Восстанавливаем интерьер коммуналки из «Покровских ворот»

До чего техника дошла: «Покровские ворота» и по телевизору показывают, и на Квартблоге описывают!

Вдохновленные новогодней программой российского телевидения, мы решили не отставать от него и тоже приобщиться к советскому кинематографу. Первый новогодний фильм для нашей страны — это, конечно же, «Ирония судьбы, или С легким паром». Но, увы, для пристального глаза «Квартблога», во всем подмечающего интерьерные изыски, в этом фильме их слишком мало, ведь герои — и Наденька, и Евгений с мамой — только что переехали и еще не успели распаковать большинство коробок. Какой еще фильм кажется вам новогодним? Для меня гимн Москве во все времена года, в том числе и зимней, гимн катку, гимн московскому быту, советской интеллигенции, сильным женщинам и очаровательным мужчинам — это «Покровские ворота» Михаила Козакова, снятый по одноименной пьесе Леонида Зорина.

Кстати, интересно заметить, что фильма-то этого мы с вами могли бы никогда и не увидеть: на его пути на экран была целая череда препятствий. Сначала Госкино не разрешало Козакову снимать фильм в качестве наказания за то, что он отказывался играть Дзержинского в фильме «Государственная граница». Очевидно, что из всех игравших Дзержинского (да и во всем нашем кинематографе) нет никого более похожего на Феликса Эдмундовича, чем Михаил Михайлович. Так что он сыграл его в целых трех фильмах и все-таки снял свои бесподобные «Покровские ворота». Но тут, снявшись в фильме в роли Людочки, Елена Коренева решила бросить родную страну и эмигрировать за рубеж. Выход на экран фильма с таким темным пятном опять оказался под вопросом. Даже после долгожданной премьеры в 1983 году проблемы не закончились: он был не сразу принят публикой и еще несколько лет пролежал на полке, только в 1986 заняв свое законное место на наших экранах и в наших сердцах. Однако при Хрущеве, конечно, сцены алькогольных возлияний Велюрова и Хоботовых с Саввой Игнатьевичем и Орловичами были осторожно вырезаны, чтобы не искушать народ, отчаянно борющийся со своим пороком при помощи одеколонов и денатурата.

А вот что говорит о сложностях сам автор пьесы Леонид Генрихович Зорин:

Это было в 74-м году, я жил в Малеевке, в ноябре мне должно было исполниться 50, и естественно, возникло желание подбить итоги... И я решил вспомнить, как это все было, как я приехал в Москву. Единственное, я все сдвинул на десятилетие: я приехал в 1948 году, а «Покровские ворота» происходят в 57-м. Мне это нужно было для другой немножко атмосферы, чтобы ближе к нам было, и в этом году был Международной фестиваль молодежи. Написал, как я приехал, как я там жил, как москвички ко мне бегали. «Покровские ворота» — это абсолютно биографическое произведение, и действие такое автобиографическое. Очень долго я был Костиком Роминым, а потом немножко пошли в разные стороны, он пошел в одну, а я немножко в другую… Жизнь его слишком трудно с ним обошлась. Кроме тетки у меня нет ни одной придуманной фигуры в «Покровских воротах». Все, все живые, все до единого. Но теперь все умерли. Хоботов умер, Маргарита умерла, Велюров умер… В общем, все умерли. Я один остался. Это единственное произведение из всех моих, которое носит такой зеркальный характер. Между мною и Костиком нет даже малейшего зазора. К моему 50-летию Козаков сделал мне такой подарок – выпустил эту пьесу в Театре на Малой Бронной. Она шла 10 сезонов, 10 лет. После чего возник вопрос о ее экранизации. Я написал сценарий, мне огромных трудов стоило пробить Козакова на Мосфильм, потому что у него не было еще произведений, он не был в штате. Мне директор Мосфильма сказал: «У меня режиссеры ходят безработные». Но я умолил все-таки и на этом выиграл, безусловно. Я считаю, что это образцовая его работа. Конечно, он поменял актерский состав — не тот, что в театре. Ансамбль собрал прекрасный, на мой взгляд, не хватало только Костика. Я никогда не влезаю в эти дела, это мой принцип — я написал, режиссер ставит, — но здесь я всем, как говорится, проел плешь. Какого Костика ни выберут, меня не устраивает. Меня уже начала группа тихо ненавидеть. Понимаете, это же такое естественное положение — он меня играет, а все это не я. И вдруг показывают Меньшикова. Он, наконец, он!...

