Подпишитесь!

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Shabby chic

Декор в стиле шебби шик

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Квартблог

Всем поклонникам уютных светлых интерьеров с налетом старины посвящается.

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Interesting wall decor ideas dining room with manykind size picture frame book display white drawer for wall decorating ideas and dining room wall paint ideas

15 стильных стен с фотографиями

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Квартблог

Мы предлагаем вам взглянуть на 15 примеров фото-галерей, которые помогут найти вдохновение и почерпнуть идеи

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6 the awesome gorgeous loft style bedroom has a floor standing lamp hardwood flooring brick wall a clothes hanger rack a striped bed linen pile of books and a bird cage

Птичьи клетки в роли декора

Анастасия Верная

Клетки, прекрасные даже без птичек: идеи и примеры использования птичьих клеток в интерьере.

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Как использовать ширму: 7 идей

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Елена Ваньянцева

Ширма в современном виде имеет множество вариантов использования. Мы расскажем о 5 самых интересных.

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Не балкон, а веранда

Анастасия Верная

Как сделать на своем балконе райский уголок для отдыха

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6 интересных способов украсить стены

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Елена Ваньянцева

Мы покажем вам несколько небанальных способов украсить стену в доме.

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Декупаж, за который не стыдно

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Дарья Мышленникова

Семь интересных идей, как сделать красивую мебель в технике декупаж. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!

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Тарелочки на стенах: простой способ освежить интерьер

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Квартблог

Старомодно скажете вы? Готовы поспорить!

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Как украсить дом своими снимками: советы фотографа

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Дарья Мышленникова

Профессиональный фотограф делится хитростями, которые помогут тем, кто хочет украсить дом своими снимками, но не знает, как.

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