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Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Вдохновленные новогодней программой российского телевидения, мы решили не отставать от него и тоже приобщиться к советскому кинематографу. Первый новогодний фильм для нашей страны — это, конечно же, «Ирония судьбы, или С легким паром». Но, увы, для пристального глаза «Квартблога», во всем подмечающего интерьерные изыски, в этом фильме их слишком мало, ведь герои — и Наденька, и Евгений с мамой — только что переехали и еще не успели распаковать большинство коробок. Какой еще фильм кажется вам новогодним? Для меня гимн Москве во все времена года, в том числе и зимней, гимн катку, гимн московскому быту, советской интеллигенции, сильным женщинам и очаровательным мужчинам — это «Покровские ворота» Михаила Козакова, снятый по одноименной пьесе Леонида Зорина.  

Кстати, интересно заметить, что фильма-то этого мы с вами могли бы никогда и не увидеть: на его пути на экран была целая череда препятствий. Сначала Госкино не разрешало Козакову снимать фильм в качестве наказания за то, что он отказывался играть Дзержинского в фильме «Государственная граница». Очевидно, что из всех игравших Дзержинского (да и во всем нашем кинематографе) нет никого более похожего на Феликса Эдмундовича, чем Михаил Михайлович. Так что он сыграл его в целых трех фильмах и все-таки снял свои бесподобные «Покровские ворота». Но тут, снявшись в фильме в роли Людочки, Елена Коренева решила бросить родную страну и эмигрировать за рубеж. Выход на экран фильма с таким темным пятном опять оказался под вопросом. Даже после долгожданной премьеры в 1983 году проблемы не закончились: он был не сразу принят публикой и еще несколько лет пролежал на полке, только в 1986 заняв свое законное место на наших экранах и в наших сердцах. Однако при Хрущеве, конечно, сцены алькогольных возлияний Велюрова и Хоботовых с Саввой Игнатьевичем и Орловичами были осторожно вырезаны, чтобы не искушать народ, отчаянно борющийся со своим пороком при помощи одеколонов и денатурата. 

А вот что говорит о сложностях сам автор пьесы Леонид Генрихович Зорин:

Это было в 74-м году, я жил в Малеевке, в ноябре мне должно было исполниться 50, и естественно, возникло желание подбить итоги... И я решил вспомнить, как это все было, как я приехал в Москву. Единственное, я все сдвинул на десятилетие: я приехал в 1948 году, а «Покровские ворота» происходят в 57-м. Мне это нужно было для другой немножко атмосферы, чтобы ближе к нам было, и в этом году был Международной фестиваль молодежи. Написал, как я приехал, как я там жил, как москвички ко мне бегали. «Покровские ворота» — это абсолютно биографическое произведение, и действие такое автобиографическое. Очень долго я был Костиком Роминым, а потом немножко пошли в разные стороны, он пошел в одну, а я немножко в другую… Жизнь его слишком трудно с ним обошлась. Кроме тетки у меня нет ни одной придуманной фигуры в «Покровских воротах». Все, все живые, все до единого. Но теперь все умерли. Хоботов умер, Маргарита умерла, Велюров умер… В общем, все умерли. Я один остался. Это единственное произведение из всех моих, которое носит такой зеркальный характер. Между мною и Костиком нет даже малейшего зазора. К моему 50-летию Козаков сделал мне такой подарок – выпустил эту пьесу в Театре на Малой Бронной. Она шла 10 сезонов, 10 лет. После чего возник вопрос о ее экранизации. Я написал сценарий, мне огромных трудов стоило пробить Козакова на Мосфильм, потому что у него не было еще произведений, он не был в штате. Мне директор Мосфильма сказал: «У меня режиссеры ходят безработные». Но я умолил все-таки и на этом выиграл, безусловно. Я считаю, что это образцовая его работа. Конечно, он поменял актерский состав — не тот, что в театре. Ансамбль собрал прекрасный, на мой взгляд, не хватало только Костика. Я никогда не влезаю в эти дела, это мой принцип — я написал, режиссер ставит, — но здесь я всем, как говорится, проел плешь. Какого Костика ни выберут, меня не устраивает. Меня уже начала группа тихо ненавидеть. Понимаете, это же такое естественное положение — он меня играет, а все это не я. И вдруг показывают Меньшикова. Он, наконец, он!...

