Выбор дивана для сна и отдыха

Расскажем, какие диваны самые качественные и удобные для сна, а также о типах механизмов и интересных производителях.
Содержание:
- Категории в мире диванов
- Разнообразие диванов с цельным каркасом
- Два вида модульных диванов
- Производители особых диванов
- Техническая классификация диванов: нераскладные, раскладные, выкатные
- Удобный наполнитель и качество обивки: дополнительные критерии выбора дивана
- Как выбрать диван для сна
- Выбор дивана под интерьер гостиной
- Дайджест Квартблога
4 месяца в году занимает ваш ночной сон. И не меньше 2 месяцев вы проводите на гостином диване возле TV, с друзьями или семьей.
Потому при выборе любого дивана нужно смотреть на обивку, проверять надежность конструкции и раскладного механизма.
По этим критериям выделим несколько групп диванов. И разберем, какие из них можно использовать в спальной комнате, а какие подойдут только для приема гостей.
Категории в мире диванов
Все существующие виды диванов условно можно разделить на 3 большие группы:
1) Классические, с цельным каркасом.
2) Модульные диваны, или системы, которые состоят из нескольких отдельных блоков (модулей) с собственными каркасами. Сами модули по-разному комбинируются между собой, в некоторых моделях – свободно переставляются.
3) Бескаркасные диваны (пуфы, биваны). Это – уникальная и абсолютна новая группа мягкой мебели для отдыха. Любой подобный диван выглядит оригинально, напоминая кресло-мешок или мини-батут, может использоваться соло или дополняться другой бескаркасной мебелью.
Разнообразие диванов с цельным каркасом
Классический диван – понятие сборное. Существуют и аутентичные арабские каркасные диваны, и лаконичные европейские, и с американскими корнями. Упомянем основные модификации.
- Софа
Восточная софа – самая ранняя разновидность дивана, обычно покрытая шелком, коврами или кожей. Главные ее черты – одинаковая высота спинки и подлокотников, ровные формы, низкая посадка – вписываются в любой интерьер. И в пышный арабский, и в урбанистичный, и в сдержанный минимализм.
- Кушетки, канапе, банкетки.
Подобные мини-диванчики – европейская находка, идеальная для прихожей или небольшой гостиной. Под любой стиль можно подобрать свой вариант.
- «Джентльменский» честерфилд
Честерфилд – модель с самыми традиционными формами, идеально ровной спинкой, английским стеганым дизайном. Особая фишка этого дивана в том, что сидеть на нем можно только по-царски – прямо, элегантно. Вторая изюминка – величественно изогнутые подлокотники, высокие, как и спинка.
- Бриджуотер
Это тоже диван в английском стиле, но более комфортный, провинциальный. С подушками на сиденьях и «юбкой».
Многие другие английские диваны напоминают или дорогой благородный честерфилд, с изогнутыми подлокотниками, или мягкий домашний бриджуотер. Но есть и очень уникальная модель!
- Кноле
Это самая старинная разновидность мягкой английской мебели, «правнук» трона, изначально (в 17 веке!) созданный для королевского дома. Схожесть с троном заключается в форме подлокотников – они служат боковыми спинками, на них можно опираться.
- Кэмелбэк
Это тоже английская вариация дивана. Она имеет округлую спинку, напоминающую силуэт верблюда. Обычно такие модели выпускаются с благородной качественной обивкой.
- Таксидо
А это уже – самый лаконичный американский диван, разработанный изначально для мужских клубов. Он имеет узкие подлокотники, сделанные вровень со спинкой, свободное пространство для сидения. И ничего лишнего!
- Каркасный круглый пуф, пате
Переходим к самой гламурной французской категории диванов.
Круглые диваны не очень практичны, но весьма декоративны, идеально дополняют дорогие интерьеры гостиничных холлов, бутиков. Особенно «пате» – диван-пирожок, с круглой или разветвленной спинкой посередине.
Для контраста сравним эти диваны с более практичными и универсальными.
- Лоусон
Это диван, разработанный жителем США, и он часто дополняет просторные эргономичные западные интерьеры. Его типичные американские черты – низкая посадка, глубокие сиденья и много свободного места. В самой классической модификации – тройная спинка и 3 подушки.
