Подпишитесь!

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Классические интерьеры в голубом цвете

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Квартблог

Оттенки от лазури до ультрамарина в классических интерьерах от покоев Марии Антуанетты до современных квартир и домов.

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Usual spalnja v stile provans

Спальня в стиле прованс: учимся обустраивать самостоятельно

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Квартблог

Поговорим о спальне в стиле прованс, рассмотрим примеры дизайна, особенности стиля и разницу между оформлением спальни в квартире и в доме.

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Изящный совместный санузел вместо стандартной ванной: как это реализовать

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Квартблог

В этой статье Квартблог разбирался, как сделать правильный дизайн совмещенного санузла, что по этому вопросу говорит закон и какой способ зонирования подойдет именно вам.

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Стены в гостиной: гид по дизайну и оформлению

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Квартблог

В этой статье поговорим о том, как можно оформить стены в гостиной, на чем основан их дизайн и как комбинировать цвета и фактуры, если у хозяев квартиры разные вкусы.

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Usual skandinavskij stil v interere zagorodnogo doma

Скандинавский стиль в интерьере и экстерьере загородного дома

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Квартблог

В этой статье Квартблог расскажет про скандинавский стиль в интерьере и экстерьере загородного дома.

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Как сочетать принты: 5 правил

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Елена Ваньянцева

Мы собрали несколько рекомендаций, которые помогут вам сочетать принты с умом.

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Usual stil provans v interere kvartiry

Прованс у вас дома: гид по стилю

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Квартблог

Квартблог изучил такой сложный, но в тоже время популярный стиль интерьера, как прованс. И теперь мы готовы поделиться всеми знаниями со своими читателями.

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Usual italianskij still v interiere

Тоскана и Венеция у вас дома: итальянский стиль и его особенности

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Квартблог

Давайте поговорим об итальянском стиле в интерьере, о его особенностях для маленьких квартир и загородных домов.

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Usual vannaja komnata v skandinavskom stile 3

Скандинавская ванная комната: оформляем правильно и со вкусом

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Квартблог

В этой статье Квартблог разберется, как правильно организовать ванную комнату в скандинавском стиле, и покажет различные варианты дизайна и оформления.

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