Всё про выбор натяжных потолков: обзор и расчеты от установщика Art Decor

Какова разница между бюджетными и элитными натяжными потолками? Какие технологии их монтажа применяются в дорогих интерьерах?
Квартблог привлекает киевскую компанию Art Decor, чтобы дать вам подробные ответы, подкрепленные примерами и расчетами.
Прежде всего натяжное полотно можно по-разному обыграть в интерьере. Например, использовать его:
- только как средство выровнять потолочное перекрытие;
- или как маркер дорогого стиля, этно, минималистичного, тиффани.
В зависимости от цели подбирается модель полотна (или несколько полотен), способы крепления. И дополнительные эффекты — объемный фоторисунок, узоры, внутренняя подсветка.
К примеру, если хочется воссоздать неоклассику, можно комбинировать натяжной потолок и гипсокартонный ступенчатый каркас.
Восточную обстановку дополнит дорогое тканевое полотно с орнаментом или оригинальной пробковой фактурой.
Перейдем к главному.
Группы натяжных потолков и фото реальных проектов
Существует 2 базовые категории натяжных потолков:
1) ПВХ-полотна, привычные и универсальные.
2) Тканевые потолки. Они более элитные и оригинальные.
Натяжные ПВХ-потолки делятся на 3 группы, в зависимости от фактуры и эстетических особенностей.
• Матовые полотна
Это самый популярный формат.
Шершавое белое полотно визуально напоминает побеленный потолок, потому беспроигрышно вписывается в любой жилой интерьер.
• Глянцевые полотна
Второе название потолков с глянцевой фактурой — зеркальные. Они отражают комнату и световой поток.
Интерьер с белым или светло-бежевым потолком выглядит воздушным и особенно просторным. Черное или темное полотно эффектнее отзеркаливает обстановку.
Такой эффект уместен, если:
- вы создаете свежую обновленную обстановку в стиле минимализм или хай-тек;
- или речь идет о молодежной гостиной или маленькой прихожей.
В спальне или детской глянцевый блеск может утомлять, да и смотрится неуместно.
Есть и более универсальное решение.
• Сатиновые полотна
Сатиновый натяжной потолок — это полузеркальное полотно, сочетающее достоинства глянцевого и матового.
Оно слегка отражает свет, а при вечернем освещении образует приятные перламутровые переливы. При этом, в сравнении с глянцевым, не создает резких бликов.
Сравнение цены и качества
При изготовлении глянцевого полотна на пленку наносится лаковое покрытие, поэтому такой потолок обычно дороже матового. Однако разница стоимости зависит от производителя.
Фирма Art Decor анализирует: средняя разница в цене — 5-10% за м2 (статистика с сайта компании Art Decor).
Сатиновый потолок — это пленочное полотно с улучшенной гладкой шелковистой текстурой. Обычно он незначительно дороже матового.
Кроме этого, есть множество видов натяжных потолков, в зависимости от фирмы-производителя и цвета.
Китайские или европейские: что рациональнее
Самые распространенные варианты — китайского производства.
Французские и немецкие модели более дорогие, износостойкие. И при этом выпускаются в оригинальных, шикарных тонах.
Французский тканевый потолок CLIPSO
Обзор стоимости полотен, которые использует компания Art Decor:
- Стандартные модели из ПВХ, Китай - от 170 грн/м2
- ПВХ-потолки Polyplast, Бельгия - от 235 грн/м2
- Тканевые потолки Clipso, Франция - т 700 грн/м2
Цены китайских и европейских потолков могут отличаться в 1,5-4 раза. Плюс на стоимость влияет выбор цвета, необходимость нанесения фоторисунка и сложность монтажа.
Перейдем к оригинальным дизайнерским фишкам.
Изящные способы использования натяжных потолков в интерьере
1) Потолок с фоторисунком
Само полотно может быть и глянцевым, и матовым, и полупрозрачным. Фотопечать выполняется на готовом фабричном изделии по индивидуальному эскизу заказчика или декоратора. Причем в большинстве случае — под эксклюзивный дизайн-проект, античный, романтический или лофтовый.
2) Многоярусный потолок
Эта технология подразумевает создание углубления или ступеньки на потолке с помощью каркаса.
Может использоваться 2 разных натяжных полотна или комбинация натяжного потолка и гипсокартонного.
3) Эффект «неба с облаками»
Для создания такой натяжной конструкции применяются:
- и технология фотопечати;
- и особый способ монтажа подсветки;
- и в некоторых случаях дополнительный слой полотна, за счет которого создается уникальный 3D-эффект и ощущение, что небо рядом.
4) «Звездное небо»
Это — комплексная технология монтажа натяжного потолка и управляемой подсветки.
Для того чтобы создать картинку, как сверху, проводится работа в несколько этапов.
- Подбирается высококачественное натяжное полотно, глянцевое или сатиновое.
- На полотне выполняется фотопечать.
- Монтируется источник света: светодиоды или светогенератор, оптические волокна и само полотно.
- В плотном полотне делаются мелкие проколы. При использовании тонкого сатинового материала нужная картинка возникает и без этого.
- Остается включить свет и/или запустить программу управления освещением. И вуаля — в комнате иллюзия звездопада или северного сияния.
Для качественной реализации идеи важна каждая деталь. Подходит такой потолок для совершенно футуристического интерьера в стиле хай-тек, созданного для релакса.
5) С выразительной подсветкой
Элегантность дорогого сатинового потолка можно красиво подчеркнуть с помощью дизайнерских точечных светильников или оригинальных светящихся лент.
6) Парящий, со скрытой подсветкой
Скрытая подсветка тоже создает иллюзию шика и ареол загадочности. В этом случае светодиодная лента скрывается специальным профилем. Образуются полоски рассеянного света, благодаря чему потолок выглядит «парящим», безграничным.
В статье использованы фотографии проектов Art Decor. Подробная информация о видах, расчете цен и вариантах применения натяжных потолков — на сайте компании Art Decor.
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