20 житейских советов, как отмыть холодильник и избавить его от неприятных запахов

Секреты мам и бабушек, чем помыть холодильник внутри, чтобы уничтожить запах быстро и подручными средствами

После веселых и сытных новогодних праздников я столкнулась не только с проблемой сбитого режима сна, но и еще с одной, столь же мучительной, как ранние пробуждения. Дверь холодильника невозможно стало открыть из-за вырывающейся из холодильника смеси запахов пищи во главе с рыбным, да и попадающие туда продукты после недолгого пребывания в холодильнике есть уже не хотелось. Я помыла холодильник со средством для мытья посуды, но, к моему удивлению, неприятный запах никуда не исчез. Тогда я позвонила маме и разузнала у нее несколько житейских секретов на этот счет, после все сведения подтвердились поиском в интернете и опытом повторного мытья холодильника. Оговорюсь, что я применила чуть ли не все способы сразу, чтобы, как говорится, наверняка, и сделать вывод, какой из них был самым действенным, не могу. Вам я приведу их все по пунктам и согласно последовательности действий.

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Чем помыть холодильник внутри, чтобы уничтожить запах, и что при этом нужно знать

Для того, чтобы быстрее разморозить морозилку холодильника или шубу, намерзшую в основном отделении (например, если у вас нет холодного балкона, куда вы можете временно переместить продукты), многие хозяйки используют фен, включенный на теплый режим.

В тех же целях в выключенный холодильник ставят кастрюлю или миску с горячей водой.

Перед разморозкой и мытьем холодильника, вытащите из него абсолютно все полочки и контейнеры, в том числе и те, что располагаются на дверце, чтобы остатков пищи и жидкостей не укрылось нигде. Извлеченные полки, короба и все банки и контейнеры, которые вы подолгу храните в холодильнике, отдельно промойте под краном.

Любой мастер скажет вам, как важно периодически прочищать дренажное отверстие. Оно находится на внутренней стенке снизу холодильной камеры. Часто к нему прилагается специальный ершик. Если же ершика нет, вы можете намотать на проволочку кусочек ватки или салфетки.

Не забудьте положить под холодильник половую тряпку, чтобы оттаивающий холодильник не намочил ваш пол и потолок соседей. Как вы понимаете, после размораживания под холодильником могут оказаться остатки талой воды с примесями ваших продуктов, так что после разморозки и мытья рекомендуем отодвинуть холодильник и помыть пол под ним.

Отодвигать холодильник нужно очень аккуратно, так как у большинства моделей не предусмотрены безопасные ножки или колеса. Перед перемещениями подстелите что-нибудь под холодильник, например, картон или кусок старого линолеума, чтобы не испортить напольное покрытие.

После того, как вы отодвинули холодильник, заодно почистите от пыли решетки и мотор сзади холодильника. Особенно часто делать это рекомендуется владельцам активно линяющих домашних животных.

Чем мыть, чтобы ликвидировать запахи

Пищевая сода. После того, как вы избавились от основного жира при помощи средства для мытья посуды и тщательно смыли его, промойте холодильник еще раз содой, она отлично устраняет не только грязь, но и запахи.

Лимонный сок или раствор лимонной кислоты. Лимон тоже достаточно известен и как чистящее средство, и как истребитель запахов. Раствор лимонного сока или — более дешевый вариант — лимонной кислоты будет отличным средством для того, чтобы ополоснуть чистый холодильник.

Уксус. Менее ароматный состав — это раствор уксуса 1:1 (уксусной кислоты хватит и одной чайной ложки на всю емкость с водой). После мытья рекомендуется не сразу использовать холодильник, а немного дать ему выветриться в выключенном состоянии.

Нашатырный спирт. Самая экстремальная химия из всего перечисленного, зато и самая действенная. После натирания стенок холодильника нашатырем рекомендуется проветривать его целый день.

Профессиональные средства. Народные средства не всегда способны вывести неприятный запах из холодильника, особенно если он давно там «поселился». Поэтому лучше приобрести профессиональное средство, которое эффективно и быстро справится с этим недугом. Нейтрализатор SmellOff от запахов на кухне полностью удаляет мельчайшие молекулы «аромата» с въевшихся пятен и глубины поверхностей.

Данное средство не относится к химическим, так как не содержит в своем составе агрессивных веществ, является полностью безопасным, не требует применение средств индивидуальной защиты при обработке и покидание помещения на время высыхания.

Для уничтожения запаха необходимо:

Убрать все продукты из холодильника и отключить его от электропитания; Вытереть образовавшуюся воду и очистить пятна на поверхностях с помощью влажной тряпки; Снять все съемные детали и обработать их нейтрализатором отдельно, оставив их до полного высыхания; Нанести средство на абсолютно все сухие поверхности, распределяя его, в том числе на углы, углубления для полок, ручек; Оставить до полного высыхания с приоткрытой дверцей, а затем проветрить. Обращаем ваше внимание на то, что нейтрализатор не требуется смывать водой после высыхания.

Как обезопасить холодильник от запахов

Ржаной хлеб. Поставленная в чистых холодильник еда снова начинает ликвидировать результаты ваших трудов и одаривать соседей по полке своими запахами. Обычный черный хлеб отлично абсорбирует эти запахи, поэтому хозяйки рекомендуют класть по кусочку на каждую полку холодильника. Таких же натуральных абсорбентом можно привести целый ряд.

Картофель. Способна впитать лишнее и почищенная половинка картофелины, благодаря большому содержанию крахмала. С немного меньшей активностью — яблока.

Лимонная кожура. Как уже говорилось, цитрусы хорошо пахнут и борются с остальными запахами. Однако следите за тем, чтобы эти продукты лежа на полках не действовали наоборот и не гнили. Потому вместо кусочков на полки лучше класть шкурки цитрусов.

Кофе. Ну а о способности кофе вытеснять остальные запахи можно узнать в любом парфюмерном магазине. В холодильник рекомендуется ставить блюдечко с молотым кофе или с кофейной гущей.

Пищевая сода. Не только хорошо моет холодильник в растворенном состоянии, но и после может служить ему абсорбентом в сухом состоянии. Ее ставят в холодильник точно так же на блюдечке. Менять его достаточно раз в месяц.

Активированный уголь. Наверное, самый известный из перечисленных абсорбентов. На холодильник будет достаточно также одного блюдца с десятком толченых таблеток угля.

Соль, сахар или рис. Их небольшое количество тоже отлично втянет лишние влагу и запахи.

Опилки или гранулы для кошачьих туалетов. Об их впитывающих свойствах прекрасно знают владельцы домашних животных. Последнее средство — химическое, а если вы не против химии в холодильнике, то можете купить и специальное средство для поглощения запахов в холодильнике. Среди их ассортимента есть даже ионизаторы, они еще и берегут продукты от гниения. С ионом тоже не рекомендуется перебарщивать, потому лучше все-таки иногда давать отпуск этим приборам.

Храните продукты в контейнерах. Причем, как мы уже писали, желательно не в пластиковых. И, конечно же, регулярно наводите ревизию в холодильнике и своевременно избавляйтесь от продуктов, теряющих свежесть.

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