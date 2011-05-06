Все в сад!

Наводим уют на дачном дворе. Шесть идей, как сделать отдых по открытым небом еще приятнее.

Весна вступила в свои права, нас ждут выходные на даче, а счастливых владельцев собственных домов – вечера на веранде или на заднем дворе. У нас есть идеи, как обустроить зеленый уголок, чтобы он прекратился в самое уютное место на земле.

1 Купите красивую мебель. Не стоит экономить на садовых стульях и столиках: белые пластиковые клоны с рынка для дачников выглядят убого. Самый практичный и при этом красивый вариант — металлические стулья со снимающимися мягкими подушками. Стол может быть и настоящим, деревянным. Только не забудьте, что деревянная мебель для сада должна быть покрыта водозащитной пропиткой, а металлическая — иметь широкие ножки, которые не будут проваливаться грунт.

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2 Используйте зеркала. Обычные зеркала (покупайте те, что подходят для ванны или других влажных помещений) помогут осветить отраженным светом темные уголки двора или создадут иллюзию портала в другой, потаенный, садик. Не ограничивайте свою фантазию – с помощью зеркал можно заставить почти исчезнуть дом или забор!

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3 Пригласите в гости птиц. Купите кормушку, которая будет украшение вашего двора, и вооружайтесь орнитологическим справочником-определителем! Birdwatching – модное развлечение, благодаря которому к концу лета вы и ваш ребенок будете разбираться в местных пернатых лучше, чем учителя биологии.

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4 Купите кресло-гамак. Очень хочется повесить гамак? Давайте признаемся: оставленный висеть во дворе, он будет мокнуть, пачкаться и выгорать, даже если он синтетический. Спасти положение может советский гамак-сетка, но для него все равно нужна пара деревьев. С креслом-гамаком проще: в нем тоже можно качаться, зато не нужно мучиться с подвешиванием и спасением от дождя: просто на время непогоды уносите оттуда подушки.

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5 Не устаем пропагандировать декоративное освещение. Для сада идеальны светодиодные светильники и гирлянды на солнечных батареях (на рынке их сейчас великое множество), но для особо романтичных вечеров мы бы советовали иметь пару подсвечников для настоящих свечей. Важно: они должны быть такими, чтобы ветер не задумал пламя.

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6 Сделайте очаг. Долгие тысячелетия научили нас, что огонь – это жизнь, так что даже под любимым пледом мы не чувствуем себя в такой безопасности и так спокойно, как у огня. В квартире потребность в живом пламени приходится удовлетворять свечками, но во дворе можно позволить себе настоящий костер – вокруг которого хорошо будет сидеть с чаем или глинтвейном прохладными летними вечерами.

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