Гид по потолкам из гипсокартона: технологии, стили и дизайн

Квартблог полностью разобрался в вопросе о потолках из гипсокартона и составил самый полный гид по технологиям, дизайну, преимуществам и недостаткам этого вида отделки.

Гипсокартонные плиты — идеальный материал, когда нужно выровнять стены и потолок, замаскировать проводку и трубы и воплотить в жизнь интересную дизайнерскую идею. Именно поэтому Квартблог и будет разбираться с этим материалом максимально подробно.

Потолок из гипсокартона может быть безупречно ровным, ступенчатым и даже со сложными фигурными выступами. Разберем подробнее, как делаются такие потолки, какие типы конструкций подойдут для каждой комнаты и дополнят любой стиль.

Содержание:

Технология изготовления потолка из гипсокартона

Плиты гипсокартона могут крепиться к потолку 2 способами.

С помощью подвесов (подвесные потолки). В этом случае к подвесному потолку монтируются подвесы, и на них крепится каркас из металлических профилей для плит. Между потолком и гипсокартоном остается свободное пространство. Подшивная система. Этот способ подразумевает, что профили крепятся (подшиваются) к плитам перекрытия, и гипсокартон фиксируется впритык к потолку.

Оба способа позволяют воплощать в жизнь оригинальные дизайн-проекты.

Эти две технологии можно комбинировать, делать разные по высоте каркасы.

А при помощи пластичных гипсокартонных листов создаются и многоступенчатые «дворцовые» потолки, и сводчатые, без углов. К тому же подвесная система помогает красиво скрыть трубы и обеспечивает звукоизоляцию. Выбрав высоту подвесов и стиль конструкции, можно изящно решить эти задачи.

Перейдем к тому, какие конструкции бывают.

Основные конструкции гипсокартонных потолков: фото и примеры применения

Одноуровневый потолок

Это самая простая конструкция. Она подразумевает, что все гипсокартонные листы крепятся на одном уровне. Если зашпаклевать или покрасить такой потолок, он будет напоминать обычный. Подходит такая конструкция для комнаты с любой площадью.

Двухуровневый потолок

Одна часть такого потолка крепится выше другой и образует углубление (нишу). Ниша, то есть более высокая часть, может быть сделана с помощью подшивной системы. К этому ярусу и к стенам с помощью желобов крепится более низкий ярус плит. Ниша конструкции может располагаться по центру, и в этом случае комната визуально выглядит выше.

Другой вариант: можно сделать выступ в потолке над рабочей зоной и таким образом зонировать просторную комнату-студию.

Многоуровневый, или ступенчатый, потолок

Потолок может иметь больше 2 ярусов.

Для создания такой конструкции профили каркасов монтируются на разной высоте. Таким образом, гипсокартонные плиты крепятся ступеньками. При этом ближе к центру комнаты можно сделать ступенчатый выступ или, наоборот, нишу.

Ступенчатые потолочные конструкции помогают акцентировать внимание на отдельных зонах комнаты. Но учитывайте: в комнате площадью до 16 м кв. лучше делать конструкцию не больше, чем на 2 уровня.

Комбинированный потолок

Комбинируя разные типы креплений, можно создать оригинальный потолок с ячейками и выступами.

Фигурный потолок

Ярусы многоуровневого потолка могут иметь оригинальные фигурные изгибы. Благодаря изогнутым профилям и тонкому эластичному гипсокартону создаются выступы любых форм.

Плавные изгибы потолочных конструкций делают интерьер эксклюзивным, меняют атмосферу типичных квартир. Однако любые сложные комбинации и выступы красиво смотрятся в помещениях с большой площадью, где можно проявить дизайнерскую фантазию.

Кроме этого, конструкция потолка должна дополнять индивидуальный стиль комнаты. Разберем подробнее требования модных интерьерных стилей — от классического и прованса до современного.

Стили интерьера и образцы гипсокартонных потолков

Под любой интерьерный стиль может быть изготовлена подходящая гипсокартонная конструкция. Выбирайте, какая нужна вам!

Классический стиль

В классической просторной комнате идеально будет смотреться потолок с большой нишей, ступенчатыми ярусами. Своды, фигурные элементы или лепнина дополнят общее оформление интерьера.

Стиль ар-деко

Этот стиль считается театральным, и он приветствует симметричные декорации, смелые геометрические фигуры, элементы из классики. Потолок с фигурной нишей, сводами — типичный маркер ар-деко.

Прованс

Воссоздать уютную атмосферу домов французской провинции позволит ровный потолок без сложных конструкций, белый, нежного природного цвета или оклеенный цветочными обоями.