Помните в конце фильма взрослый Костик, сыгранный самим Козаковым, рассуждает о быстротечности и бесповоротности времени? Тогда его устами говорил пятидесятилетний Зорин, а в ноябре ушедшего года писатель справил уже свое 90-летие, и как тут и нам не задуматься о мимолетности жизни. Но пока, как восклицал Меньшиковский Костик, мы молоды, так что не станем унывать в самом начале нового года, а лучше сравним Москву 57-ого и ее интерьеры с нынешними. 

Дом, в котором снимал квартиру юный Зорин, стоит на Петровском бульваре, 13. Драматургу выделили комнату в квартире, некогда принадлежащей главному прокурору Москвы Ивану Смирнову. В то время Смирнова уже расстреляли, а в квартире жили его родственники — переводчица французской литературы Надежда Жаркова (прообраз Маргариты Павловны) и переводчик, литературовед Борис Песис (прототип Льва Хоботова).

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

А действие фильма происходит в доме, что находится по адресу Нащокинский переулок, 10. Он не был снесен, как повествует нам конец фильма, но преображен был значительно. В 90-е дом вырос еще на один этаж, разжился мансардой, балконом и подземной парковкой. 

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Узнаете квартиру?

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Пройдемся же по комнатам знакомой коммуналки. Первым делом выпьем чаю с Маргаритой Палной в окружении двоих ее мужчин.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Если вы хотите так же, как она, ни в чем себе не отказывать, мы нашли для вас по три варианта обоев, которые не сильно нарушили бы царящую здесь идиллию, гобеленовых скатертей «а-ля Хоботовы» и желто-золотистых штор.

1, 2, 3

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

1, 2, 3

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

 

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Как мы видим даже по интерьеру, Маргарита Пална не лишена консервативного аристократизма в своих вкусах, но в то же время и придерживается передовых взглядов (все-таки Южной Америкой женщина занимается, мужей меняет, невзирая на уговоры советских ЗАГСов подумать и повременить с разводом). Колонны и классическая мебель сочетаются в ее комнате с довольно лаконичными обоями и всем необходимым, чтобы преуспевать не только в личной жизни, но и в этих самых занятиях Южной Америкой: карта и печатная машинка. (Тем более, что теперь ей нужно преуспевать вдвойне, ведь на ее плечах уже целых два больших ребенка.) Кстати, печатные машинки можно приобрести и сейчас: от современной модели за 1000 рублей до легендарного раритетного «Ундервуда» за 70 000 рублей.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Кровать с резными гирляндами, почти как та, в которой отдыхает от всех своих забот Маргарита Пална, есть в «Интерьерной лавке» в двух вариантах: молочная «Романс» и белоснежная «Роуз».

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

В кадрах, где Савва Игнатич исполняет для Орловичей свою прощальную песнь Розамунде, можно заметить, что и живопись, украшающая стены комнаты, написана не в стиле какого-нибудь ренессанса, а скорее в постимпрессионистической манере.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

На желтом фоне нашлась только одинокая, но довольная жизнью зебра от австралийской художницы Инны Семадар. Зебры с жеребятами, как в кино, нашлись у художников, выставляющих свои работы на «Ярмарке мастеров».

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Еще немного зебр, виртуозно умеющих поднимать настроение: снова зебра на желтом фоне, зебра, крутящая хулахуп, и зебра с плаката выставки в германском зоопарке. 

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Тоже на «Ярмарке мастеров» нашлась и пара картин этнической тематики: «Опыт» и «Индианка».

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Импрессионистические индейцы в профиль и вполоборота есть в интернет-магазине «Бутик картин». Стоят они в разы дороже, чем все вышеперечисленные картины. А вот для стеллажа Хоботовых нашлась практически точная копия. Заметьте, как итальянские этажерки Tosato похожи на ту, что видна из-за плеча Саввы Игнатича.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Погостив вместе с Орловичами у Хоботовых и Саввы, зайдем «хлопнуть по рюмашке» с артистом Мосэстрады куплетистом Велюровым.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Большой ассортимент старинных пианино был найден на сайте комиссионного, который предлагает не только доставку инструмента к вам домой, но и услуги настройщика. А вот украшающая пианино Венера была найдена в целых трех вариантах. Самая похожая «Венера Милосская» из литьевого мрамора цвета бронзы отечественного производства стоит 4 237 рублей. Двухцветная, золотисто-серебристая Венера, сделанная в Китае, и выглядит, и стоит дешевле: 2 000 рублей на сайте Wildberries. Доставка у них, как мы знаем, всегда бесплатная, и если ваши отношения с Венерой не сложатся, то от привезенного товара можно будет отказаться. У самой дорогой из найденных Венер есть руки, и ими она застегивает пояс. Бронзовая «Венера, застегивающая пояс» стоит аж 54 000 рублей. Правда, боюсь, если бы Маргарита Пална увидела такую статуэтку в комнате Аркадия Варламыча, она не только своего бывшего мужа, но и его сочла бы тайным эротоманом.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Шикарное зеркало, как у Аркадия Варламыча, встречалось нам во время похода в «Лору Эшли».