Помните в конце фильма взрослый Костик, сыгранный самим Козаковым, рассуждает о быстротечности и бесповоротности времени? Тогда его устами говорил пятидесятилетний Зорин, а в ноябре ушедшего года писатель справил уже свое 90-летие, и как тут и нам не задуматься о мимолетности жизни. Но пока, как восклицал Меньшиковский Костик, мы молоды, так что не станем унывать в самом начале нового года, а лучше сравним Москву 57-ого и ее интерьеры с нынешними.

Дом, в котором снимал квартиру юный Зорин, стоит на Петровском бульваре, 13. Драматургу выделили комнату в квартире, некогда принадлежащей главному прокурору Москвы Ивану Смирнову. В то время Смирнова уже расстреляли, а в квартире жили его родственники — переводчица французской литературы Надежда Жаркова (прообраз Маргариты Павловны) и переводчик, литературовед Борис Песис (прототип Льва Хоботова).

А действие фильма происходит в доме, что находится по адресу Нащокинский переулок, 10. Он не был снесен, как повествует нам конец фильма, но преображен был значительно. В 90-е дом вырос еще на один этаж, разжился мансардой, балконом и подземной парковкой.

Узнаете квартиру?

Пройдемся же по комнатам знакомой коммуналки. Первым делом выпьем чаю с Маргаритой Палной в окружении двоих ее мужчин.

Если вы хотите так же, как она, ни в чем себе не отказывать, мы нашли для вас по три варианта обоев, которые не сильно нарушили бы царящую здесь идиллию, гобеленовых скатертей «а-ля Хоботовы» и желто-золотистых штор.

1, 2, 3

1, 2, 3

Как мы видим даже по интерьеру, Маргарита Пална не лишена консервативного аристократизма в своих вкусах, но в то же время и придерживается передовых взглядов (все-таки Южной Америкой женщина занимается, мужей меняет, невзирая на уговоры советских ЗАГСов подумать и повременить с разводом). Колонны и классическая мебель сочетаются в ее комнате с довольно лаконичными обоями и всем необходимым, чтобы преуспевать не только в личной жизни, но и в этих самых занятиях Южной Америкой: карта и печатная машинка. (Тем более, что теперь ей нужно преуспевать вдвойне, ведь на ее плечах уже целых два больших ребенка.) Кстати, печатные машинки можно приобрести и сейчас: от современной модели за 1000 рублей до легендарного раритетного «Ундервуда» за 70 000 рублей.

Кровать с резными гирляндами, почти как та, в которой отдыхает от всех своих забот Маргарита Пална, есть в «Интерьерной лавке» в двух вариантах: молочная «Романс» и белоснежная «Роуз».

В кадрах, где Савва Игнатич исполняет для Орловичей свою прощальную песнь Розамунде, можно заметить, что и живопись, украшающая стены комнаты, написана не в стиле какого-нибудь ренессанса, а скорее в постимпрессионистической манере.

На желтом фоне нашлась только одинокая, но довольная жизнью зебра от австралийской художницы Инны Семадар. Зебры с жеребятами, как в кино, нашлись у художников, выставляющих свои работы на «Ярмарке мастеров».

Еще немного зебр, виртуозно умеющих поднимать настроение: снова зебра на желтом фоне, зебра, крутящая хулахуп, и зебра с плаката выставки в германском зоопарке.

Тоже на «Ярмарке мастеров» нашлась и пара картин этнической тематики: «Опыт» и «Индианка».

Импрессионистические индейцы в профиль и вполоборота есть в интернет-магазине «Бутик картин». Стоят они в разы дороже, чем все вышеперечисленные картины. А вот для стеллажа Хоботовых нашлась практически точная копия. Заметьте, как итальянские этажерки Tosato похожи на ту, что видна из-за плеча Саввы Игнатича.

Погостив вместе с Орловичами у Хоботовых и Саввы, зайдем «хлопнуть по рюмашке» с артистом Мосэстрады куплетистом Велюровым.

