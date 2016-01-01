Как приобрести жилье в Москве и Подмосковье с выгодой для себя в условиях непрерывного роста цен

Эксперты предсказывают, что цены к концу года продолжат расти. Квартиры в новых домах станут дороже на 15%, на вторичном рынке — на 7%.

Эксперты предсказывают, что цены к концу года продолжат расти. Квартиры в новых домах станут дороже на 15%, на вторичном рынке — на 7%. Это связано с повышением спроса из-за льготных ставок по ипотеке и ситуацией по коронавирусу.

Рост цен начался еще около года назад и на сегодняшний день недвижимость на первичном рынке выросла на 8%, к концу года этот показатель приблизится к 12–15%. Вторичное жилье вырастет в цене примерно на 7%. Разницу между первичным и вторичным рынком можно объяснить тем, что льготная ипотека сделала новостройки доступнее и привлекательнее для инвесторов. Выгодно вкладывать средства в новое, комфортное жилье с рекордно низкой процентной ставкой.

Приобретая квартиру на этапе строительства, инвестор может расчитывать на прибыль, т.к. к моменту сдачи дома цена вырастет ещё больше, а за счёт низкой ставки переплата совсем небольшая.

Нельзя не отметить последствия карантина по коронавирусу. В стране давно не было подобных кризисов и многие люди во время самоизоляции приняли решение приобрести квартиру, считая это очень надежным вложением и дополнительным источником дохода. Ведь недвижимость всегда будет в цене и пользоваться спросом.

Прогноз цен на недвижимость

Рынок недвижимости цикличен. Ещё в 2016 году рынок упал примерно на 35%. Инфляция за эти годы составила еще около 15%. Постепенно цены начали расти и вскоре должны достичь прежних значений.

По мнению экспертов, низкие ипотечные ставки не единственная причина роста цен. Они лишь поддерживают определенный уровень спроса, но напрямую на рост или снижение цен не повлияют. В основном влияет экономическая ситуация в стране. При наступлении нового экономического кризиса рост цен остановится, даже не взирая на уровень процентной ставки.

Также, по словам экспертов, чтобы подгадать наиболее благоприятные условия для покупки недвижимости, нужно представить себя инвестором и вести себя соответственно. Если есть потребность в приобретении недвижимости сейчас, то и покупать стоит сейчас, а не ждать идеальных условий. В любой ситуации есть свои плюсы. Даже если вскоре после покупки цены начнут снижать, рано или поздно они вновь выровняются и с продажи также можно будет извлечь прибыль.

Бюджетный сегмент

Недорогая недвижимость обычно распологается не в самых благоприятных с точки зрения экологии районах. Также нужно отметить не достаточно развитую инфраструктуру и транспортную доступность в этих районах. Таким образом, по мере улучшения экологии и транспортной доступности, будет повышаться уровень цен от района к району. Самые дешевые квартиры можно найти в пригороде. В Железнодорожном можно найти комфортную по метражу и планировке двухкомнатную квартиру до 4,5 миллионов рублей. Ближайшим к Москве по расположению будет район Люберцы. Там также очень доступные по стоимости квартиры. Однокомнатную квартиру можно купить за 3-3,5 миллиона рублей, двухкомнатную порядка 4-4,5 миллионов рублей.

В самой Москве одни из самых дешевых квартир в Бирюлево и Капотне. Наиболее предпочтительным в плане недорогих, но приличных квартир можно считать Новокосино, где стоимость квадратного метра в этих районах составляет 170-180 тысяч рублей. Однокомнатная квартира под ремонт будет стоить примерно 7 миллионов рублей, двухкомнатная квартира на пару миллионов дороже.

Экология очень сильно влияет на ценообразование. Казалось бы, очень близко расположенные дома должны иметь одинаковую цену. Однако, на востоке столицы можно наблюдать приличный разброс цен. В районе метро "Щелковская" цены на квартиры в Южном Измайлове будут на 10-20% дороже, чем в расположенном через дорогу Гольянове. Южное Измайлово считается более комфортным и экологически благоприятным районом, нежели Гольяново.

Также недорогое жилье расположено на юге столицы, в районе метро «Домодедовская» или «Орехово». Экология там еще лучше, а вот транспортная доступность несколько хуже. Цена квадратного метра составляет примерно 180–190 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры начинаются от 7,3 миллионов.

В заключение хочется отметить, что рынок недвижимости всегда динамичен и быстро меняется в зависимости от ситуации в стране. При низкой процентной ставке выгоднее приобрести квартиру, нежели арендовать ее продолжительное время.

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