает в вазу, или в трещинки по длине стебля, а дальше, как тромб, движутся вверх, забивая проход воде и укорачивая жизнь цветка. Поэтому срезать розу лучше под водой. А если вы уже столкнулись с такой проблемой, погрузите стебель в тазик с водой и срезайте по кусочку до тех пор, пока виновник не выйдет в воду.

Розы любят сахар и аскорбин, а в качестве дезинфекции приемлют и аспирин, и марганцовку, и активированный или древесный уголь, и хвойный экстракт, и спирт (как обычный, так и борный, салициловый, камфорный и простую водку) – эти же средства рекомендуют для всех букетов с оговоркой: чем более водянистый стебель, тем натуральнее должно быть вещество.

Поникшие розы выпрямляют так: заворачивают цветки с верхушкой стебелька во влажную бумагу и на полчаса придают им вертикальное положение, после чего разворачивают. Дольше всего стоят чайные и красные розы с толстыми лепестками, из нежных роз с тонкими лепестками меньше всех живут белые и розовые.

Сирень

Стебель сирени, как уже было сказано, на кончике следует расщеплять, обскабливать или даже разбивать молотком. В вазу с сиренью рекомендуется добавлять щепотку лимонной кислоты или немного уксуса, а цветы опрыскивать водой.

Орхидея

Орхидеи продаются в специальных маленьких контейнерах с водой. Никакого волшебного раствора в них нет, потому, принося цветы домой, переставляйте их в вазу с такой же обычной водой (в маленьких капсулах вода портится намного быстрее). Орхидеи любят свет, но не любят прямые солнечные лучи, а также сквозняки и сухость воздуха. Плохо уживаются со многими видами цветов.

Пион

Перед тем, как ставить пионы в вазу, их рекомендуется подержать некоторое время в прохладном темном помещении или в ванне с холодной водой, опять же в темноте. Бутон пиона распустится быстрее, если его поставить в теплую воду. Пионы не любят соседства с розами, хризантемами и подсолнухами.

Тюльпан

При покупке тюльпанов вас должны насторожить резиночки, надетые на цветки. Они могут говорить о том, что освобожденные от стягивания цветки в вазе быстро рассыплются. Купленные совсем молодыми бутоны, наоборот же, рискуют вообще не распуститься. Тюльпаны любят холодную воду с кубиками льда. Как уже говорилось, экстремальная химия вроде аспирина для тюльпанов вредна. Сгибающиеся стебли тюльпанов может выпрямить фиксация их положения, например, оберните их ненадолго в бумагу и поставьте в хорошо освещенное место. Чтобы избежать закупорки стебля воздушными пузырьками, водянистые стебли тюльпанов и других похожих цветов (например, лотоса) часто надкалывают по всей длине тонкой иголочкой.

Нарцисс

Древнегреческая легенда неспроста назначила нарцисс в символом эгоизма. Сок нарцисса содержит ядовитые вещества, губительно действующие на другие цветы. Если уж вы очень хотите сборный букет с нарциссами, предварительно дайте этому цветку сутки отстояться в отдельной вазе.

Ландыш

Краснокнижный ландыш ставить в вазу вообще предосудительно. Если же все-таки букет прекрасных ландышей оказался у вас, имейте в виду, что соседей он тоже изживает своим красным соком, который в природе нужен, чтоб приманивать птиц, разносящих семена ландыша. В общем-то, в силу своего совершенства ландыши в соседях по вазе и не нуждаются. Кстати, если ландыши испачкали вашу одежду этим красным соком, не бойтесь – он очень легко отстирывается.

Лилия

Еще один знатный, хоть и не такой коварный истребитель соседей – лилия. Им лучше тоже цвести в одиночестве. Подрезанные стебельки лилий и некоторых других цветов с похожими ножками нужно минутку подсушить на раскаленной сковородке перед тем, как ставить в воду – этот совет еще Джо Трибиани давал Монике в одной из серий «Друзей». Цветки лилии распускаются постепенно – не забывайте удалять те, которые отцвели. С тычинок лилий, как и с тычинок тюльпанов, часто удаляют пыльцу, чтобы она не пачкалась, а цветы стояли дольше и не источали резкий запах. Если же вы уже испачкали одежду желтой пыльцой, не растирайте ее по ткани, а удалите при помощи липкой ленты.

Гортензия

Гортензия как раз из тех цветов, которые похожи стеблями на лилию – она тоже будет стоять дольше после подсушивания кончиков стеблей на сковородке. А пышные цветки будут благодарны за опрыскивание водой. Но не подливайте воду в вазу – с частотой примерно раз в три дня меняйте ее целиком.

Георгина

Перед тем как ставить георгину в вазу, переверните ее цветком вниз, а ее полый стебель залейте водой, затем зажмите отверстие в стебле пальцем, переверните и быстро поставьте в вазу.

Гвоздика

С другими цветами уживается крайне плохо, зато достаточно долго стоит в вазе. Стебли с сочленениями, как у гвоздики, рекомендуется срезать посередине между этих «суставчиков».

Гербера

Стебель герберы покрыт пушком, который в вазе разводит антисанитарию. Потому воды герберам рекомендуется наливать не много, около 5 сантиметров в высоту, и, конечно, не забывать менять ее. Справиться с бактериями помогут уже перечисленные средства.

Ирис, калла и лотос

Как и тюльпаны, водянистые ирисы, каллы и лотосы любят воду со льдом и щадящую дезинфекцию. Как и герберы, их лучше ставить в малое количество регулярно меняемой воды.

Гладиолус

Гладиолусы долго живут в вазе и долго цветут. Удаляйте постепенно увядающие нижние цветки. А еще следите за тем, чтобы гладиолусы не стояли в вазе вертикально, упираясь срезом в ее дно — путь для воды должен быть полностью открыт.

Хризантема

Хризантемы стоят очень долго, особенно если стебель не отрезать, как рекомендуется поступать с остальными цветами, а оборвать и разбить, превратив в метелочку. Освежить подвядшую хризантему часто помогает контрастная смена температуры воды в вазе.

Мак

Растения с млечным соком, такие как мак, чистотел и фикус микрокарпа, сразу после срезания нужно поставить в теплую воду и только потом переставлять в вазочку с холодной водой или в землю, как в случае с фикусами. Иначе молочко, выделяемое стеблем, застынет плотной корочкой и не даст пути воде.

Мимоза

А знаете ли вы, что желтенькие цветы, которые мы привыкли дарить и получать на международный женский праздник, на самом деле вовсе не мимоза?

Настоящая мимоза растет в Южной Америке и относится к семейству бобовых. Самый распространенный ее вид – мимоза стыдливая, которая называется так из-за чувствительности своих листочков, складывающихся пополам при малейшем прикосновении.

За нашей 8-мартовской красавицей это название закрепилось только благодаря внешней схожести этих листочков. Символизирующий приход весны букетик представляет собой не что иное, как веточки дерева серебристой акации, которая водится на нашем Кавказе и во многих оранжереях страны.

Эти самые веточки во время их нахождения в вазе следует опрыскивать водой. А если шарики начали увядать, заверните ветки в бумагу, а стебли погрузите в глиняный горшок с горячей водой и оставьте так на несколько часов, это должно значительно освежить цветки.

Мимоза стыдливая и серебристая акация

Общие советы о том, как продлить жизнь срезанным цветам, читайте здесь и здесь.

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