Большой ассортимент старинных пианино был найден на сайте комиссионного, который предлагает не только доставку инструмента к вам домой, но и услуги настройщика. А вот украшающая пианино Венера была найдена в целых трех вариантах. Самая похожая «Венера Милосская» из литьевого мрамора цвета бронзы отечественного производства стоит 4 237 рублей. Двухцветная, золотисто-серебристая Венера, сделанная в Китае, и выглядит, и стоит дешевле: 2 000 рублей на сайте Wildberries. Доставка у них, как мы знаем, всегда бесплатная, и если ваши отношения с Венерой не сложатся, то от привезенного товара можно будет отказаться. У самой дорогой из найденных Венер есть руки, и ими она застегивает пояс. Бронзовая «Венера, застегивающая пояс» стоит аж 54 000 рублей. Правда, боюсь, если бы Маргарита Пална увидела такую статуэтку в комнате Аркадия Варламыча, она не только своего бывшего мужа, но и его сочла бы тайным эротоманом.

Шикарное зеркало, как у Аркадия Варламыча, встречалось нам во время похода в «Лору Эшли».

Модель пошире стоит 45 500, а поуже — 65 000 рублей.

Теперь идем в комнату к еще одному служителю муз, не долго засидевшемуся в статусе холостяка. Комната Льва Евгенича не такая светлая, как у Аркадия Варламыча. В ней укромно и пыльно от бесконечных стопок книг. Главная достопримечательность этой комнаты, как мы помним, — это портреты зарубежных писателей, которые, не сговариваясь, или умерли страшной смертью, или покалечили себя, или перенесли тяжелое заболевание. Нам понравились вот такие черно-белые постеры. На сайте wikiart.org тоже есть много портретов известных личностей, среди которых можно найти и ваших любимых поэтов и прозаиков.

А вот и сам Костик мирно спит в своем скромном приюте молодого историка.

Как мы помним, инструмент Костика в их трио с аккордеонистом Саввой Игнатьичем и вокалистом-пианистом Велюровым — это гитара.

Куда же историку без глобуса! Мы нашли сайт, где есть и сувенирные глобусы, и физические, самых разных цветов и с самыми разными креплениями. Больше всего нам понравились старинные, в охристо-желтой гамме. Аутентичные деревянные клетки сейчас, увы, тоже найти достаточно сложно: только в комиссионных или у частных мастеров.

Ну и, наконец, заглянем к замечательной тетушке Костика — Алисе Виталиевне.

Ее комната — это настоящий образец хорошего вкуса и сдержанного аристократизма. Сейчас даже сложно найти подобную мебель и детали интерьера, потому что зачастую то, что стилизуется под старину, делается слишком вычурным. Поэтому кое-что мы старались искать среди настоящего антиквариата. Например, подбирая аналоги к секретеру с шикарной резьбой, скромно предложим вам секретер из «Интерьеров Махараджей». Похожий, но более компактный секретер с множеством отделений мы встречали, когда ходили в гости к московскому антиквару Ираклию Месхии.

Но и из современных моделей нашлось кое-что очень даже похожее. Консольный столик кажется нам очень подходящим, а вот современные ретро-абажуры в большинстве своем несколько ярче того, что стоит на этом столике у Алисы Витальны. Самые «некричащие», которые удалось найти, — это «Марго», «Прованс» и «Natura N», стоят все они в районе одной — двух тысяч рублей.

Для тех, кому понравился канделябр, можем предложить не такие увесистые, но тоже очень впечатляющие модели.

Патефоны, так же как и пианино, и печатные машинки, можно найти на блошиных рынках или в комиссионных. Но один из таких волшебных чемоданчиков нашелся даже на ozon.ru. Интересно заметить, что и кружевная скатерть нашлась в магазине, специализирующемся на воссоздании советской реальности.

А закончим мы наше путешествие от противного — с вешалки. Коридор коммуналки — место тоже очень важное, ведь именно здесь происходят все важные телефонные разговоры, встречи и прощания.

Изящный столик для телефона и косметики Parigi стоит около 14 500, а стоимость напольных вешалок, которые придадут вашему интерьеру богемных ноток и позволят избежать сверления стен под крючки, колеблется от полутора до восьми тысяч. Ну а где взять меловые доски для записи номеров, мы вам уже подробно рассказывали.

И все-таки, несмотря на все обычные жизненные трудности, показанные в фильме, мы выходим из этой квартиры с улыбкой. Ведь сейчас мы не часто встретим соседей, которые все вместе готовятся к свадьбе и навещают друг друга в больнице.

Мы желаем вам жить в любви, дружбе и согласии, помнить, что Савва Игнатич учил жить «не для радости, а для совести», но все-таки не забывать жить для радости!

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