- Слиппер
Слиппер – лаконичный диван без подлокотников. Он будто создан для небольших комнат, оформленных в минимализме. И его легче всего зачехлить. Расширенные слипперы максимально удобны для сна.
- Тахта, или оттоманка
Это еще один упрощенный восточный диван, без высокой спинки. Современные модели обычно имеют узкие укороченные импровизированные спинки, продольную и поперечную.
Два вида модульных диванов
1) Секционные стационарные диваны. В таких моделях все блоки зафиксированы на общей основе, и модули нельзя перемещать/менять местами.
2) Диваны-конструкторы. Это уже – наборы из отдельных блоков. Каждый блок можно использовать независимо от остальных, устанавливать рядом или по отдельности. В некоторых случаях для временного скрепления элементов используются ремни или другие девайсы.
Существуют модульные пуфы, слипперы, секционные диваны в английском стиле.
Но есть и уникальные брендовые диваны, которые не подходят ни под одну категорию и сильно выделяются в общей массе. Перейдем к мебельным маркам, выпускающим настоящие эксклюзивы.
Производители особых диванов
1) Самую обаятельную и романтичную мягкую мебель надо искать среди товаров Barcelona Design. Диваны этой фирмы невероятно точно напоминают репродукции со старинных картин.
Под маркой BD была выпущена культовая модель Dalilips («Губы»), к созданию которой причастен сам Сальвадор Дали!
Первый такой диван был предназначен для инсталляции «Лицо Мэй Уэст». А новые модели производятся на заказ для гостиных, общественных холлов, интересно смотрятся в дорогих интерьерах с фотообоями. Наполнитель – пенополиуретан.
Некоторые другие диваны этой марки тоже выглядят как дорогие антикварные предметы искусства.
Модель Vis-a-vis de Gala
2) Самые интересные и практичные бескаркасные диваны – «гусеницы» TOGO, марки LIGNE ROSET.
В качестве наполнителя в этой серии используется несколько видов пен. Обшивка тоже состоит из 5 слоев практичных материалов. При производстве рассчитывается удобная высота, комфортный изгиб спинки. И на выходе получается идеальный диван для релакса и приятного общения, напоминающий гусеницу.
Впрочем, еще лучше смотрится «гусеница» из набора таких диванов.
3) Марка ROCHEBOBOIS выпускает единственную в мире серию модульных диванов, напоминающую восточную игру «Маджонг», с аналогичным названием – Mah Jong. Модули изделия – яркие узорчатые подушки – легко переставляются и комбинируются в разных вариациях. С таким диваном можно делать перестановки, играя, хоть каждый день.
4) А диваны разных форм с классическим европейским «лицом» обшивкой изготавливает Capitone Room. Фишка фабрики – идеально выполненная стяжка капитоне, которая присутствует на многих позициях.
Все перечисленные модели диванов можно разделить на десятки подвидов, учитывая тип наполнителя, материал обивки и механизм.
Техническая классификация диванов: нераскладные, раскладные, выкатные
- Самые простые и зачастую самые бюджетные диваны – без раскладного механизма.
Нераскладная кушетка или тахта с низкой спинкой может использоваться в качестве детской кровати. Особенно практичны модели c открываемым верхом и встроенными ящиками.
Виды раскладных диванов: книжка и клик-кляк
Принципы раскладывания диванов «книжка» и «клик-кляк» очень похожи, и некоторые производители не разделяют такие модели.
Суть действия обоих механизмов проста: сиденье поднимается до предела, а затем опускается. И диван преобразуется в ровную двуспальную кровать.
Но скажем про каждый из них.
- Диван «клик-кляк» - обычно мобильный, со съемным матрасом. В сидячем положении напоминает по форме сниппет или трон кноле (но подлокотники разравниваются при раскладывании). Он имеет промежуточное релаксирующее положение «полулежа».
- Диван-книжка имеет более классический вид, и его элементы не снимаются. Он может быть с твердыми стационарными подлокотниками и без них.
Виды выкатных диванов
Переходим к обширной группе диванов, которые имеют выкатную нижнюю часть.
