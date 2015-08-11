7 способов, как использовать "горошек" в интерьере

Горошек — это классический принт, который долгое время считался "простоватым" для использования в интерьере. Все изменилось в последнее десятилетие, когда жизнерадостный горох сначала начал появляться в интерьерах детских комнат, а потом переместился на кухню, в спальню и гостиную, и даже в ванную. Горошек характерен для ретро-стиля, современного, кантри и поп-арта. Мы собрали и систематизировали для вас 7 интересных идей, как можно использовать принт "горошек" в интерьере.
Стены
Пожалуй, это самый очевидный и часто используемый способ, добавляющий нотки ретро в интерьер. В шестидесятых годах двадцатого века круги и горох были особенно популярны. Удивительно, но факт: горох удачно сочетается с такими принтами, как полоска и клетка. Главное условие — два принта должны подходить друг другу по цветам и интенсивности. Мы уже писали статью о 5 правилах сочетания принтов, в которой говорили об этом. Стена в горошек способна привнести нотку кокетливости и динамичности в ваш интерьер.
Редкие круги выглядят очень расслабленными и не перегружают взгляд, а интенсивный мелкий горошек способен рябить в глазах, поэтому с ним стоит быть поаккуратней.
Мебель
Мебель в горошек, скорее всего, станет притягивающим взгляды элементом в интерьере. Главное, что стоит помнить, — не нужно злоупотреблять акцентной мебелью. Пусть в комнате будет только один предмет мебели "в кружочек". Можно отдать старое кресло в перетяжку или оформить любимый комод разноцветными кругами, как на примере ниже. Такую переделку вполне можно осуществить своими руками. Особенно хорошо яркая и позитивная мебель способна вписаться в детскую комнату.
Текстиль
Безопасный вариант использования горошка: ведь, если текстиль надоел, его несложно сменить. Многие декораторы говорят, что смена текстиля — это самый простой и действенный способ поменять настроение и атмосферу интерьера. Стоит обратить внимание на ковры, подушки и занавески в горошек. Кажется, любой ребенок будет в восторге от ковра, напоминающего игру "Твистер" с разноцветными кругами.
Посуда
Если ваша бабушка собирает разного вида сервизы, как было положено раньше, то есть вероятность, что один из них окажется как раз с окантовкой в горошек. Сейчас очень много разных вариантов посуды, которая пестрит кругами. Такая сервировка явно будет радовать и отвлекать детей, пока вы запускаете им в рот очередной "космический корабль за папу".
Постеры
Постер в горошек можно с легкостью сделать самому: обзаводитесь рамкой, картоном и вдохновением. Круги можно рисовать, штамповать, наклеивать, пришивать из ткани. У нас даже был мастер-класс, в ходе которого наш автор Даша делала постер с цветными кругами.
Творчество такого рода способно доставить много удовольствия и украсить пустующую стену.
Постельное белье
Постельное белье должно быть чистым, прохладным и желательно из натуральных материалов, а если оно еще и красивое, то оно выполнило все свои функции. На просторах мировой сети есть десятки комплектов, из которых можно выбрать тот, который особенно вам понравится.
Декор
Вот тут — полная свобода творчества! Горошки могут украсить абсолютно любую вещь. Во-первых, предметы декора есть уже тематические, во-вторых, горошек — это тот принт, который можно самостоятельно нанести на любую поверхность, будь то ваза, обложка книги или рамка для фото. Лишь бы вам нравилось. Никаких запретов!
И напоследок — сет из самых веселых и приятных вещей в горошек, которые мы нашли!
- Комод ручной работы — 95 500 р.
- Постер "Everything about you is amazing" — 630 р.
- Керамическая миска — 940 р.
- Свечка в золотой горошек — 2500 р.
- Подушка Desigual — 4400 р.
- Нежно-голубой пуфик — 10 500 р.
- Ваза в золотой горох — 3080 р.
- Лампа с черным абажуром — 3015 р.
- Подушка Emily Humphrey с зоопарком — 7200 р.
- Круглые часы — 2100 р.
И пусть в вашем доме царит уют и гармония!
Фотографии: zillow.com, havata.com, ahomefullofcolor.com
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