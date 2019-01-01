Подпишитесь!

Для любителей кофе
Расскажем всё о кофе! Полезная и интересная информация, советы и рекомендации от Квартблога!
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Сдаем квартиру в аренду: инструкция для новичков
В этой статье Квартблог разбирает, как правильно сдавать квартиру или дом в аренду, какие налоги придется платить, и что выбрать в качестве площадки для сдачи.
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Какие трудности могут встретиться при покупке жилья
Рассказываем, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры в новостройке, на вторичном рынке, в ипотеку и по ДДУ.
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Материалы для кухни: от столешницы до стола
Исследуем, какие материалы лучше выбрать для кухни, чем они отличаются, и в каких случаях их использовать.
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«Чтобы не было мучительно больно»: как провести каникулы интересно и полезно c Квартблогом
Чем заняться в новогодние праздники 2019? Займемся творчеством и интересными экспериментами в длинные новогодние выходные c Квартблогом!
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Квартира-студия: преимущества и недостатки
А подходит ли вам квартира-студия? Мы расскажем вам о преимуществах и недостатках открытой планировки.
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Какие вещи на кухне таят в себе потенциальную опасность?
Рассмотрим ошибки, которые часто встречаются и могут нанести вред нашему здоровью.
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Как подготовить квартиру к аренде: ремонт и приятное впечатление
Как сделать из квартиры лакомый кусочек для арендаторов и обезопасить себя.
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Инструкция: покупаем на "Etsy"
Редакция «Квартблога» заказала два домашних аксессуара в интернет-магазине Etsy и теперь рассказывает, как там выбирать и оплачивать покупки, сколько ждать посылку из США и каких ошибок следует избегать.
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