Подпишитесь!

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Каждый вкладывает в это свой смысл: Посткроссинг

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Квартблог

Сегодня мы разбираемся в вопросе, что такое посткроссинг, и чем он будет интересен каждому из нас.

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"Случайных вещей у нас нет": интервью с управляющим партнером проекта DesignBoom

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Квартблог

Квартблог пообщался с управляющим партнером проекта DesignBoom о дизайне в России, вещах, которые наиболее востребованы у наших соотечественников, и о том, чем гордится первый дизайн-стор.

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Российский бренд The Idea: фабричная мебель с индивидуальным дизайном

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Дарья Мышленникова

Главный дизайнер и сооснователь российского мебельного бренда The Idea рассказывает о популярности комодов с индивидуальными принтами и выборе тканей для диванов.

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Отличная «Коллекция»: лучший российский дизайн под одной обложкой

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Квартблог

Большое интервью о том, что представляет собой сегодня и куда движется российский дизайн, почему так популярны лофт или «скандинавия» и насколько качественные вещи делают небольшие студии.

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Cezzle: как в Петербурге делают цементную плитку ручной работы

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Дарья Мышленникова

Мы поговорили с командой питерской мастерской Cezzle о том, что такое цементная плитка и как применить ее в доме.

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Дом, у которого есть душа: интервью с Деборой Нидлман

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Вероника Грицай

Как жить в своем доме с удовольствием и как сделать так, чтобы хотелось возвращаться туда каждый день, нам рассказала автор бестселлера "Дом, милый дом" Дебора Нидлман.

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Тайный фэн-шуй: интервью с основателем направления Машей Мамоновой

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Квартблог

Основатель направления Тайный фэн-шуй Маша Мамонова рассказывает о том, как пришла к фэн-шуй, как придумала его альтернативную версию и как практикует ее в своей жизни.

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Аквилегия: скромное обаяние северной природы

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Маша Шаталина

В начале октября студия дизайна Нади Зотовой Enjoy Home представила в Москве новую коллекцию домашнего текстиля под названием Аквилегия. Команда Квартблога побывала на этой презентации и делится впечатлениями о ней.

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Дом в водонапорной башне

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Квартблог

Наш автор имел огромное удовольствие побеседовать с Александром Луневым – гражданином Томска, купившим старинную водонапорную башню, чтобы навеки в ней поселиться.

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