Выбор дивана для сна и отдыха

Расскажем, какие диваны самые качественные и удобные для сна, а также о типах механизмов и интересных производителях.

Расскажем, какие диваны самые качественные и удобные для сна, а также о типах механизмов и интересных производителях.

Содержание:

4 месяца в году занимает ваш ночной сон. И не меньше 2 месяцев вы проводите на гостином диване возле TV, с друзьями или семьей.

Потому при выборе любого дивана нужно смотреть на обивку, проверять надежность конструкции и раскладного механизма.

По этим критериям выделим несколько групп диванов. И разберем, какие из них можно использовать в спальной комнате, а какие подойдут только для приема гостей.

Категории в мире диванов

Все существующие виды диванов условно можно разделить на 3 большие группы:

1) Классические, с цельным каркасом.

2) Модульные диваны, или системы, которые состоят из нескольких отдельных блоков (модулей) с собственными каркасами. Сами модули по-разному комбинируются между собой, в некоторых моделях – свободно переставляются.

3) Бескаркасные диваны (пуфы, биваны). Это – уникальная и абсолютна новая группа мягкой мебели для отдыха. Любой подобный диван выглядит оригинально, напоминая кресло-мешок или мини-батут, может использоваться соло или дополняться другой бескаркасной мебелью.

Разнообразие диванов с цельным каркасом

Классический диван – понятие сборное. Существуют и аутентичные арабские каркасные диваны, и лаконичные европейские, и с американскими корнями. Упомянем основные модификации.

Софа

Восточная софа – самая ранняя разновидность дивана, обычно покрытая шелком, коврами или кожей. Главные ее черты – одинаковая высота спинки и подлокотников, ровные формы, низкая посадка – вписываются в любой интерьер. И в пышный арабский, и в урбанистичный, и в сдержанный минимализм.

Кушетки, канапе, банкетки.

Подобные мини-диванчики – европейская находка, идеальная для прихожей или небольшой гостиной. Под любой стиль можно подобрать свой вариант.

«Джентльменский» честерфилд

Честерфилд – модель с самыми традиционными формами, идеально ровной спинкой, английским стеганым дизайном. Особая фишка этого дивана в том, что сидеть на нем можно только по-царски – прямо, элегантно. Вторая изюминка – величественно изогнутые подлокотники, высокие, как и спинка.

Бриджуотер

Это тоже диван в английском стиле, но более комфортный, провинциальный. С подушками на сиденьях и «юбкой».

Многие другие английские диваны напоминают или дорогой благородный честерфилд, с изогнутыми подлокотниками, или мягкий домашний бриджуотер. Но есть и очень уникальная модель!

Кноле

Это самая старинная разновидность мягкой английской мебели, «правнук» трона, изначально (в 17 веке!) созданный для королевского дома. Схожесть с троном заключается в форме подлокотников – они служат боковыми спинками, на них можно опираться.

Кэмелбэк

Это тоже английская вариация дивана. Она имеет округлую спинку, напоминающую силуэт верблюда. Обычно такие модели выпускаются с благородной качественной обивкой.

Таксидо

А это уже – самый лаконичный американский диван, разработанный изначально для мужских клубов. Он имеет узкие подлокотники, сделанные вровень со спинкой, свободное пространство для сидения. И ничего лишнего!

Каркасный круглый пуф, пате

Переходим к самой гламурной французской категории диванов.

Круглые диваны не очень практичны, но весьма декоративны, идеально дополняют дорогие интерьеры гостиничных холлов, бутиков. Особенно «пате» – диван-пирожок, с круглой или разветвленной спинкой посередине.

Для контраста сравним эти диваны с более практичными и универсальными.

Лоусон

Это диван, разработанный жителем США, и он часто дополняет просторные эргономичные западные интерьеры. Его типичные американские черты – низкая посадка, глубокие сиденья и много свободного места. В самой классической модификации – тройная спинка и 3 подушки.

Слиппер

Слиппер – лаконичный диван без подлокотников. Он будто создан для небольших комнат, оформленных в минимализме. И его легче всего зачехлить. Расширенные слипперы максимально удобны для сна.

