В чужом мегаполисе или тереме Деда Мороза: самые романтичные способы встретить Новый Год и Рождество

Квартблог подсказывает, как встретить Новый год неожиданным способом, как вы мечтали с друзьями ещё в школе. Кто смелый – выбирай свой пункт!

Любите неожиданные подарки?

Никто не предскажет, в какой момент жизнь преподнесет их вам, но начало грядущего года вы сами можете сделать небанальным, непредсказуемым.

Услуги «Чудеса по заказу» существуют, это реально!

Квартблог подскажет, как встретить и провести череду праздников неожиданным способом, так, как вы мечтали с друзьями ещё в школе. Кто смелый – выбирай свой пункт!

«Отдых по обмену» в чужом городе

Именно такая услуга есть на некоторых специальных сайтах (к примеру, www.obmendomami.ru) и в соцсетях (vk.com/otpysk_po_obmeny).

Суть в том, что вы обмениваетесь домами с жителями другого города на оговоренный срок. Ну например, до Рождества или Крещения.

Если в душе вы молоды и не скреплены какими-то обязательствами, можно позволить себе эту авантюру. И встретить праздники в элегантно-сером Санкт-Петербурге, музейно-храмовой Туле или в свежем новорожденном Иннополисе.

Интерьер и праздничный пейзаж за окном будут для вас сюрпризом. А, значит, вы будете, точно как в детстве, ждать чего-то непредвиденного, веселого!

В горнолыжном поселке

Праздник в домике на украшенной лесом лыжной горе – оптимальный вариант для взрослых влюбленных, семейных пар с детьми. Менее авантюрный, но зато романтичный и, как новогодняя сказка, предсказуемый.

Вы можете арендовать жилье только для своего родственного круга или собраться вместе с семьями друзей. И наслаждаться праздничными ритуалами, которые заложены в услугах курорта – совместными катаниями на санях, медовым чаем, купанием в минеральной воде.

Встретьте праздник с ощущением того, что вы в обители понимающего Деда Мороза!

В микрокосме дальних родственников

Вы год за годом встречаете праздники только со второй половинкой и детьми? И только в родных стенах?

А может, пора наконец принять приглашение, которое год за годом шлет мамина сестра с Сибири? И оторваться на семейном застолье! Послушать любимые в том крае песни, посмеяться со старых анекдотов, понаблюдать, как дети родственников играют с вашими в снежки и чехарду!..

Будет необычно – это во-первых.

Во-вторых и в третьих, вы приобщитесь к семейным традициям, укрепите родственные связи. Ведь корни – это опора, нужная в том числе и для карьерных побед!

Еще 2 способа «заказать чудо» к празднику

Впрочем, отмечая и проводя праздники дома, тоже можно присоединиться и привлечь детей к массовому веселью, обмениваясь поздравлениями с далекими незнакомцами.

Для этого создано 2 проекта.

1) Посткроссинг, или международный обмен открытками, на сайте www.postcrossing.com. После регистрации в проекте вы легко подключаетесь к жеребьевке и по желанию начинаете отправлять открытки. В Америку, Италию, Индию – как ляжет карта. И ждете поздравительные карточки от неизвестных иностранцев (неизвестность – часть этой игры!). Об этом сервисе мы очень подробно уже рассказывали в этой статье.

Но намекнем – огромная часть зарегистрированных игроков – из США, Германии, Нидерландов, Китая и России.

И кстати, некоторые дети присоединяются к посткроссингу классами/группами и собирают коллекции иностранных открыток для украшения классов.

2) Игра «Тайный Санта»/Secret Santa. Это уже – игра с обменом подарками.

Для того, чтобы подключиться, нужно зарегистрироваться на специальном сервисе (наподобие mysanta.ru) и привлечь других игроков с помощью специальной ссылки. Здесь каждый становится Сантой для кого-то и сам получает неожиданный сюрприз. Возможно, даже талисман из любимой страны!

Желаем вам, чтобы Новый год начался и прошел небанально и весело!

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