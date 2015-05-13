Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Как рассчитать количество обоев на комнату

Как рассчитать материалы для ремонта: обои, краску и плитку

Все люди, занимающиеся ремонтом самостоятельно, сталкиваются с проблемой покупки материалов. Мало того, что нужно определиться со стилем помещения и видом нужной отделки, так еще и необходимо понять, сколько материалов брать, чтобы вам хватило и при этом не осталось слишком много лишнего. Любой дизайнер и строитель скажет вам, что на 100 % верно рассчитать материалы практически невозможно, но стремиться к этому все равно стоит. Итак, знания дизайнера интерьеров Александры Сергеевой и специализированные калькуляторы нам в помощь!

Содержание:

Как рассчитать количество обоев

Существует онлайн-калькулятор обоев, который помогает рассчитать количество нужных рулонов (необходимо значить длину и ширину рулона) в зависимости от площади стен, исключая дверные и оконные проемы. Похожий расчет производят фирмы, продающие обои, только они не исключают проемы. Возможно, это правильное решение: пусть лучше останется небольшой запас обоев, нежели их не хватит. Тем более мы знаем, что есть немало вещей, которые можно  сделать с остатками обоев.

Как рассчитать количество обоев на комнату«Всегда нужно учитывать подгонку на рисунок обоев. Об этом вас должны проконсультировать менеджеры в салонах. У всех обоев есть свои нюансы: как их стыковать, как клеить. Поэтому я всегда советую брать на 10 % больше рулонов, чем нужно, ведь с остатками разобраться легко, а вот недостаток нужных материалов может обернуться лишними хлопотами во время ремонта. Кстати, хотела предупредить: в большинстве случаев на стенах обои выглядят светлее, чем в магазине на маленьком образце». 

Примеры интерьеров мы взяли из квартир реальных людей, к которым ездили в гости.

Как рассчитать количество обоев на комнату

Как рассчитать количество обоев на комнату

Плитка

Для плитки тоже есть свой калькулятор, в котором можно посчитать не только количество плитки определенного размера для вашего помещения, но также и стоимость всей закупки, исходя из данных цены за м2. Строители советуют закладывать дополнительно 10 % плитки на всякий случай, а, если вы будете укладывать ее под 45 градусов, то стоит взять лишние 15%.

Дизайнерам легче рассчитать необходимое количество плитки, так как они точно знают, что надо закладывать не только саму площадь санузла или кухни, но и обрамление ступеней и душевых поддонов в случае, если они есть.

Самая проблемная зона для самостоятельного ремонта  — это, конечно, санузел... Если хочется создать микс из плитки с красивым рисунком, то лучше брать плитку из одной коллекции, а не комбинировать ее с плиткой других производителей. Так проще. На одной стене лучше не стыковать керамогранит и стеклянную мозаику: у них разная толщина, и клеем эту разницу не компенсируешь. Также всегда важно помнить об оформлении углов стыковки плитки. Под 45 градусов запиливать углы сложно, и не все умеют это делать. Для таких случаев есть специальные «уголки» (на снимках ниже). По поводу затирки швов: помимо стандартных вариантов бывают затирки, в которые добавляют блестки, и тогда плитка начинает сверкать и переливаться еще и во швах). Также вместо классической затирки можно использовать декоративный тонкий бордюр. Смотрится это очень стильно.

Как рассчитать количество обоев на комнату

Как рассчитать количество обоев на комнату

Как рассчитать количество обоев на комнату

Как рассчитать количество обоев на комнату

Краска

Прежде чем принимать решение о покупке краски, мы советуем вам сделать пробные выкрасы и посмотреть, как краска будет смотреться при естественном, искусственном, дневном и вечернем освещении. Многие фирмы имеют в своей линейке специальные маленькие баночки как раз для таких целей. А еще помните, что стены перед покраской нужно идеально выровнять и сделать грунтовку, так как краска выдает любые шероховатости.

Обычно краска приобретается из расчета 2 литра на каждые 10 м 2. Для более точного расчета можно довериться онлайн-калькулятору, который учитывает то, какой именно краской вы планируете воспользоваться (водной, силиконовой, акриловой и так далее) и рассчитывает площадь покраски, вычитая дверные и оконные проемы. Обратите внимание, что этот калькулятор выдает количество материала для покраски в один слой, а стены красятся обычно в два слоя. Хотя это, конечно, зависит от интенсивности краски и того оттенка, который вы хотите получить.

А еще советуем вам оставлять одну банку краски про запас. Во-первых, при ремонте вероятны ситуации, когда мебель царапает стену и ее приходится перекрашивать, во-вторых, такое бывает и в повседневной жизни. Дизайнер Маша Колесникова, у которой мы были в гостях в квартире в Бутово, сетует, что стулья на кухне постоянно задевают стену и сдирают краску. Приходится вновь и вновь подкрашивать несчастные участки. Поэтому краска никогда не будет лишней, в конце концов мы знаем, как  оригинально покрасить мебель, а также как красить вообще (с подробной инструкцией).

Как рассчитать количество обоев на комнату

Как рассчитать количество обоев на комнату

Как рассчитать количество обоев на комнату

Удачи вам с ремонтом! И пусть выбор материалов будет радостью, а не головной болью.

Фотографии интерьеров: Ваньянцева Елена

Рекомендуемое

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Показать еще

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно