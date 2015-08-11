7 способов, как использовать "горошек" в интерьере

7 стильных способов,как можно использовать принт горошек в интерьере

Горошек — это классический принт, который долгое время считался "простоватым" для использования в интерьере. Все изменилось в последнее десятилетие, когда жизнерадостный горох сначала начал появляться в интерьерах детских комнат, а потом переместился на кухню, в спальню и гостиную, и даже в ванную. Горошек характерен для ретро-стиля, современного, кантри и поп-арта. Мы собрали и систематизировали для вас 7 интересных идей, как можно использовать принт "горошек" в интерьере.

Стены

Пожалуй, это самый очевидный и часто используемый способ, добавляющий нотки ретро в интерьер. В шестидесятых годах двадцатого века круги и горох были особенно популярны. Удивительно, но факт: горох удачно сочетается с такими принтами, как полоска и клетка. Главное условие — два принта должны подходить друг другу по цветам и интенсивности. Мы уже писали статью о 5 правилах сочетания принтов, в которой говорили об этом. Стена в горошек способна привнести нотку кокетливости и динамичности в ваш интерьер.

Редкие круги выглядят очень расслабленными и не перегружают взгляд, а интенсивный мелкий горошек способен рябить в глазах, поэтому с ним стоит быть поаккуратней.

Мебель

Мебель в горошек, скорее всего, станет притягивающим взгляды элементом в интерьере. Главное, что стоит помнить, — не нужно злоупотреблять акцентной мебелью. Пусть в комнате будет только один предмет мебели "в кружочек". Можно отдать старое кресло в перетяжку или оформить любимый комод разноцветными кругами, как на примере ниже. Такую переделку вполне можно осуществить своими руками. Особенно хорошо яркая и позитивная мебель способна вписаться в детскую комнату.

Текстиль

Безопасный вариант использования горошка: ведь, если текстиль надоел, его несложно сменить. Многие декораторы говорят, что смена текстиля — это самый простой и действенный способ поменять настроение и атмосферу интерьера. Стоит обратить внимание на ковры, подушки и занавески в горошек. Кажется, любой ребенок будет в восторге от ковра, напоминающего игру "Твистер" с разноцветными кругами.

Посуда

Если ваша бабушка собирает разного вида сервизы, как было положено раньше, то есть вероятность, что один из них окажется как раз с окантовкой в горошек. Сейчас очень много разных вариантов посуды, которая пестрит кругами. Такая сервировка явно будет радовать и отвлекать детей, пока вы запускаете им в рот очередной "космический корабль за папу".

Постеры

Постер в горошек можно с легкостью сделать самому: обзаводитесь рамкой, картоном и вдохновением. Круги можно рисовать, штамповать, наклеивать, пришивать из ткани. У нас даже был мастер-класс, в ходе которого наш автор Даша делала постер с цветными кругами.

Творчество такого рода способно доставить много удовольствия и украсить пустующую стену.

Постельное белье

Постельное белье должно быть чистым, прохладным и желательно из натуральных материалов, а если оно еще и красивое, то оно выполнило все свои функции. На просторах мировой сети есть десятки комплектов, из которых можно выбрать тот, который особенно вам понравится.

Декор

Вот тут — полная свобода творчества! Горошки могут украсить абсолютно любую вещь. Во-первых, предметы декора есть уже тематические, во-вторых, горошек — это тот принт, который можно самостоятельно нанести на любую поверхность, будь то ваза, обложка книги или рамка для фото. Лишь бы вам нравилось. Никаких запретов!

И напоследок — сет из самых веселых и приятных вещей в горошек, которые мы нашли!

И пусть в вашем доме царит уют и гармония!

Фотографии: zillow.com, havata.com, ahomefullofcolor.com

обзор