В гостях у московского антиквара

Чем антикварная мебель лучше современной? Что скрывает старинная мебель? Можно ли купить колдовское зеркало?

«Квартблог» пообщался с художником Ираклием Месхия, который вот уже десять лет, как занимается поиском и продажей антикварных вещей. Мы побывали на колоритном складе, где старинная мебель ждет своих будущих владельцев, и обсудили с Ираклием, почему стоит покупать антиквариат.

«Мне всегда нравились старые вещи. Помню, когда я был маленький, мы ходили с мамой и друзьями на вернисаж в Измайлово. Еще не в полной мере понимая ценности этих вещей, я все равно обращал внимание на иконы, картины, фарфор. Но я не думал, что моя жизнь будет как-то связана с антиквариатом. Повзрослев, я начал создавать арт-объекты из старинной мебели: распиливал буфеты, шкафы и делал безумные конструкции. Для того, чтобы находить материал для своих творческих экспериментов, я был вынужден ездить по бабушкам и скупать у них «сырье». Потом я осознал, что мне очень нравится заниматься поиском старой мебели: меня охватывал настоящий азарт, когда я ездил по квартирам и дачам, общался с людьми. Да и в коммерческом плане продавать антиквариат намного выгоднее, чем заниматься искусством в нашей стране. Постепенно из хобби поиск и продажа антиквариата превратились в работу».

Начал Ираклий с того, что искал объявления о продаже старой мебели в газете «из рук в руки» и складывал старые венские стулья на лестничной площадке в своем доме. Сейчас у него несколько складов – в Москве (здесь мы побывали) и Санкт-Петербурге. Как рассказывает Ираклий, он теперь крайне редко выезжает куда-то в поисках сокровищ: в век современных технологий ему звонят, предлагая посмотреть и оценить вещи, а также присылают фотографии на электронную почту. Но все меняется, когда речь заходит о Санкт-Петербурге. Несмотря на блокаду и войну, там сохранилось больше всего хороших вещей, и Ираклий ездит туда за особыми сокровищами, которых не найти в столице.

«Со временем у меня сформировался свой круг продавцов и покупателей, и найти какую-то интересную вещь не составляет проблем. Хотя что-то по-настоящему редкое, музейное попадается нечасто. Однажды ко мне попал древнейший стол конца восемнадцатого века, и когда мой друг-искусствовед увидел его, то сразу сказал, что место этой вещи в музее. Откровенно говоря, половина моих продаж совершается благодаря музеям, кафе и ресторанам, оформляющим свой интерьер тематически, театрам и киношникам, ищущим реквизит в огромных количествах. Вторая половина – это обычные люди, которые любят и ценят антиквариат также, как и я».

Ираклий рассказал «Квартблогу», что не все антикварные сокровища попадают к нему на склад. Вещь может быть старая, объективно красивая и интересная, но абсолютно не продаваемая. Очень важно знание рынка и понимание, куда не стоит вкладывать деньги. «У меня, например, на складе сейчас стоит совершенно фантастический купеческий шкаф с гигантской резной короной. Это вещь очень антуражная, но из-за ее непомерно большого размера ее никто не покупает, и я уже готов отдать ее за полцены. Вообще, я стараюсь удерживать невысокие цены за счет того, что у меня нет гламурных магазинов в центре Москвы или большого количества сотрудников. По многим пунктам мне удается экономить».

«Я не знаю таких людей, кто бы скупал себе домой антиквариат бездумно. Почти у каждого покупателя есть определенные пожелания или даже концепция: кто-то собирает вещи в стиле модерн не первый год, и этому покупателю нужны самые необычные и редкие модели того времени. Кто-то только начал собирать вещи в этом стиле, и этому покупателю подойдет та мебель, которую маститый коллекционер уже не возьмет. И какую бы шикарную вещь в стиле ампир я бы им ни предложил, она им будет просто не нужна».

«Квартблог» попытался выяснить у Ираклия, чем руководствуются покупатели антиквариата и как определиться с тем, какую мебель купить: антикварную или современную. «Антиквариат нужно любить. Нельзя сравнивать, лучше он современной мебели или хуже: это то же самое, что сравнивать картины современного художника и давно умершего – все решает дело вкуса. Плюс антиквариата в том, что он уникален. Купив антикварный письменный стол и кресло, к примеру, вы точно можете быть уверенными, что не встретите такую мебель больше ни у кого, в отличие от мебели из IKEA (Помните, Фиби из «Друзей» считала, что у современной мебели нет "души"? Прим. «Квартблога»). Потом – это определенное вложение денег. Стол из IKEA со временем пойдет на помойку, или на дачу, а антикварные вещи дорожают в цене из года в год – это объективные инвестиции. И, если вдруг потребуется продать такую вещь ввиду отсутствия денег когда-нибудь, то стоимость ее скорее всего будет больше, чем при покупке».

«Антикварные вещи обычно более крепкие: если стол не развалился за сто лет, то он навряд ли уже развалится, если на нем не плясать и специально не портить. Эта мебель объективно крепче, чем современная. То, что антикварная мебель требует какого-то специального ухода – это миф. Правила ухода за ней точно такие же, как и за любой другой: желательно не ставить горячее на стол и протирать его регулярно. Относительно современной дорогой мебели даже отреставрированная до идеального состояния антикварная – порой бывает дешевле». Так, например, у Ираклия самый недорогой антикварный стул стоит 3000р. Рассмотреть и выбрать мебель или детали интерьера можно на сайте антикварного проекта «Дом музей».

«Многие вещи, которые я продаю, нуждаются в реставрации. Раньше я сам занимался этим, но потом мне надоело: тут нет никакого азарта. Отреставрировал и продал. А поиск антиквариата меня захватывает до сих пор. И, между прочим, многим клиентам как раз нравятся потертости и шероховатости на мебели, отражающие следы времени и весь тот путь, который проделала вещь до наших дней».

За десять лет, что Ираклий работает с антиквариатом, ему попадались настоящие тайники. Так, был случай, когда он приобрел старинное зеркало, за которым были спрятаны большие бумажные карточки, оказавшиеся фотографиями выпуска института благородных девиц 1915-го года. На одном снимке запечатлен портрет миловидной девушки, а на втором – весь ее курс. С обратной стороны группового фото даже есть подписи девочек. Эти снимки Ираклий не продает: самое интересное он хранит для себя.

Были и забавные случаи. Однажды к Ираклию обратилась колдунья, как она сама себя называла, с просьбой обставить ей помещение, в котором она будет принимать клиентов. В первую очередь она запросила «колдовское зеркало». А когда Ираклий сказал, что «таких не существует», она ответила: «Да я и сама знаю. Давай тогда просто подберем такую мебель, которая будет вызывать трепет у моих посетителей».

«Квартблог» с удовольствием побывал в гостях и послушал увлекательные истории, которые мог поведать только антиквар. Мы желаем вам, чтобы и в вашем доме у каждой вещи была "душа", а интерьер всегда радовал глаз.

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