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

 

Модель пошире стоит 45 500, а поуже — 65 000 рублей.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Теперь идем в комнату к еще одному служителю муз, не долго засидевшемуся в статусе холостяка. Комната Льва Евгенича не такая светлая, как у Аркадия Варламыча. В ней укромно и пыльно от бесконечных стопок книг. Главная достопримечательность этой комнаты, как мы помним, — это портреты зарубежных писателей, которые, не сговариваясь, или умерли страшной смертью, или покалечили себя, или перенесли тяжелое заболевание. Нам понравились вот такие черно-белые постеры. На сайте wikiart.org тоже есть много портретов известных личностей, среди которых можно найти и ваших любимых поэтов и прозаиков.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

А вот и сам Костик мирно спит в своем скромном приюте молодого историка. 

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Как мы помним, инструмент Костика в их трио с аккордеонистом Саввой Игнатьичем и вокалистом-пианистом Велюровым — это гитара.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Куда же историку без глобуса! Мы нашли сайт, где есть и сувенирные глобусы, и физические, самых разных цветов и с самыми разными креплениями. Больше всего нам понравились старинные, в охристо-желтой гамме. Аутентичные деревянные клетки сейчас, увы, тоже найти достаточно сложно: только в комиссионных или у частных мастеров

Ну и, наконец, заглянем к замечательной тетушке Костика — Алисе Виталиевне.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Ее комната — это настоящий образец хорошего вкуса и сдержанного аристократизма. Сейчас даже сложно найти подобную мебель и детали интерьера, потому что зачастую то, что стилизуется под старину, делается слишком вычурным. Поэтому кое-что мы старались искать среди настоящего антиквариата. Например, подбирая аналоги к секретеру с шикарной резьбой, скромно предложим вам секретер из «Интерьеров Махараджей». Похожий, но более компактный секретер с множеством отделений мы встречали, когда ходили в гости к московскому антиквару Ираклию Месхии. 

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Но и из современных моделей нашлось кое-что очень даже похожее. Консольный столик кажется нам очень подходящим, а вот современные ретро-абажуры в большинстве своем несколько ярче того, что стоит на этом столике у Алисы Витальны. Самые «некричащие», которые удалось найти, — это «Марго», «Прованс» и «Natura N», стоят все они в районе одной — двух тысяч рублей.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Для тех, кому понравился канделябр, можем предложить не такие увесистые, но тоже очень впечатляющие модели.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Патефоны, так же как и пианино, и печатные машинки, можно найти на блошиных рынках или в комиссионных. Но один из таких волшебных чемоданчиков нашелся даже на ozon.ru. Интересно заметить, что и кружевная скатерть нашлась в магазине, специализирующемся на воссоздании советской реальности.

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

А закончим мы наше путешествие от противного — с вешалки.  Коридор коммуналки — место тоже очень важное, ведь именно здесь происходят все важные телефонные разговоры, встречи и прощания. 

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Изящный столик для телефона и косметики Parigi стоит около 14 500, а стоимость напольных вешалок, которые придадут вашему интерьеру богемных ноток и позволят избежать сверления стен под крючки, колеблется от полутора до восьми тысяч. Ну а где взять меловые доски для записи номеров, мы вам уже подробно рассказывали. 

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

И все-таки, несмотря на все обычные жизненные трудности, показанные в фильме, мы выходим из этой квартиры с улыбкой. Ведь сейчас мы не часто встретим соседей, которые все вместе готовятся к свадьбе и навещают друг друга в больнице. 

Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

Мы желаем вам жить в любви, дружбе и согласии, помнить, что Савва Игнатич учил жить «не для радости, а для совести», но все-таки не забывать жить для радости!

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