Подпишитесь!

Арт-поп, египетский, прованс и многие другие – в современных стилях дизайна интерьера так легко запутаться! Впрочем, вам это больше не грозит: «Квартблог ЛАЙВ» и мастерская домашнего текстиля Helgi Home приглашают на лекцию-практикум по стилям, где дизайнер Ольга Розет расскажет об их отличительных чертах и поможет подобрать детали в рамках того или иного направления.