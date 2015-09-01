Уголок для чаепития

Все о чае дома: чем приготовить, как подать и где хранить

Чай — обязательная часть дневного рациона большинства людей, традиционный аккомпанемент посиделок с подругой и классическое завершение большого застолья. Давайте же разберем главные вопросы, связанные с этими чудесным напитком:

В чем приготовить?

Как подать?

Где хранить?

Завариваем чай

Первое, что вы сделаете при заваривании чая — вскипятите воду. Есть интересные модели электрических чайников, объединенные с заварником: отдельная крышечка с ситечком, то есть чай заваривается прямо внутри чайника. Большой бонус — в таких чудо-чайниках можно выбрать температуру заваривания и поддерживать ее, чтобы чай не остыл.

Если вы владелец обычного чайника, отдельно вам понадобится заварник. Им может быть красивый керамический чайничек в восточном стиле или модель побольше из прозрачного стекла, чтобы наблюдать за процессом. Ситечко внутри — удобное дополнение, чтобы отделить чаинки. Выбирая заварочный чайник, руководствуйтесь своими вкусами, стилем кухни, где он будет находиться, и размерами.

Френч-прессы подходят не только для кофе. Очень удобный заварочный чайник, который отделит чайные листья от самого напитка.

Если чай вы действительно пьете часто и с размахом, по-русски, то почему бы не приобрести самовар? Кроме классических моделей есть и электрические.

Если нужно заварить всего одну чашку, а чай из пакетика не ваш выбор, — помогут индивидуальные заварники. Их огромное разнообразие: от ничем не примечательных до ярких и оригинальных.

Накрываем на стол

Чаепитие — старинный ритуал. И, конечно же, существуют определенные правила подачи чая на стол. Первое, о чем стоит подумать — скатерть. К яркой расписной посуде лучше подобрать спокойный тон, к изящному сервизу — легкую, кружевную скатерть. Если ваше чаепитие в восточном стиле, подойдут салфетки под посуду и циновки, а в русском — яркая скатерть с вышивкой.

Используйте для сервировки чайные пары чашка+блюдце. Очень красиво, если они из того же комплекта, что и заварник или сочетаются с ним по стилю. На каждое блюдце положите чайную ложечку.

Если к чаю вы подаете десерт, убедитесь, что у каждого помимо чашки с блюдцем есть десертная тарелка и отдельный прибор. Если к чаю идут сладости и варенье, можно обойтись без отдельной тарелки, но зато нужна розетка, блюдце для косточек и еще одна ложечка.

Важный и красивый аксессуар — молочник, чтобы пить чай по-английски. И не забудьте про сахарницу! Сахар кусочками, насыпанный доверху и дополненный красивыми щипцами, смотрится наряднее и создает меньше беспорядка, чем сахар-песок.

Хранение чая

Чтобы вкусовые качества чая оставались на высоте, его нужно хранить в темном прохладном месте и в герметичной упаковке, чтобы избежать контакта с воздухом и посторонними запахами. Чай в пакетиках удобно хранить в специальных коробочках-органайзерах для чая.

В качестве органайзера можно использовать целый ящик с разделителями.

Для листового чая подойдут банки из жести, фарфора или стекла. Обязательно с плотной крышкой!

Прозрачные емкости нужно хранить закрытыми в шкафу, чтобы уберечь от света. Наклейки помогут подписать их по сортам и ароматам и создадут единообразие стиля. Вместо наклеек можно использовать кусочки упаковки с названием.

Вкусного вам чаепития!

Фотографии: madeheart.com, notonthehighstreet.com, museum-design.ru, claireabellemakes.com, galleryhip.com

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