Они бывают разных форматов.
- С дополнительным спрятанным отсеком. Принцип раскладывания таких моделей – ниже.
- Диван-дельфин. Это угловой диван, который раскладывается подобным образом, превращаясь в обширную кровать. Зачастую он имеет дополнительный отсек для хранения.
Классический вариант дельфина
Минималистичный диван-дельфин
- Выкатные с механизмом «книжка»
- Еврокнижка. Это – усовершенствованная книжка. В такой модели сиденье выкатывается, спинка ровно опускается на его место.
- Еще один вариант – с раскладываемым сиденьем.
- Некоторые детские диваны удлиняются за счет выдвижного механизма.
Диваны с раскладушкой
Есть несколько похожих модификаций диванов, в механизм которых встроена раскладная кровать.
- Американская и французская раскладушки. Это похожие способы трансформации. Для того, чтобы открыть любой подобный диван, нужно потянуть за сиденье.
- Итальянская раскладушка. Она открывается со спинки. Есть и еще одно отличие модели от предыдущих – удобный ортопедический матрас.
- Отличается от остальных диван-аккордеон. В этой модели сиденье и спинка разворачиваются, наподобие гармошки, преобразуясь в кровать.
Есть угловые модели, напоминающие диван-дельфин, есть аккордеоны-слипперы.
Удобный наполнитель и качество обивки: дополнительные критерии выбора дивана
С пружинами или мягкой начинкой?
Разберем наполнители диванов, от популярных до редких.
1) Поролон или пенополиуретан.
Это – самый распространенный тип наполнителя. Умеренно практичный, проверенный временем. Но по комфорту и другим критериям он уступает представленным ниже материалам.
2) Холлофайбер.
Холлофайбер – усовершенствованный синтепон. В сравнении с предшественником, он имеет витые прочные волокна, пористую структуру, хорошо вентилируется. Диван с таким наполнителем мягкий и приятный, легко восстанавливает форму после деформаций.
3) Менее популярные элитные наполнители – латекс, периотек, дюрафил.
Все эти материалы имеют в своем составе натуральные или безвредные синтетические волокна, «дышащую» структуру, восстанавливают форму после нагрузок. Плюс они гораздо комфортнее и долговечнее в сравнении с привычным поролоном!
А латексные диваны особенно приятны для сна, поскольку обеспечивают телу приятную прохладу летом, сохраняют тепло зимой.
4) Пружинная змейка.
Змейка - недорогая и умеренно практичная основа для спального места. Но менее комфортная в сравнении с другими пружинными блоками, легко прогибается под большим весом.
5) Пружинный каркас «боннель».
Такой вариант дивана универсален для спальни. Пружины обеспечивают умеренную жесткость и удобное положение, экологически безвредны и долговечны.
6) Или система независимых пружин.
Это – более дорогой и усовершенствованный механизм. Каждая пружина такого диванного каркаса зачехлена и работает независимо от других. В результате обеспечивается ортопедический эффект, тело максимально расслабляется во время отдыха.
Пружинные диваны имеют защитный войлочный и другие слои.
Вот как может выглядеть пирог спальной поверхности в разрезе.
7) Некоторые бескаркасные пуфы наполнены полистироловыми шариками.
Но это – самый непрактичный вариант. Шарики легко спрессовываются, и внешний вид мебели портится.
Виды обивки
Все обивочные материалы для диванов относятся к таким категориям
- Искусственная кожа и замша
Некоторые кожзаменители по эстетике не хуже настоящей кожи.
Кроме этого, экокожа и подобные синтетические материалы обладают мягкостью, легко моются, не истираются долгое время.
- Синтетические ткани: полиэстр, нейлон, акрил
Все подобные материалы доступны по цене, неприхотливы в уходе и умерено долговечны. Но зачастую они неприятны для кожи, «не дышат».
Подобный вариант дивана может использоваться для приема гостей.
- Полунатуральные ткани, самые популярные и многообразные.
Жаккард, флок, велюр относятся к этому виду. Благодаря содержанию натуральных волокон они приятны для кожи, используются в спальных моделях диванов, сочетают доступность и качество.
