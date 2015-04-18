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136 кв.м. из любимых вещей, приятных воспоминаний и сочных красок

Вместе с хозяевами в квартиру поселилось современное искусство. Впервые увидев картины Натальи Спечинской, в FullHouseDesign поняли, что нашли для них новый дом, — это главный акцент интерьера. В прихожей позволили себе немного пошалить, разместив при входе шкуру гигантского резинового зайца, созданного петербургский скульптором Денисом Прасоловым. Этот оригинальный талисман обеспечивает всем входящим заряд хорошего настроения. Помимо цвета и интересных декоративных элементов была разработана функциональная планировка со множеством скрытых мест для хранения. Также здесь хорошо работают фактуры натуральных материалов, создающих мягкую, обволакивающую атмосферу.

Дизайн: FullHouseDesign

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