Подпишитесь!

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20 прекрасных террас и задних двориков

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Квартблог

Мы собрали 20 примеров, которые настраивают на отдых и заставляют сильнее ждать выходных.

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Делаем красиво: как вырастить пионы на даче

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Квартблог

70% садоводов утверждают: нет цветов краше и неприхотливее, чем пионы. Поэтому мы изучили, как их выращивать на даче, и какие условия для цветения им необходимы.

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Как вырастить гортензию Ваниль Фрайз, если вы о ней ничего не знаете

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Квартблог

Квартблог рассказывает, как выращивать гортензию Ваниль Фрайз, что требуется для ухода, и показывает фото-примеры, как прекрасно цветет это растение.

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63 примера божественных садовых беседок для дачи

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Квартблог

В статье вы найдете 63 вдохновляющих фото садовых беседок для дачи, узнаете из каких материалов можно их изготовить и подберете самый подходящий тип конструкции.

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Весенняя посадка плодовых деревьев: правила и советы эксперта

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Маша Шаталина

Основные правила выбора и посадки плодовых деревьев весной от специалиста.

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16 доступных идей, как украсить внутренний двор загородного участка

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Квартблог

Несколько отличных идей, которые помогут вам превратить загородный участок в предмет зависти соседей.

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Обустраиваем веранду: 15 отличных идей

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Кира Овчинникова

Отличное время, чтобы подумать о том, какую веранду вы хотели бы обустроить в своём загородном доме.

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Когда и как удобрять растения? Часть 2

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Ирина Кирсанова

Продолжаем рассказывать о цветочных удобрениях. Сегодня мы поговорим о том, как удобрять растения и как это правильно сделать для получения наилучших результатов.

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Когда и как удобрять растения? Часть 1

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Ирина Кирсанова

Мы расскажем, когда подкармливать растения, какие подкормки и в какое время принесут самую большую пользу комнатным и садовым растениям.

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