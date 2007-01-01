Эклектичный лофт актрисы Кирстен Данст в Нью-Йорке

Кирстен Данст надеется заработать пару миллионов на продаже своего лофта в Нью-Йорке, который она оценила в 5 млн $.

Кирстен Данст надеется заработать пару миллионов на продаже своего лофта в Нью-Йорке, который она оценила в 5 млн $. Звезда франшизы «Человек-паук», номинант «Золотого глобуса» в 2016 году за роль в телесериале «Фарго», Кирстен купила эту квартиру в стиле лофт с двумя спальнями и просторной ванной комнатой в июле 2007 года.

В чудесную эклектичную квартиру на верхнем этаже восьмиэтажного здания, датируемого 1911 годом постройки, можно попасть через грузовой лифт. Просторное помещение, в котором объединены гостиная, столовая и кухня, выполнено в стиле лофт: бетонный потолок, кирпичные стены, деревянные полы и огромные арочные окна, выходящие на Гудзон. За стеклянными раздвижными панелями скрывается кабинет, который может быть второй спальней при необходимости. На плане видно, что из кабинета есть дополнительный выход через небольшую комнату, переоборудованную в прачечную.

Полностью открытая кухня поддерживает общее настроение квартиры: мраморная столешница, темно-серые фасады, плита и вытяжка из нержавеющей стали и открытые полки для посуды и кулинарных книг. Неоклассический шкаф в просторной спальне мастерски скрывает вход в необычной формы гардеробную. В ванной — роскошный мозаичный пол, ванна на ножках, полотенцесушитель и застекленная душевая кабина.

Фотографии с сайта elliman.com

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