Тахта, или оттоманка

Это еще один упрощенный восточный диван, без высокой спинки. Современные модели обычно имеют узкие укороченные импровизированные спинки, продольную и поперечную.

Два вида модульных диванов

1) Секционные стационарные диваны. В таких моделях все блоки зафиксированы на общей основе, и модули нельзя перемещать/менять местами.

2) Диваны-конструкторы. Это уже – наборы из отдельных блоков. Каждый блок можно использовать независимо от остальных, устанавливать рядом или по отдельности. В некоторых случаях для временного скрепления элементов используются ремни или другие девайсы.

Существуют модульные пуфы, слипперы, секционные диваны в английском стиле.

Но есть и уникальные брендовые диваны, которые не подходят ни под одну категорию и сильно выделяются в общей массе. Перейдем к мебельным маркам, выпускающим настоящие эксклюзивы.

Производители особых диванов

1) Самую обаятельную и романтичную мягкую мебель надо искать среди товаров Barcelona Design. Диваны этой фирмы невероятно точно напоминают репродукции со старинных картин.

Под маркой BD была выпущена культовая модель Dalilips («Губы»), к созданию которой причастен сам Сальвадор Дали!

Первый такой диван был предназначен для инсталляции «Лицо Мэй Уэст». А новые модели производятся на заказ для гостиных, общественных холлов, интересно смотрятся в дорогих интерьерах с фотообоями. Наполнитель – пенополиуретан.

Некоторые другие диваны этой марки тоже выглядят как дорогие антикварные предметы искусства.

Модель Vis-a-vis de Gala

2) Самые интересные и практичные бескаркасные диваны – «гусеницы» TOGO, марки LIGNE ROSET.

В качестве наполнителя в этой серии используется несколько видов пен. Обшивка тоже состоит из 5 слоев практичных материалов. При производстве рассчитывается удобная высота, комфортный изгиб спинки. И на выходе получается идеальный диван для релакса и приятного общения, напоминающий гусеницу.

Впрочем, еще лучше смотрится «гусеница» из набора таких диванов.

3) Марка ROCHEBOBOIS выпускает единственную в мире серию модульных диванов, напоминающую восточную игру «Маджонг», с аналогичным названием – Mah Jong. Модули изделия – яркие узорчатые подушки – легко переставляются и комбинируются в разных вариациях. С таким диваном можно делать перестановки, играя, хоть каждый день.

4) А диваны разных форм с классическим европейским «лицом» обшивкой изготавливает Capitone Room. Фишка фабрики – идеально выполненная стяжка капитоне, которая присутствует на многих позициях.

Все перечисленные модели диванов можно разделить на десятки подвидов, учитывая тип наполнителя, материал обивки и механизм.

Техническая классификация диванов: нераскладные, раскладные, выкатные

Самые простые и зачастую самые бюджетные диваны – без раскладного механизма.

Нераскладная кушетка или тахта с низкой спинкой может использоваться в качестве детской кровати. Особенно практичны модели c открываемым верхом и встроенными ящиками.

Виды раскладных диванов: книжка и клик-кляк

Принципы раскладывания диванов «книжка» и «клик-кляк» очень похожи, и некоторые производители не разделяют такие модели.

Суть действия обоих механизмов проста: сиденье поднимается до предела, а затем опускается. И диван преобразуется в ровную двуспальную кровать.

Но скажем про каждый из них.

Диван «клик-кляк» - обычно мобильный, со съемным матрасом. В сидячем положении напоминает по форме сниппет или трон кноле (но подлокотники разравниваются при раскладывании). Он имеет промежуточное релаксирующее положение «полулежа».

Диван-книжка имеет более классический вид, и его элементы не снимаются. Он может быть с твердыми стационарными подлокотниками и без них.

Виды выкатных диванов

Переходим к обширной группе диванов, которые имеют выкатную нижнюю часть.

Они бывают разных форматов.