На таком потолке могут быть выступы, имитирующие балки. Главное — должно сохраняться ощущение свободы и простора.

Скандинавский стиль, или скандинавский кантри

Это еще один вид европейского провинциального стиля. Стиль скандинавских домов также требует обилия простора и света. Его главный признак — белый одноуровневый потолок с брутальной штукатурной отделкой.

Современные стили

Любой современный стиль интерьера ассоциируется с лаконичным оформлением, четкими правильными формами, отсутствием излишеств. Потолки в модернизированных комнатах максимально простые, чаще всего — одноуровневые или с небольшим углублением.

Лофт, или индастриал

Лофт — это самый интересный американский пример современного стиля, стиль жилья и офисов в промышленных зонах. Его изюминка — в аскетичности и брутальности.

Одноуровневый белый потолок со штукатуркой дополнит главные элементы лофта — кирпичную кладку и массивные предметы с грубой отделкой.

Нужное настроение во всех случаях создает не только сам потолок, но и система освещения. Об этом — подробнее.

Гипсокартонный потолок и выбор способов освещения

Одно из главных достоинств гипсокартонного потолка в том, что у него нет ограничений к мощности осветительных приборов.

Для сравнения: у натяжного потолка есть ограничение при использовании обычных ламп — 60 Вт.

При монтаже потолочной конструкции из гипсокартона можно установить любую систему освещения и спрятать провода.

Разные осветительные приборы имеют свои плюсы.

— Традиционная люстра — красивый акцент в классическом интерьере. А если люстра расположена над обеденной зоной (по канонам классики), она создает приятную атмосферу для семейных ужинов.

— Точечные и подвесные светильники помогут выделить отдельную зону. Это могут быть светодиодные и галогеновые лампы, и их можно использовать независимо от основного источника света, регулируя уровень освещения.

— Светодиодная лента может монтироваться в боковых частях многоярусных потолков для создания красивого приглушенного света, клубной атмосферы.

— Скрытая подсветка. Небольшие яркие светильники могут быть скрыты под сложной гипсокартонной конструкцией, в «карманах» потолка. Такая подсветка дополнит источники света, подчеркнет шик интерьера. Для таких целей подойдут, в частности, неоновые светильники.

Плюсы и минусы гипсокартонных потолков в гостиной, спальне, кухне

У подвесного гипсокартонного потолка есть один минус: он забирает часть свободного пространства. Впрочем, этот минус перекрывается тем, что конструкция скрывает неровности и обеспечивает теплоизоляцию.

К тому же при оформлении любой комнаты можно использовать достоинства конструкций из гипсокартона. Посмотрим как!

В большой гостиной можно выделить условные зоны благодаря двухуровневой конструкции. Если же сделать углубленную потолочную нишу, комната будет выглядеть просторнее и солиднее.

При оформлении кухни гипсокартонный потолок также помогает разделить площадь. Это особенно важно в больших кухнях-студиях с отдельной обеденной зоной. В таких помещениях под гипсокартонной обшивкой монтируется 2 вида освещения: основной светильник над столом и точечные светодиоды над рабочей поверхностью.

В спальне такой потолок сохранит комфортный микроклимат, поскольку материал хорошо пропускает воздух.

К тому же поверхность гипсокартона можно декорировать экологичной, приятной для глаз отделкой: окрасить ее в нежный пастельный тон, сделать фигурные ярусы с плавными линиями.

Плюс гипсокартонная конструкция позволит сделать теплое точечное освещение над кроватью.

В прихожей благодаря гипсокартону можно воплотить самые смелые решения: сделать сводчатый потолок, арку, загадочную скрытую подсветку.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

При создании оригинальной потолочной конструкции нужно заранее продумать множество моментов — таких, как:

подробный дизайн-проект

схема освещения

тщательно подобранный материал и комплектующие: прочный и более гибкий гипсокартон, профили нужных размеров и др.

Однако не обязательно ограничивать себя простыми решениями. Даже одноярусный потолок можно сделать дизайнерским с помощью комбинированной подсветки. А реализацию интересных идей по монтажу гипсокартонного потолка лучше доверять специалистам по проектировке и дизайну. Ведь монтаж - это сложный и трудоемкий процесс, требующий специальных знаний.

Дизайн потолков из гипсокартона: фото и видео

Как мы и говорили раньше, в дизайне нет рамок и границ, кроме как границ самого потолка. Квартблог собрал множество интересных фото-идей для вашего вдохновения и готов поделиться со своими читателями.

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