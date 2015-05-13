Как рассчитать материалы для ремонта: обои, краску и плитку

Поделимся полезными советами о том, как не промахнуться и правильно рассчитать количество краски, обоев и плитки на комнату во время ремонта. Советы эксперта и калькуляторы для правильного расчёта чистовых материалов для ремонта.

Все люди, занимающиеся ремонтом самостоятельно, сталкиваются с проблемой покупки материалов. Мало того, что нужно определиться со стилем помещения и видом нужной отделки, так еще и необходимо понять, сколько материалов брать, чтобы вам хватило и при этом не осталось слишком много лишнего. Любой дизайнер и строитель скажет вам, что на 100 % верно рассчитать материалы практически невозможно, но стремиться к этому все равно стоит. Итак, знания дизайнера интерьеров Александры Сергеевой и специализированные калькуляторы нам в помощь!

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Как рассчитать количество обоев

Существует онлайн-калькулятор обоев, который помогает рассчитать количество нужных рулонов (необходимо значить длину и ширину рулона) в зависимости от площади стен, исключая дверные и оконные проемы. Похожий расчет производят фирмы, продающие обои, только они не исключают проемы. Возможно, это правильное решение: пусть лучше останется небольшой запас обоев, нежели их не хватит. Тем более мы знаем, что есть немало вещей, которые можно сделать с остатками обоев.

«Всегда нужно учитывать подгонку на рисунок обоев. Об этом вас должны проконсультировать менеджеры в салонах. У всех обоев есть свои нюансы: как их стыковать, как клеить. Поэтому я всегда советую брать на 10 % больше рулонов, чем нужно, ведь с остатками разобраться легко, а вот недостаток нужных материалов может обернуться лишними хлопотами во время ремонта. Кстати, хотела предупредить: в большинстве случаев на стенах обои выглядят светлее, чем в магазине на маленьком образце».

Примеры интерьеров мы взяли из квартир реальных людей, к которым ездили в гости.

Плитка

Для плитки тоже есть свой калькулятор, в котором можно посчитать не только количество плитки определенного размера для вашего помещения, но также и стоимость всей закупки, исходя из данных цены за м2. Строители советуют закладывать дополнительно 10 % плитки на всякий случай, а, если вы будете укладывать ее под 45 градусов, то стоит взять лишние 15%.

Дизайнерам легче рассчитать необходимое количество плитки, так как они точно знают, что надо закладывать не только саму площадь санузла или кухни, но и обрамление ступеней и душевых поддонов в случае, если они есть.

Самая проблемная зона для самостоятельного ремонта — это, конечно, санузел... Если хочется создать микс из плитки с красивым рисунком, то лучше брать плитку из одной коллекции, а не комбинировать ее с плиткой других производителей. Так проще. На одной стене лучше не стыковать керамогранит и стеклянную мозаику: у них разная толщина, и клеем эту разницу не компенсируешь. Также всегда важно помнить об оформлении углов стыковки плитки. Под 45 градусов запиливать углы сложно, и не все умеют это делать. Для таких случаев есть специальные «уголки» (на снимках ниже). По поводу затирки швов: помимо стандартных вариантов бывают затирки, в которые добавляют блестки, и тогда плитка начинает сверкать и переливаться еще и во швах). Также вместо классической затирки можно использовать декоративный тонкий бордюр. Смотрится это очень стильно.

Краска

Прежде чем принимать решение о покупке краски, мы советуем вам сделать пробные выкрасы и посмотреть, как краска будет смотреться при естественном, искусственном, дневном и вечернем освещении. Многие фирмы имеют в своей линейке специальные маленькие баночки как раз для таких целей. А еще помните, что стены перед покраской нужно идеально выровнять и сделать грунтовку, так как краска выдает любые шероховатости.

Обычно краска приобретается из расчета 2 литра на каждые 10 м 2. Для более точного расчета можно довериться онлайн-калькулятору, который учитывает то, какой именно краской вы планируете воспользоваться (водной, силиконовой, акриловой и так далее) и рассчитывает площадь покраски, вычитая дверные и оконные проемы. Обратите внимание, что этот калькулятор выдает количество материала для покраски в один слой, а стены красятся обычно в два слоя. Хотя это, конечно, зависит от интенсивности краски и того оттенка, который вы хотите получить.

А еще советуем вам оставлять одну банку краски про запас. Во-первых, при ремонте вероятны ситуации, когда мебель царапает стену и ее приходится перекрашивать, во-вторых, такое бывает и в повседневной жизни. Дизайнер Маша Колесникова, у которой мы были в гостях в квартире в Бутово, сетует, что стулья на кухне постоянно задевают стену и сдирают краску. Приходится вновь и вновь подкрашивать несчастные участки. Поэтому краска никогда не будет лишней, в конце концов мы знаем, как оригинально покрасить мебель, а также как красить вообще (с подробной инструкцией).

Удачи вам с ремонтом! И пусть выбор материалов будет радостью, а не головной болью.

Фотографии интерьеров: Ваньянцева Елена

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