10 DIY подарков, которые смотрятся дорого. Часть 2

Стильный хэндмейд существует! Еще 10 мастер-классов по новогодним подаркам.

Новый год на подходе, и пора задумываться о подарках. Все мы знаем, что на них уходит, как минимум, половина декабрьской зарплаты, поэтому стоит рассмотреть самые разные варианты: например, для некоторых друзей или родных сделать подарки своими руками. Но не такие, которые примут с фальшивой улыбкой и потом уберут в самый дальний ящик с глаз долой, а те, которыми будут пользоваться и любоваться.

Мы просмотрели огромное количество мастер-классов и выбрали 20 самых лучших, на наш взгляд. С первой десяткой вы можете ознакомиться в первой части статьи, а теперь — вторая, которая, кстати, ничуть не хуже!

1. Кожаные брелоки

Отличный подарок для коллеги или приятельницы. Такие цветные брелоки можно вешать на ключи, закрывающие шкафы или шкатулки, не говоря об обычной связке.

Вам понадобится: кожаные полоски, клей для кожи, ножницы, держатель для брелока, степлер.

Сложность: 2

Подробнее тут.

2. Подставки под кружки в виде агата

Подставки под коктейли или чашки с чаем — полезная в хозяйстве вещь, особенно когда приходят гости, а вечеринка перемещается из кухни в гостиную.

Вам понадобится: картон, ножницы, лента, распечатанные рисунки агата, аэрозольный клей (опционально), золотой спрей.

Сложность: 2

Видео с изготовлением тут. Под ним располагаются фото.

3. Разделочные доски с орнаментом

Нам кажется, что на таких красивых досках будет даже жаль что-то нарезать. Этот подарок оценят все: и те, кто любит готовить, и те, чье мастерство заканчивается на том, чтобы порезать для гостей сыр и поставить рядом баночку с медом.

Вам понадобится: обычная деревянная разделочная доска, выжигательный аппарат по дереву, линейка и карандаш.

Сложность: 1 (для тех, у кого не дрожат руки, для остальных сложность выше).

4. Кожаная обложка для паспорта

Универсальный подарок: имея немного кожи (натуральной или искусственной), вы можете сделать и обложку для паспорта, и блокнот, как мы уже говорили.

Вам понадобится: кусок кожи, мел, паспорт для измерения (если вам больше 14, не придется брать у родителей), краски, кисточки, молоток.

Сложность: 3

Мастер-класс в блоге Always Rooney.

5. Светильник в стиле лофт

Такие источники света очень популярны в последнее время и в заводском металлическом варианте стоят не одну тысячу рублей.

Вам понадобится: плотный картон, гирлянда, прочный нож для бумаги, краска.

Сложность: 4

Пошаговая инструкция здесь.

6. Яркая полосатая ваза

Отличный подарок для детской или для веселой кухни. В зависимости от цвета такая вещь может найти применение почти в любом стиле.

Вам понадобится: клеящиеся деревянные листы (есть тут), стеклянная ваза нужной формы, краски, малярный скотч (чтобы проще было нарисовать ровные полосы).

Сложность: 2

Описание процесса тут.

7. Подставка для украшений с золотыми частями

Любые мелочи и приспособления для хранения украшений будут полезны в девичьем царстве.

Вам понадобится: основа (любое блюдце, пепельница или тарелка), малярный скотч и золотая краска-спрей.

Сложность: 1

Подробнее в блоге A fabulous fete.

8. Кожаный держатель для инструментов

Такому подарку обрадуется большая часть мужского населения нашей страны. Выглядит брутально, при этом вещь действительно стильная и полезная: в собранном виде держатель напоминает ролл.

Вам понадобится: кусок коричневой кожи, инструменты (чтобы измерить размер отделения для каждого), линейка, ручка, клей для кожи, зажимы для бумаги, ножницы, нитки, швейная машинка (можно сшивать и вручную, просто это дольше и сложнее).

Сложность: 4

Подробный иллюстрированный мастер-класс вы найдете тут.

9. Грифельная доска для нарезки сыра

Грифельные вещи давно уже вошли в обиход и стали популярными. Еще один нестандартный вариант их применения — сделать брутальную разделочную доску, как в нашем примере.

Вам понадобится: сланцевая плитка (размер и форма по вашему выбору), грифельная краска, кисть.

Сложность: 1

Описание с картинками здесь.

10. Шкатулки с кристаллами

У Джессики Альбы в доме стоят похожие дизайнерские шкатулки от Келли Уэстлер. И стоит каждая, как небольшой автомобиль. Мы же предлагаем сделать не менее стильную вещь куда дешевле. Единственное — придется потратиться на минералы.

Вам понадобится: деревянные шкатулки, краска, кисть, лак, кристаллы, клей.

Сложность: 2

Подробнее тут.

Мы надеемся, что вы почерпнули полезные идеи из нашего списка и уже прикидываете, что кому подарить на главный праздник в году!

По материалам: diyjoy.com, buzzfeed.com

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