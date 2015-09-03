Выбираем лампу: 8 подсказок

От типа светильника до основ расстановки света – подсказываем, что важно помнить, выбирая лампу.

Освещение может преобразить пространство, но как подступиться к его организации? Люди искусства знают: работая над проектом, не нужно хвататься за первую пришедшую в голову идею, она наверняка окажется банальной и неудачной. Так же и со светом. Повесить в центре комнаты люстру и считать дело сделанным – очевидное, но не лучшее решение. Профессионалы дают совет: экспериментируйте, размышляйте о собственных привычках и перебирайте разные варианты схем освещения. Ну а мы пока напомним правила, которые помогут вам в этом.

1. Мы не предлагаем отказываться от общего, верхнего света, но, во-первых, не стоит взваливать всю ответственность по освещению пространства на единственную люстру, а во-вторых, лучше подгадать так, чтобы в итоге она висела не над ковром, а над какой-то значимой обитаемой зоной: диваном или обеденным столом.

Кстати, старые добрые хрустальные люстры (и тем более их современные аналоги вроде Champagne) до сих пор уместны в роли главного света. Вот что говорит о них дизайнер интерьера Виктория Киорсак:

« Первый уровень света должен быть сильный и мощный. Лучше всего — в обрамлении хрусталя. Когда солнце напрямую попадает на грани стекла, то начинает невероятно красиво играть на стенах. Именно хрусталь дает массу солнечных зайчиков всех оттенков, обогащает пространство вокруг так, что оно начинает светиться. Это очень красив о » .

2. Вместо большой люстры попробуйте использовать несколько ламп из одной серии: они лучше распределят свет, да и сами равномернее заполнят пространство. Это могут быть Labware Cylinder или Copper Shade.

3. Потолочные светильники могут выполнять роль направленного света, если висят на длинных шнурах. С их помощью можно подсветить стол, раковину или кресло, как это делают Flower Pot и Beat.

4. Обращайте внимание на материал и конструкцию абажура. Круглый полупрозрачный плафон будет распределять свет максимально равномерно, направленные в потолок лампы наполнят всю комнату рассеянным светом, а смотрящие вниз светильники (возможно, непрозрачные и даже темные снаружи, как Skygarden) будут работать на конкретную область, и создавать камерную, уютную атмосферу.

5. Переходим ко второму уровню освещения – хорошая настольная лампа для чтения не должна быть слишком высокой, лучшее расположение – на уровне глаз или чуть выше. Хороший пример на фото — светильник PH.

6. «Лампа – идеальный декоративный элемент, с которого можно начать оформление стола. Отталкивайтесь от ее стиля, цвета или материала, чтобы с помощью других вещей, расставленных вокруг нее, создать симпатичный натюрморт», — пишет дизайнер Дебора Ниллман в своей книге «Дом, милый дом». На фото — пример изящной композиции с лампой Giant.

7. Торшер может давать лишь декоративный свет или служить в качестве ночника и украшения интерьера. В таком случае высота его ножки и материал абажура могут быть любыми. Если вы покупаете лампу для спальни — комнаты, куда вы не будете приглашать гостей — ориентируйтесь на собственный вкус и не бойтесь позволить себе самые необычные решения (вспоминаем торшер-свинку в комнате Амели) Может быть, вам понравится лампа-медуза (Aurelia) или торшер-клоун (Clown)?

8. Третий уровень освещения — небольшие декоративные лампы и точечная подсветка. Гирлянды или ночники вроде Flamenca способны добавить романтики или подсветить темные зоны.

Квартблог и Cosmorelax желают вам уютного и светлого дома.

освещение