Подпишитесь!

Классические интерьеры в голубом цвете
Оттенки от лазури до ультрамарина в классических интерьерах от покоев Марии Антуанетты до современных квартир и домов.
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Спальня в стиле прованс: учимся обустраивать самостоятельно
Поговорим о спальне в стиле прованс, рассмотрим примеры дизайна, особенности стиля и разницу между оформлением спальни в квартире и в доме.
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Изящный совместный санузел вместо стандартной ванной: как это реализовать
В этой статье Квартблог разбирался, как сделать правильный дизайн совмещенного санузла, что по этому вопросу говорит закон и какой способ зонирования подойдет именно вам.
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Стены в гостиной: гид по дизайну и оформлению
В этой статье поговорим о том, как можно оформить стены в гостиной, на чем основан их дизайн и как комбинировать цвета и фактуры, если у хозяев квартиры разные вкусы.
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Скандинавский стиль в интерьере и экстерьере загородного дома
В этой статье Квартблог расскажет про скандинавский стиль в интерьере и экстерьере загородного дома.
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Как сочетать принты: 5 правил
Мы собрали несколько рекомендаций, которые помогут вам сочетать принты с умом.
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Прованс у вас дома: гид по стилю
Квартблог изучил такой сложный, но в тоже время популярный стиль интерьера, как прованс. И теперь мы готовы поделиться всеми знаниями со своими читателями.
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Тоскана и Венеция у вас дома: итальянский стиль и его особенности
Давайте поговорим об итальянском стиле в интерьере, о его особенностях для маленьких квартир и загородных домов.
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Скандинавская ванная комната: оформляем правильно и со вкусом
В этой статье Квартблог разберется, как правильно организовать ванную комнату в скандинавском стиле, и покажет различные варианты дизайна и оформления.
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