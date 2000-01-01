Уроки дизайна: как подобрать сочетание цветов для интерьера

Монохромная, полярная, родственная и триада: все о том, как пользоваться схемами цветовых гармоний - учимся сочетать цвета в интерьере.

Выбор цветовой гаммы — один из важнейших этапов в создании интерьера. Цвет будет влиять на ваше восприятие комнаты и отношение к ней, на ваше настроение, пока вы в ней находитесь. Цвет может также помочь скорректировать форму пространства, расширить его или сузить, поднять потолки или сделать «невидимой» крупную мебель. Поговорим о том, какие цвета можно сочетать друг с другом в интерьере.

Какие цвета сочетаются в интерьере

Об основных правилах использования цвета при создании интерьера я рассказала в первой части этой статьи: рекомендую начать именно с нее, чтобы как минимум разобраться в терминах. А сейчас поговорим о типах цветовых гармоний — полезных схемах выбора дополняющих друг друга цветов.

Здесь важно сказать, что сочетать между собой в одном пространстве можно любые цвета, но чем больше расхождение со стандартными схемами, тем больше усилий придется приложить для достижения гармонии. Одна и та же схема может смотреться совершенно по-разному в зависимости от выбора оттенков и количества цвета, так зачем усложнять себе жизнь?

Монохромная гармония

Самый простой подход — выбрать один цвет и использовать его по-полной. Конечно, в разных оттенках (в смеси с белым, черным или серым) и в сочетании с ахроматическими цветами. Заметьте, если у вас белые стены и потолок, пол из светлого дерева и, например, синий диван — это уже не монохромная гармония. Светлое дерево — это разбеленный желтый или желто-оранжевый цвет. А вот если диван будет коричневым, полученным затемнением желтого, комната как раз будет монохромной.

Эта гармония имеет высокий риск оказаться скучной, поэтому применяют ее в основном в прихожих и коридорах или маленьких комнатах типа туалета, ванной, прачечной. Ее также можно встретить в очень минималистичных интерьерах. Однако, если использовать много оттенков, может получиться довольно интересно.

На кухне такая гармония может быть разбавлена яркими предметами для интерьера или посудой от Queenbohemia.

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Полярная гармония

Эту гармонию составляют два цвета, противоположных друг другу на цветовом круге. Эти цвета еще называют контрастными. Считается, что сочетание контрастных цветов воспринимается нашими глазами наилучшим образом, мы находим его очень гармоничным. Однако применять эту гармонию важно по определенным правилам. Из двух цветов один должен доминировать, его можно применять в большом спектре оттенков — от самого светлого до практически черного, включая самый яркий и чистый цвет. Второй цвет будет дополнительным: возьмите ограниченный спектр (светлые или темные оттенки) и применяйте их дозированно.

какие цвета сочетаются друг с другом в интерьере

Здесь есть важное правило: обязательно используйте оттенки смеси цветов, чтобы выстроить между ними связь. Например, в полярной гармонии синего и оранжевого, смешивайте эти цвета в разной пропорции. При смешении, например, в пропорции 1 к 1, получится темный коричневый цвет, которого вы не добились бы простым затемнением оранжевого.

Смешивание полярных цветов

На всех фото ниже полярная гармония синего и оранжевого цвета.

Гармония близких цветов (родственная)

Для родственной гармонии выбираются 4 цвета, которые находятся рядом друг с другом на цветовом круге. Исключение составляет только отрезок от желтого до красно-фиолетового, здесь допустимо взять все эти 5 цветов. Раздайте каждому из близких цветов свою роль: один будет доминирующим, другой второстепенным, а остальные два — дополнительными.

Также как в полярной гармонии, доминирующий цвет можно использовать в полном спектре от светлого до темного, второстепенный — исключая яркие и чистые оттенки и ощутимо меньше по количеству, а дополнительные совсем ограниченно. Например, в обозначенной ниже гармонии доминировать может, например, желтый, второстепенным быть зеленый. Тогда желто-зеленый мы, допустим, увидим очень светлым салатовым, а желто-оранжевый — темно-коричневым.

Классическая триада

Триада — наиболее сложная цветовая схема, но и наиболее часто используемая: такие интерьеры получаются и уравновешенными, и интересными для восприятия. Для триады берутся три цвета, расположенные равноудаленно друг от друга на цветовом круге, как бы на углах равностороннего треугольника. Тот же подход: цвета выстраиваются по значимости, один всегда доминирует, остальные используются ограниченно.

Что касается смешивания цветов между собой — это важный момент в триаде, но здесь есть два подхода:

Вариант 1. Использовать оттенки смеси доминирующего и второстепенного и оттенки смеси доминирующего и третьестепенного, но сами дополнительные цвета не смешивать.

Вариант 2. Смешать дополнительные цвета в один цвет и уже его смешивать с доминирующим. Этот смешанный цвет можно высветлять и затемнять, разбавлять серым, как и основной и второстепенные цвета.

Подобрать цветовую гармонию без возни с красками можно с помощью этой программы.

Ниже мы собрали примеры того, как можно сочетать цвета друг с другом. Неважно, какой оттенок ваш любимый в интерьере - желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый - для любой комнаты можно подобрать удачное сочетание.

Красные и фиолетовые оттенки

Синий и голубой цвет

Зеленый в сочетании других цветов

Фотографии: kdzjj.com, homester.com.ua, homestolove.com, tidsrominterior.no, livingroomideas.eu, decorfacil.com, pinterest.com, roomble.com

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