- Натуральная кожа (используется только для дорогих моделей)
Честерфилд с настоящей кожаной обивкой, «Пинскдрев». Делается только на заказ
- Натуральные ткани (хлопок, лен, мешковина).
Такая обивка тоже зачастую выполняется на заказ или для престижных моделей, хорошо смотрится на диванах в загородных интерьерах.
Кантри-диван с льняной обивкой, Dilma
Как выбрать диван для сна
Для полноценного отдыха максимально приспособлены просторные или трансформируемые в кровать диваны, без спинки, с низкой или опускаемой спинкой. То есть такие модели, как:
- тахта, желательно широкая или с выдвижным механизмом;
- лаунсон;
- слиппер;
- диван-книжка или еврокнижка;
- дельфин;
- аккордеон.
А вот какие виды диванов категорически НЕ ПОДОЙДУТ для спальни:
- Бескаркасный (его мягкое основание не поддерживает правильное положение спины);
- Раздельный модульный;
- Американская раскладушка. Спальная поверхность такого дивана может использоваться как гостевая кровать, но не для повседневного сна;
- Креативные дизайнерские диваны (вроде «губок», пуфа) лучше приберечь для дружеских посиделок. Идеально и легко засыпать вы сможете только на правильном прямоугольном ложе.
Обивка и наполнитель для комфортного сна
Для здорового сна в идеале стоит выбирать диван:
– с системой независимых пружин
– или же современные наполнители, такие как латекс или периотек.
Традиционно диваны имеют поролоновую «начинку». Но если диван используется для повседневного сна, полезно со временем заменить наполнитель на более совершенный и приятный для тела.
Оптимальные обивочные материалы спальных диванов – полусинтетические, с преобладанием натуральных волокон, приятные на ощупь и износостойкие. В частности:
– флок
– шенилл
– велюр.
Выбор дивана под интерьер гостиной
Плавно перейдем к выбору другого дивана – для семейных посиделок и для гостей вашего дома.
- Храните верность только престижной классике, русской или европейской?
Подберите диван честерфилд, кэмелбэк или другую строгую английскую модель, с подлокотниками, дорогой коданой, бархатной или велюровой обивкой.
- Для более уникального исторического интерьера – под антик, барокко, готику – можно подобрать или заказать диван с авторским дизайном. К примеру, испанской марки Barcelona Design или дорогих итальянских брендов.
- Истинно американская классика больше ассоциируется с широким и удобным лоусоном и максимально простыми диванами и креслами, вроде софы или таксидо. В целом стиль приветствует качественную и заметно дорогую, но не вычурную мягкую мебель.
- В стиле кантри гармоничнее будут смотреться такие форматы диванов, как бриджуотер или кноле. Оптимальный вид обивки в этом случае – натуральная или близкая к натуральной матовая ткань, мешковина, рогожка.
- Любите загадочный восток и яркие этнические интерьеры?
Восточная софа, маленькие диваны-пуфы, тахта с низкой спинкой или яркий модульный диван наподобие описанной выше модели Mah Jong – вот отправные точки для такой обстановки.
- В молодежную гостиную, оформленную по правилам поп-арта или в стиле кафе, впишутся современные портативные диваны.
Например, сниппер со съемным матрасом, ряд диванов таксидо, модульная модель из маленьких ярких блоков. А возможно, и бескаркасные уникальные диванчики TOGO, «губки» от Barcelona Design или подобные модели. В обивке приветствуются яркая кожа или глянцевые ткани.
- Возможно, вы любите другие молодежные интерьеры – более брутальные – в стиле лофт или урбан?
Подберите лаконичный диван таксидо, или модульный ряд подобных простых диванчиков, обшитых серой или темной замшей.
- А если вы хотите создать очень показной и эксклюзивный интерьер, в духе времен гламура или арт-деко, подойдут модели, с которых мы начали.
То есть классические европейские - кэмелбэк, честерфилд, со стеганой обшивкой. Формы и пропорции дивана должны быть изящными.
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Фото: Unsplash, Авторы: Paige Cody, Stephanie Harvey, Sabri Tuzcu
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