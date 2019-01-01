Подпишитесь!

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Для любителей кофе

Анастасия Верная

Расскажем всё о кофе! Полезная и интересная информация, советы и рекомендации от Квартблога!

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Сдаем квартиру в аренду: инструкция для новичков

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Квартблог

В этой статье Квартблог разбирает, как правильно сдавать квартиру или дом в аренду, какие налоги придется платить, и что выбрать в качестве площадки для сдачи.

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Какие трудности могут встретиться при покупке жилья

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Квартблог

Рассказываем, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры в новостройке, на вторичном рынке, в ипотеку и по ДДУ.

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Материалы для кухни: от столешницы до стола

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Квартблог

Исследуем, какие материалы лучше выбрать для кухни, чем они отличаются, и в каких случаях их использовать.

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«Чтобы не было мучительно больно»: как провести каникулы интересно и полезно c Квартблогом

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Квартблог

Чем заняться в новогодние праздники 2019? Займемся творчеством и интересными экспериментами в длинные новогодние выходные c Квартблогом!

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Квартира-студия: преимущества и недостатки

Анастасия Верная

А подходит ли вам квартира-студия? Мы расскажем вам о преимуществах и недостатках открытой планировки.

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Какие вещи на кухне таят в себе потенциальную опасность?

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Ирина Кирсанова

Рассмотрим ошибки, которые часто встречаются и могут нанести вред нашему здоровью.

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Как подготовить квартиру к аренде: ремонт и приятное впечатление

Анастасия Верная

Как сделать из квартиры лакомый кусочек для арендаторов и обезопасить себя.

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Инструкция: покупаем на "Etsy"

Валентина Люсина

Редакция «Квартблога» заказала два домашних аксессуара в интернет-магазине Etsy и теперь рассказывает, как там выбирать и оплачивать покупки, сколько ждать посылку из США и каких ошибок следует избегать.

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