Подпишитесь!

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Flatlay: инструкция по применению

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Квартблог

Расскажем, что такое Flat Lay и как правильно делать снимки в этом формате.

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Стили дизайна интерьеров: лекция-практикум Ольги Розет

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Туяра Дайан-Павлова

Арт-поп, египетский, прованс и многие другие – в современных стилях дизайна интерьера так легко запутаться! Впрочем, вам это больше не грозит: «Квартблог ЛАЙВ» и мастерская домашнего текстиля Helgi Home приглашают на лекцию-практикум по стилям, где дизайнер Ольга Розет расскажет об их отличительных чертах и поможет подобрать детали в рамках того или иного направления.

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Праздничный венок: воркшоп для детей и взрослых

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Туяра Дайан-Павлова

Новый год не за горами: предлагаем начать подготовку к Новому году уже в начале декабря. Ждем всех 3 числа самого волшебного месяца на мастер-класс по созданию праздничных венков.

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Текстильные аксессуары: все, что вам надо знать

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Квартблог

Cекреты использования текстильных деталей в интерьере из первых уст!

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Квартблог Лайв. Лекция «American Life: создаем нью-йоркский стиль»

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Квартблог

Вместе с дизайнером Валерией Белоусовой вы узнаете о всех тонкостях создания нью-йоркского стиля в обычной квартире. Встречаемся 26 ноября.

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Квартблог Лайв. Мастер-класс «Сам себе дизайнер: стоит ли игра свеч?»

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Квартблог

Практикующий дизайнер Валерия Белоусова расскажет все о том, как сделать дизайн квартиры своми силами.

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Квартблог ЛАЙВ. Лекция «Профессия — дизайнер: краткий курс»

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Квартблог

Мечтаете стать дизайнером? Узнайте о тонкостях этой профессии из первых уст! приглашаем на лекцию 17 ноября.

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Квартблог ЛАЙВ: мастер-класс «Новогодний декор стола»

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Квартблог

Приглашаем взять урок декорирования у профессионального дизайнера Татьяны Ефимчук. Встречаемся 10 ноября.

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Миссия выполнима: ремонт от А до Я

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Квартблог

Дизайнер Валерия Белоусова в мельчайших подробностях расскажет о том, как планировать и вести ремонт.

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