С дополнительным спрятанным отсеком. Принцип раскладывания таких моделей – ниже.

Диван-дельфин. Это угловой диван, который раскладывается подобным образом, превращаясь в обширную кровать. Зачастую он имеет дополнительный отсек для хранения.

Классический вариант дельфина

Минималистичный диван-дельфин

Выкатные с механизмом «книжка»

Еврокнижка. Это – усовершенствованная книжка. В такой модели сиденье выкатывается, спинка ровно опускается на его место.

Еще один вариант – с раскладываемым сиденьем.

Некоторые детские диваны удлиняются за счет выдвижного механизма.

Диваны с раскладушкой

Есть несколько похожих модификаций диванов, в механизм которых встроена раскладная кровать.

Американская и французская раскладушки. Это похожие способы трансформации. Для того, чтобы открыть любой подобный диван, нужно потянуть за сиденье.

Итальянская раскладушка. Она открывается со спинки. Есть и еще одно отличие модели от предыдущих – удобный ортопедический матрас.

Отличается от остальных диван-аккордеон. В этой модели сиденье и спинка разворачиваются, наподобие гармошки, преобразуясь в кровать.

Есть угловые модели, напоминающие диван-дельфин, есть аккордеоны-слипперы.

Удобный наполнитель и качество обивки: дополнительные критерии выбора дивана

С пружинами или мягкой начинкой?

Разберем наполнители диванов, от популярных до редких.

1) Поролон или пенополиуретан.

Это – самый распространенный тип наполнителя. Умеренно практичный, проверенный временем. Но по комфорту и другим критериям он уступает представленным ниже материалам.

2) Холлофайбер.

Холлофайбер – усовершенствованный синтепон. В сравнении с предшественником, он имеет витые прочные волокна, пористую структуру, хорошо вентилируется. Диван с таким наполнителем мягкий и приятный, легко восстанавливает форму после деформаций.

3) Менее популярные элитные наполнители – латекс, периотек, дюрафил.

Все эти материалы имеют в своем составе натуральные или безвредные синтетические волокна, «дышащую» структуру, восстанавливают форму после нагрузок. Плюс они гораздо комфортнее и долговечнее в сравнении с привычным поролоном!

А латексные диваны особенно приятны для сна, поскольку обеспечивают телу приятную прохладу летом, сохраняют тепло зимой.

4) Пружинная змейка.

Змейка - недорогая и умеренно практичная основа для спального места. Но менее комфортная в сравнении с другими пружинными блоками, легко прогибается под большим весом.

5) Пружинный каркас «боннель».

Такой вариант дивана универсален для спальни. Пружины обеспечивают умеренную жесткость и удобное положение, экологически безвредны и долговечны.

6) Или система независимых пружин.

Это – более дорогой и усовершенствованный механизм. Каждая пружина такого диванного каркаса зачехлена и работает независимо от других. В результате обеспечивается ортопедический эффект, тело максимально расслабляется во время отдыха.

Пружинные диваны имеют защитный войлочный и другие слои.

Вот как может выглядеть пирог спальной поверхности в разрезе.

7) Некоторые бескаркасные пуфы наполнены полистироловыми шариками.

Но это – самый непрактичный вариант. Шарики легко спрессовываются, и внешний вид мебели портится.

Виды обивки

Все обивочные материалы для диванов относятся к таким категориям

Искусственная кожа и замша

Некоторые кожзаменители по эстетике не хуже настоящей кожи.

Кроме этого, экокожа и подобные синтетические материалы обладают мягкостью, легко моются, не истираются долгое время.

Синтетические ткани: полиэстр, нейлон, акрил

Все подобные материалы доступны по цене, неприхотливы в уходе и умерено долговечны. Но зачастую они неприятны для кожи, «не дышат».

Подобный вариант дивана может использоваться для приема гостей.

Полунатуральные ткани, самые популярные и многообразные.

Жаккард, флок, велюр относятся к этому виду. Благодаря содержанию натуральных волокон они приятны для кожи, используются в спальных моделях диванов, сочетают доступность и качество.

