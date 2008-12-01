Как стать дизайнером интерьера: от обучения до первых заказов

Как раскрыть в себе талант интерьерного дизайнера? И действительно ли эту профессию можно освоить в любом возрасте, не поступая в вуз? Где можно получить ценные базовые знания и собрать клиентскую базу?

Как раскрыть в себе талант интерьерного дизайнера? И действительно ли эту профессию можно освоить в любом возрасте, не поступая в вуз? Где можно получить ценные базовые знания и собрать клиентскую базу? На все эти вопросы Квартблог дает подробные ответы в сегодняшней статье.

Содержание:

Качества хороших дизайнеров

Начнем с того, что чуткий внутренний дизайнер живет в каждом человеке, который любит свой дом.

А если вы уверены, что способны создать оазис и красоту даже в чужом доме, интуитивно понимаете эстетические пожелания людей, освоить интересную специальность вам будет проще.

Вторая черта, которая важна в профессии, — собственное понимание красивой жизни и уюта.

Кто-то чувствует себя уютно в прогрессивной технообстановке (и с удовольствием создает такие комнаты). Для кого-то интерьер мечты похож на загородный дом из детских воспоминаний (а это уже стиль кантри в его разных вариациях).

У хороших дизайнеров обязательно есть свои предпочтения.

Вне зависимости от того, где вы учились, кем были, нужно четко определить гамму стилей, близких лично вам, чтобы затем работать именно в этих направлениях.

И третье. Психологи делят людей на 3 типа в зависимости от того, что доминирует в характере →

Мыслитель — человек, у которого преобладает логическое мышление, склонность к анализу, изучению мира.

Собеседник — тип с развитой эмоциональной сферой, способный к эмпатии, ценящий общение.

Практик — организатор и деятель.

Современный дизайнер должен в большей степени быть практиком. Он ставит задачи (для строителей, ремонтников), организовывает работу специалистов, контролирует расходы и время.

В то же время в нем обязательно есть:

– черты мыслителя (он должен генерировать идеи, быстро осваивать современные программы моделирования)

– и талант собеседника, умеющего налаживать связи, договариваться.

Директор Международной школы дизайна Надежда Лазарева подметила:

«Успешность на этой стезе зависит не только от уровня подготовки, но и от личных качеств человека, его жизненного опыта. Я бы отметила такие качества: умение слушать и слышать, умение проникать в мир другого человека (эмпатия ценится сейчас выше, чем IQ), образованность и кругозор, стрессоустойчивость, способность к разумному компромиссу, стремление учиться».

Надежда — человек, который придерживается международных стандартов обучения, подготовила выпускников из 47 стран мира!

Итак, обязательно ли поступать в вуз?

Что обычно включают программы образования дизайнеров? С этого начнем.

Высшее профессиональное образование дизайнера

1) Институт бизнеса и дизайна

В «Институте бизнеса и дизайна» (Москва, Протопоповский пер., дом 9, стр. 1) в направление «Дизайн интерьера» входят такие профессиональные предметы, как:

проектирование

проектная графика

пластическое моделирование

декорирование

современные интерьерные стили

материаловедение

текстиль в интерьере

проектирование мебели и оборудования

светология и лайт-дизайн

экспозиционный дизайн

управление проектами

колористика.

2) МЭИ НИУ

В гуманитарно-прикладном институте Национального исследовательского университета (МЭИ НИУ, г. Москва, Красноказарменная ул., дом 14), на кафедре «Дизайна интерьера», такие профильные дисциплины, как:

технический рисунок

пропедевтика

проектирование

основы производственного мастерства

информационные технологии в дизайне

специальные рисунок и живопись

профессиональный иностранный язык

история и стилевые характеристики дизайна

фотография и фотографика

эргономика

эстетика

менеджмент в дизайне

колористика

бумажная пластика

технологии мультимедиа

концепции современного дизайна

основы архитектурных конструкций

отделочные материалы в интерьере

проектирование визуальной информационной среды.

Подобная обязательная образовательная программа есть еще минимум в 8 вузах России.

То есть традиционно дизайнер должен знать основы проектирования, декорирования, интерьерные стили, виды отделочных материалов, основы менеджмента (управления проектами).

А дают ли краткосрочные курсы полный объем знаний?

3) Ещё один вариант — пройти обучение в академии дизайна Pentaschool.

