Подпишитесь!

Декор в стиле шебби шик
Всем поклонникам уютных светлых интерьеров с налетом старины посвящается.
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15 стильных стен с фотографиями
Мы предлагаем вам взглянуть на 15 примеров фото-галерей, которые помогут найти вдохновение и почерпнуть идеи
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Птичьи клетки в роли декора
Клетки, прекрасные даже без птичек: идеи и примеры использования птичьих клеток в интерьере.
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Как использовать ширму: 7 идей
Ширма в современном виде имеет множество вариантов использования. Мы расскажем о 5 самых интересных.
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Не балкон, а веранда
Как сделать на своем балконе райский уголок для отдыха
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6 интересных способов украсить стены
Мы покажем вам несколько небанальных способов украсить стену в доме.
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Декупаж, за который не стыдно
Семь интересных идей, как сделать красивую мебель в технике декупаж. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!
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Тарелочки на стенах: простой способ освежить интерьер
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Как украсить дом своими снимками: советы фотографа
Профессиональный фотограф делится хитростями, которые помогут тем, кто хочет украсить дом своими снимками, но не знает, как.
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