Натуральная кожа (используется только для дорогих моделей)

Честерфилд с настоящей кожаной обивкой, «Пинскдрев». Делается только на заказ

Натуральные ткани (хлопок, лен, мешковина).

Такая обивка тоже зачастую выполняется на заказ или для престижных моделей, хорошо смотрится на диванах в загородных интерьерах.

Кантри-диван с льняной обивкой, Dilma

Как выбрать диван для сна

Для полноценного отдыха максимально приспособлены просторные или трансформируемые в кровать диваны, без спинки, с низкой или опускаемой спинкой. То есть такие модели, как:

тахта, желательно широкая или с выдвижным механизмом;

лаунсон;

слиппер;

диван-книжка или еврокнижка;

дельфин;

аккордеон.

А вот какие виды диванов категорически НЕ ПОДОЙДУТ для спальни:

Бескаркасный (его мягкое основание не поддерживает правильное положение спины); Раздельный модульный; Американская раскладушка. Спальная поверхность такого дивана может использоваться как гостевая кровать, но не для повседневного сна; Креативные дизайнерские диваны (вроде «губок», пуфа) лучше приберечь для дружеских посиделок. Идеально и легко засыпать вы сможете только на правильном прямоугольном ложе.

Обивка и наполнитель для комфортного сна

Для здорового сна в идеале стоит выбирать диван:

– с системой независимых пружин

– или же современные наполнители, такие как латекс или периотек.

Традиционно диваны имеют поролоновую «начинку». Но если диван используется для повседневного сна, полезно со временем заменить наполнитель на более совершенный и приятный для тела.

Оптимальные обивочные материалы спальных диванов – полусинтетические, с преобладанием натуральных волокон, приятные на ощупь и износостойкие. В частности:

– флок

– шенилл

– велюр.

Выбор дивана под интерьер гостиной

Плавно перейдем к выбору другого дивана – для семейных посиделок и для гостей вашего дома.

Храните верность только престижной классике, русской или европейской?

Подберите диван честерфилд, кэмелбэк или другую строгую английскую модель, с подлокотниками, дорогой коданой, бархатной или велюровой обивкой.

Для более уникального исторического интерьера – под антик, барокко, готику – можно подобрать или заказать диван с авторским дизайном. К примеру, испанской марки Barcelona Design или дорогих итальянских брендов.

Истинно американская классика больше ассоциируется с широким и удобным лоусоном и максимально простыми диванами и креслами, вроде софы или таксидо. В целом стиль приветствует качественную и заметно дорогую, но не вычурную мягкую мебель.

В стиле кантри гармоничнее будут смотреться такие форматы диванов, как бриджуотер или кноле. Оптимальный вид обивки в этом случае – натуральная или близкая к натуральной матовая ткань, мешковина, рогожка.

Любите загадочный восток и яркие этнические интерьеры?

Восточная софа, маленькие диваны-пуфы, тахта с низкой спинкой или яркий модульный диван наподобие описанной выше модели Mah Jong – вот отправные точки для такой обстановки.

В молодежную гостиную, оформленную по правилам поп-арта или в стиле кафе, впишутся современные портативные диваны.

Например, сниппер со съемным матрасом, ряд диванов таксидо, модульная модель из маленьких ярких блоков. А возможно, и бескаркасные уникальные диванчики TOGO, «губки» от Barcelona Design или подобные модели. В обивке приветствуются яркая кожа или глянцевые ткани.

Возможно, вы любите другие молодежные интерьеры – более брутальные – в стиле лофт или урбан?

Подберите лаконичный диван таксидо, или модульный ряд подобных простых диванчиков, обшитых серой или темной замшей.

А если вы хотите создать очень показной и эксклюзивный интерьер, в духе времен гламура или арт-деко, подойдут модели, с которых мы начали.

То есть классические европейские - кэмелбэк, честерфилд, со стеганой обшивкой. Формы и пропорции дивана должны быть изящными.

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Фото: Unsplash, Авторы: Paige Cody, Stephanie Harvey, Sabri Tuzcu

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