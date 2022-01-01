Выбор ТВ для дома: телевизор xiaomi

овременные телевизоры — это больше, чем просто устройство для просмотра телепередач. Это умные гаджеты, позволяющие смотреть фильмы, сериалы, играть в игры и просматривать веб-страницы в высоком разрешении. Если вы желаете заменить устаревший телевизор на новый высокотехнологичный, вы должны знать технические характеристики. Кстати, если вам хочется приобрести по настоящему современный девайс, то вам следует купить телевизор xiaomi.

Как выбрать диагональ

Диагональ экрана - это расстояние от левого нижнего угла телевизора до правого верхнего угла. Как правило, она выражается в дюймах. Современные телевизоры имеют диагональ от 20 до 100 дюймов. Выбор диагонали зависит от размера комнаты, разрешения панелей, личных предпочтений и финансовых возможностей покупателя. Нецелесообразно ставить огромную 100-дюймовую модель в маленькой комнате, а 20-дюймовый телевизор в большой гостиной.

Разрешение экрана

Любое изображение состоит из пикселей — маленьких точек, передающих цвет. Чем больше таких точек на экране, тем четче будет изображение. По разрешающей способности телевизоры делятся на:

Высокое разрешение — идеально подходит для небольших экранов с диагональю до 32 дюймов. На большом экране высокой четкости картинка будет заметно близка;

Full HD — самое распространенное разрешение на сегодняшний день. Отлично подходит для больших диагоналей;

4K или UltraHD — это разрешение обеспечивает самое высокое качество изображения, доступное на сегодняшний день; Используется для телевизоров стандартной и большой диагонали (от 40 дюймов). Однако эти модели очень дорогие.

Подводя итог, если есть выбор между диагональю и разрешением, мы рекомендуем вам купить телевизор, пусть и меньшего размера, но с большим разрешением.

Технология экрана

Новая светодиодная матрица с квантовыми точками отличается улучшенной цветопередачей, высокой яркостью и широкими углами обзора. Большой выбор телевизоров в Нур-Султане на сайте https://www.mechta.kz/.

Частота обновления экрана

Частота обновления экрана — это количество кадров в секунду, которое может отображать устройство. Для большинства контента это число не превышает 50, но телевизоры научились вставлять лишние кадры. Современные панели имеют частоту обновления 50/60 или 100/120 Гц.

Поддержка HDR

Технология High Dynamic Range создает максимально яркие, контрастные и реалистичные изображения. Есть несколько ключевых стандартов: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG. На одном телевизоре можно комбинировать несколько типов HDR, и производители обычно дают им собственные маркетинговые названия.

Качество звука

Величина каналов телевизора представлено двумя числами, к примеру «2.0», где 2 — это количество среднечастотных каналов, а 0 — это низкочастотный канал. Если для вас важен чистый звук и вы желаете четко слышать, выбирайте телевизор с аудиокодеком Dolby Digital или Dolby Digital Plus — они создают кристально чистый объемный звук. Разница между DD и DD Plus заключается в том, что один воспроизводит звук 5.1, а второй воспроизводит звук 7.1. Заострите внимание на функции улучшения качества звука, предлагаемые разработчиками. Некоторые модели имеют встроенную систему усиления звука, имитирующую объемное звучание, другие модели автоматически адаптируются к звучанию комнаты, в которой находится телевизор.

Smart TV

Данная функция преобразовывает обыкновенный телевизор в многофункциональный гаджет. Используя высокоскоростное подключение, может подключаться к различным интернет-сервисам, а также к другим домашним устройствам. По сути, умные телевизоры расширяют возможности телевизоров. Это обеспечивается несколькими операционными системами: Android TV построен по тому же принципу, что и смартфон. Поддержка множества программ, интерфейс не доставит неудобств пользователям. На разные телевизоры можно установить разные версии операционной системы. Любая из этих операционных систем оптимизирована для ТВ. Необычный интерфейс может быть единственным неудобством для некоторых пользователей.

Интерфейс

Интерфейс телевизора обязан быть четким, простым, удобным и многозначительным. Обратите внимание на потребляемую мощность и на то, есть ли в модели режим энергосбережения. Посмотрите на объем памяти, как оперативной, так и постоянной, формула 2/16 ГБ соответственно сейчас считается образцовой. Также приятно, когда вы можете управлять телевизором с телефона. Сколько раз мы сидели на диване и понимали, что оставили пульт в стороне, но не хотелиподниматься за ним. Или пульт забыли где-то дети, и вы не можете его долго найти, телефон сделает это за вас. Bluetooth на телевизоре - хорошо. Ведь он позволяет подключать большое количество внешних звуковых систем и наушников. Также рекомендуется проверить функцию HDR, которая представляет собой функцию расширения динамического диапазона, используемую в основном в телевизорах 4K. В фильмах и играх изображение максимально насыщенное и контрастное, а яркость определенных участков изображения меняется.

Подводя итог

Выбор современного телевизора на долгие годы – задача не из легких. Я надеюсь, что приведенные выше советы будут вам полезны. Однозначного ответа на вопрос: «Какой телевизор лучше?» пока нет. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Если вы ищете высококачественную, небольшую и недорогую модель и планируете использовать телевизор только для просмотра телепередач и фильмов, смело выбирайте телевизор с диагональю 40-50 дюймов. Для продвинутых любителей спорта и кино мы можем порекомендовать модель Full HD с диагональю 45", HDR и высоким временем отклика. В качестве основы для полноценного домашнего кинотеатра лучше всего приобрести OLED-телевизор с диагональю 55" и более. Тем, кто любит серфинг и общение в социальных сетях, стоит обратить внимание на телевизор Smart TV. Какую бы функцию вы ни выбрали, тип используемых жалюзийных петель может еще больше улучшить внешний вид. Это часто является показателем технической надежности. Все подбирается индивидуально исходя из потребностей и возможностей покупателя.

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