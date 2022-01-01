Умные розетки от компании Werkel

Розетка с заземлением и подсветкой Швейцарского качества.

Не знаете, с чего начать обустраивать умный дом? Установите этот простой маленький гаджет. Умной розеткой возможно управлять со смартфона, и с помощью голосового помощника, а также автоматически управлять бытовой техникой находясь не только дома, но и за пределами его. Умная розетка Werkel с модулем Wi-Fi дает возможность управлять любыми электроприборами со смартфона или планшета из любого уголка земного шара. Приложение доступно в Google Play и AppStore для устройств iOS и Android. Ознакомьтесь с широким ассортиментом розеток на официальном сайте http://werkel.pro.

О производителе

Werkel — шведский производитель электромонтажных изделий с хорошей репутацией не только в этой стране, но и во всей Европе. За все время компания заслужила любовь и доверие миллионов потребителей.Сегодня ассортимент Werkel выпускает несколько коллекций на любой вкус. Известный бренд электромонтажных изделий в Швеции. На протяжении многих лет Werkel уверенно занимает лидирующие позиции на рынке Скандинавских стран и России. Материалы высокого качества, инновационные решения и современные технологии обеспечивают продукции Werkel широкую известность и доверие. Werkel предлагает полный спектр электроустановочных изделий для современного дома, от стандартных одинарных выключателей до разъемов USB и разъемов HDMI. Все встраиваемые изделия Werkel совместимы друг с другом, что позволяет создавать уникальные комбинации, подчеркивающие индивидуальность интерьера.

Особенностями продукции являются широкий выбор вариантов оформления (помимо белого и черного, которые представлены более чем 10 оттенками) и наличие многофункциональных устройств (в том числе двойных, односекционных и многосекционных). Классический белый цвет подчеркнет каждый элемент декора и гармонично впишется в любое окружающее пространство.Werkel предлагает купить розетку классическую белую с заземлением. Фирменная продукция рассчитана на долгий срок службы – до 40 000 циклов при напряжении 250 вольт. Удобные застежки механизма обеспечивают беспроблемную и быструю установку. Монтажные чертежи прилагаются к каждому экземпляру изделия.

Основные задачи умной розетки:

Электрооборудованием можно управлять дистанционно.Вы можете контролировать статус подключения в любое время Розетки Werkel чень разнообразны. Они представлены распространенными моделями устройств и коммутаций. Умные розетки предствлены в следующих моделях:

ТВ розетка. Они используются для разделения сигналов, используемых для разных целей, и защиты сети от помех. Есть конечные точки и каналы. Если несколько телевизоров в доме подключены по принципу «звезды», целесообразно использовать оконечное оборудование – закрытую систему, не пропускающую ТВ-сигнал дальше по сети. Если телевизоры подключены параллельно, лучше всего использовать сквозную розетку. Каждый из них оснащен входами и выходами для передачи телевизионных сигналов без помех;

Телефонная розетка. Используется для подключения телефона к телефонной сети. Они могут быть одинарными или комбинированными (с розетками для компьютеров). Оснащен системой быстрого подключения, представлен во множестве цветов;

Компьютерная розетка. Они могут быть двойными или одинарными, а могут сочетаться с телефонной розеткой — устройством, соединяющим провода одного или нескольких компьютеров;

Акустическая розетка. Благодаря им можно вывести акустические линии куда удобно и там же подключить акустический комплекс.

Безопасны ли умные розетки?

Да! Интеллектуальные выходы могут автоматически отключаться в случае скачка напряжения или другого электрического инцидента. Они также отправляют уведомления о всплесках или предупреждения, когда количество подключенных к нему элементов может быть опасным.

Как выбрать оборудование?

Выбор зависит от ваших потребностей и от того, сколько предметов вы хотите автоматизировать в своем доме. Некоторые модели позволяют подключать одновременно только одно устройство, но есть и умные розетки с несколькими входами. Кроме того, есть розетки для внутреннего использования и специальные розетки для наружного использования, которые больше подходят для погодных условий, дождя или яркого солнца.

Преимущества механизма Werkel

Заземляющие контакты установлены во всех механизмах розеток;

Токопроводящие элементы изготовлены из фосфористой бронзы (94 % меди, 6 % олова).Высокая проводимость тока без нагрева механизма;

Корпус механизма выполнен из негорючего пластика. Обеспечивает высокую прочность и формостойкость;

Зажимы Easy Click просты в установке и позволяют легко соединять различные серии механизмов и рам;

Жесткие суппорта из нержавеющей стали не деформируются при установке и эксплуатации;

Схема подключения изображена на устройстве;

Канавки для точной настройки механизма гнезда.Ускоряет процесс установки механизмов в многоколонные рамы;

Самозажимной терминал.Обеспечивает быстрое и надежное соединение проводов диаметром до 2,5 мм;

Заложенные в конструкцию запасы прочности обеспечивают стабильную работу механизма при скачках напряжения;

Серебряная подушка (90 % серебра, 10 % никеля).Предотвращение выгорания контактов переключателя;

Широкий диапазон температур от -40 до +80 С.

Не роскошь, а необходимость

Купили ли вы Wi-Fi розетку или успешно сделали ее сами, вам обязательно понравится этот девайс, и вскоре вы не сможете представить, как бы вы жили без такого волшебного и полезного изобретения.

Где приобрести?

Заказать продукцию можно через официальный сайт компании, а заказанный товар будет доставлен бесплатно, и будет доставлен в любой уголок земли транспортной компанией. Каждый новый клиент может воспользоваться действующей скидкой и покупка станет более выгодной. Платежи осуществляются в удобной форме и каждый клиент может выбрать подходящий вариант.

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