Всё про выбор натяжных потолков: обзор и расчеты от установщика Art Decor

Какова разница между бюджетными и элитными натяжными потолками? Какие технологии их монтажа применяются в дорогих интерьерах?

Какова разница между бюджетными и элитными натяжными потолками? Какие технологии их монтажа применяются в дорогих интерьерах?

Квартблог привлекает киевскую компанию Art Decor, чтобы дать вам подробные ответы, подкрепленные примерами и расчетами.

Прежде всего натяжное полотно можно по-разному обыграть в интерьере. Например, использовать его:

только как средство выровнять потолочное перекрытие;

или как маркер дорогого стиля, этно, минималистичного, тиффани.

В зависимости от цели подбирается модель полотна (или несколько полотен), способы крепления. И дополнительные эффекты — объемный фоторисунок, узоры, внутренняя подсветка.

К примеру, если хочется воссоздать неоклассику, можно комбинировать натяжной потолок и гипсокартонный ступенчатый каркас.

Восточную обстановку дополнит дорогое тканевое полотно с орнаментом или оригинальной пробковой фактурой.

Перейдем к главному.

Группы натяжных потолков и фото реальных проектов

Существует 2 базовые категории натяжных потолков:

1) ПВХ-полотна, привычные и универсальные.

2) Тканевые потолки. Они более элитные и оригинальные.

Натяжные ПВХ-потолки делятся на 3 группы, в зависимости от фактуры и эстетических особенностей.

• Матовые полотна

Это самый популярный формат.

Шершавое белое полотно визуально напоминает побеленный потолок, потому беспроигрышно вписывается в любой жилой интерьер.

• Глянцевые полотна

Второе название потолков с глянцевой фактурой — зеркальные. Они отражают комнату и световой поток.

Интерьер с белым или светло-бежевым потолком выглядит воздушным и особенно просторным. Черное или темное полотно эффектнее отзеркаливает обстановку.

Такой эффект уместен, если:

вы создаете свежую обновленную обстановку в стиле минимализм или хай-тек; или речь идет о молодежной гостиной или маленькой прихожей.

В спальне или детской глянцевый блеск может утомлять, да и смотрится неуместно.

Есть и более универсальное решение.

• Сатиновые полотна

Сатиновый натяжной потолок — это полузеркальное полотно, сочетающее достоинства глянцевого и матового.

Оно слегка отражает свет, а при вечернем освещении образует приятные перламутровые переливы. При этом, в сравнении с глянцевым, не создает резких бликов.

Сравнение цены и качества

При изготовлении глянцевого полотна на пленку наносится лаковое покрытие, поэтому такой потолок обычно дороже матового. Однако разница стоимости зависит от производителя.

Фирма Art Decor анализирует: средняя разница в цене — 5-10% за м2 (статистика с сайта компании Art Decor).

Сатиновый потолок — это пленочное полотно с улучшенной гладкой шелковистой текстурой. Обычно он незначительно дороже матового.

Кроме этого, есть множество видов натяжных потолков, в зависимости от фирмы-производителя и цвета.

Китайские или европейские: что рациональнее

Самые распространенные варианты — китайского производства.

Французские и немецкие модели более дорогие, износостойкие. И при этом выпускаются в оригинальных, шикарных тонах.

Французский тканевый потолок CLIPSO

Обзор стоимости полотен, которые использует компания Art Decor:

Стандартные модели из ПВХ, Китай - от 170 грн/м2 ПВХ-потолки Polyplast, Бельгия - от 235 грн/м2 Тканевые потолки Clipso, Франция - т 700 грн/м2

Цены китайских и европейских потолков могут отличаться в 1,5-4 раза. Плюс на стоимость влияет выбор цвета, необходимость нанесения фоторисунка и сложность монтажа.

Перейдем к оригинальным дизайнерским фишкам.

Изящные способы использования натяжных потолков в интерьере

1) Потолок с фоторисунком

Само полотно может быть и глянцевым, и матовым, и полупрозрачным. Фотопечать выполняется на готовом фабричном изделии по индивидуальному эскизу заказчика или декоратора. Причем в большинстве случае — под эксклюзивный дизайн-проект, античный, романтический или лофтовый.

2) Многоярусный потолок

Эта технология подразумевает создание углубления или ступеньки на потолке с помощью каркаса.

Может использоваться 2 разных натяжных полотна или комбинация натяжного потолка и гипсокартонного.

3) Эффект «неба с облаками»

Для создания такой натяжной конструкции применяются:

и технология фотопечати;

и особый способ монтажа подсветки;

и в некоторых случаях дополнительный слой полотна, за счет которого создается уникальный 3D-эффект и ощущение, что небо рядом.

4) «Звездное небо»

Это — комплексная технология монтажа натяжного потолка и управляемой подсветки.

Для того чтобы создать картинку, как сверху, проводится работа в несколько этапов.

Подбирается высококачественное натяжное полотно, глянцевое или сатиновое.

На полотне выполняется фотопечать.

Монтируется источник света: светодиоды или светогенератор, оптические волокна и само полотно.

В плотном полотне делаются мелкие проколы. При использовании тонкого сатинового материала нужная картинка возникает и без этого.

Остается включить свет и/или запустить программу управления освещением. И вуаля — в комнате иллюзия звездопада или северного сияния.

Для качественной реализации идеи важна каждая деталь. Подходит такой потолок для совершенно футуристического интерьера в стиле хай-тек, созданного для релакса.

5) С выразительной подсветкой

Элегантность дорогого сатинового потолка можно красиво подчеркнуть с помощью дизайнерских точечных светильников или оригинальных светящихся лент.

6) Парящий, со скрытой подсветкой

Скрытая подсветка тоже создает иллюзию шика и ареол загадочности. В этом случае светодиодная лента скрывается специальным профилем. Образуются полоски рассеянного света, благодаря чему потолок выглядит «парящим», безграничным.

В статье использованы фотографии проектов Art Decor. Подробная информация о видах, расчете цен и вариантах применения натяжных потолков — на сайте компании Art Decor.

натяжные потолки