Хранение мелочей

Как аккуратно хранить мелкие предметы, заполонившие дом? Сегодня мы дадим свой ответ на этот наболевший вопрос.

Как аккуратно хранить мелкие предметы, заполонившие дом? Сегодня мы дадим свой ответ на этот наболевший вопрос.

Мы не считаем, что настоящий, живой дом должен содержаться в идеальном порядке, быть прилизанным, как гостиничный номер. Если обитатели по-настоящему проводят в доме время, а не просто приходят туда ночевать, как бы они ни старались, там и сям будут оставаться следы их присутствия – избыток обуви в прихожей, стопки книжек и журналов, неоплаченные квитанции. А уж если в доме есть дети, то игрушки на полу становятся неотъемлемой частью интерьера. Наша задача – не впадая в излишний педантизм, научиться подчинять себе хаос мелких вещей. Умение справляться с мелочами – одно из главных условий удобного и гармоничного существования. Попробуем понять, что для этого нужно сделать, опираясь на ассортимент магазинов и собственный опыт.

Кто где живет?

Покупка модулей для хранения – самый последний этап организации мелочей. Для начала нужно понять, что же, собственно, вам нужно хранить.

Составьте реестр всех мелких предметов в вашем доме или хотя бы прикиньте в уме, что именно вам нужно рассортировать. Выбросите все лишнее! Обычно бывает, что беспорядок создают не просто мелкие вещи, а мелкие ненужные вещи. Решите, в каких частях квартиры вы будете хранить мелкие предметы.

Совет: зоны хранения не должны находиться "на проходе", иначе они рискуют моментально превратиться в свалку. Храните ваши мелочи в спальне, кладовке или в кабинете.

Как хранить?

Сегодня мы покажем, какие модули хранения предлагают магазины и как мы сами храним мелкие предметы у себя дома. Но прежде дадим пару общих советов:

Отдавайте предпочтение вертикальным системам хранения: мини-комодам, подвесным модулям. Использование вертикального измерения экономит пространство. Разделяй и властвуй: органайзеры для ящиков, разделители для одежды, шкатулки с большим количеством отделений помогают контролировать мелкие предметы. Когда они свалены в кучу, одолеть их невозможно.

Хранение в разных зонах

Прихожая

Совет: Если в прихожей поставить корзинку для косметики, заколок или украшений, она стремительно начнет заполняться всем подряд: монетками, лекарствами, щеточками для обуви или неоплаченными квитанциями. Поэтому в прихожей необходимо хранить только по праву принадлежащие ей вещи: средства для ухода за обувью, саму обувь, шарфы и головные уборы. Все остальное лучше передвинуть в глубь квартиры.

Гостиная

Совет: Гостиная – будь это отдельная комната или только зона – также плохо подходит для хранения мелких предметов. Поскольку в этом пространстве проводят время все обитатели дома, захламляется оно очень быстро.

Проблема: Мелочи, которые должны лежать в гостиной. Есть несколько вещей, которые необходимо хранить в гостиной, но специального места для них не существует: телевизионная программка, обычные и 3D-очки, пульты, наушники, леденцы.

Решение: В таких случаях хорошо работает маленькая или средних размеров шкатулка – мы видели недорогие и привлекательные варианты в магазине Hoff.

Рабочее место

Проблема: Канцелярские принадлежности

Решение: Мини-комоды и мини-стеллажи.

Знаменитые мини-комоды из ИКЕА отлично подходят для хранения мелочей. Более оригинальные варианты можно найти на "Ярмарке мастеров" (там они фигурируют под названием "комодики").

Для удобства ящики можно подписывать меловым маркером

Альтернатива мини-комодам – мини-стеллажи, которые делает студия Figura.

Проблема: Провода.

Решение: О том, что делать с проводами, мы недавно написали целый пост. Коробки и специальные панели должны существенно облегчить задачу.

В материале использована фотография со страницы студии Figura.

системы хранения