В числе преподавателей есть дизайнеры телешоу, специалисты с большим опытом ведения частных проектов, международные эксперты.

Базовых программ в академии три — для тех, кто хочет заниматься интерьером «для себя» (4 месяца обучения), хочет зарабатывать на своих проектах (8 месяцев) или желает выйти на продвинутый уровень (12 месяцев).

Каждый курс включает практические задания и пошаговую разработку дизайн-проектов. По окончании обучения выпускники на выбор получают сертификат или диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на официальное трудоустройство в компанию.

Варианты ускоренного дистанционного обучения

Во-первых, стоит рассмотреть бесплатные рассылки и платные уроки от дизайн-студий. Например, студия Надежды Зотовой предлагает дизайн-уроки и курсы совершенно по разным тематикам.

Во-вторых, сразу несколько вариантов ускоренного обучения предлагает «Академическая школа дизайна». Здесь предусмотрены программы и для обучения с нуля, и исключительно для защиты авторского проекта. Исходя из базовых знаний, можно подобрать курс на 2,5 мес., 3,5 мес., 10,5 мес.

Третий вариант быстрого входа в профессию — Международная школа дизайна. Это «золотая середина» между длительной вузовской подготовкой и узкопрофильными курсами.

Обучение здесь может длиться от 1 до 2 лет, включает все необходимые дисциплины и подготовку дипломного проекта. При этом учиться можно и очно, и дистанционно, а в числе преподавателей — много практикующих дизайнеров и декораторов.

«Это мировой опыт: профессиональные школы дизайна дают профессию за 1-2 года» — так сказала директор Школы Надежда Лазарева.

Перейдем к тому, какие книги и уроки нужны тем, кто хочет осваивать профессию быстро, в формате дистанционного обучения.

Полезные книги для начинающего дизайнера

Если вы самостоятельно осваиваете профессию, не имея специального образования, начните изучать литературу двух основных направлений →

1) Об истории развитии дизайна, появлении школ, стилей, архитектурных инноваций.

Настольная книга дизайнера интерьера. Дженни Гиббс. Ее дарит за подписку Академическая школа дизайна.

2) О подборе цветовой палитры, мебели, отделочных материалов для интерьера.

Перечень специальной профильной литературы есть также на сайте Международной школы дизайна, в разделе «Библиотека».

И советы из открытого доступа

1) Быстро восполнить пробелы в знаниях помогут и «видеотеки» (дайджесты видеоматериалов по определенным темам).

В частности, на YouTube-канале агентства АрхДиалог есть такие полезные видеоролики, как:

Как создать нескучный интерьер

Цвет и свет в интерьерах

Предметы искусства в интерьере.

2) Еще один сборник информации, необходимой любому интерьерному дизайнеру, — цикл лекций по светодизайну от Школы светодизайна.

3) В рубрике «Энциклопедия дизайнера» на Квартблоге есть подробные советы по использованию определенных цветов, описания интерьерных стилей.

Начало пути: как найти первых заказчиков

Первая ступенька к заказам для дизайнера — создание портфолио и резюме.

Работы для кейса вы можете подготовить в ходе практики на курсах. Ваша квартира, лаунж-зона или дача также могут стать вашим начальным проектом.

Главное — уже на этом этапе постарайтесь выделить те интерьерные стили, в которых вам интересно работать.

Первые заказы можно получить и во время стажировки. Потому в идеале стоит выбирать курсы тех студий, которые предлагают практику и возможность трудоустройства после обучения.

При заполнении резюме подробно опишите опыт (даже небольшой, полученный на практике или стажировке), порядок работы над проектами, тонкости решения нестандартных задач.

После этого используйте другие варианты самопрезентации:

самостоятельно рассылайте резюме в студии или возможным заказчикам (владельцам гостиниц, пансионатов, кафе), например, через hh.ru предлагайте свои услуги в проектах на биржах строительного фриланса или YouDo соберите базу контактов потенциальных заказчиков и рассылайте личное коммерческое предложение через e-mail или Messenger.

В идеале постарайтесь напрямую связаться со студиями или компаниями, с которыми хотите работать.

Рекламируйтесь. При этом используйте для рекламы современные каналы — соцсети, взаимопиар с коллегами.

Преодолеваем барьеры: как избавиться от непостоянства и непредвиденных трудностей

В карьере дизайнера есть не только престиж и интересные проекты, но и масса трудностей, о которых узнают не из книг, а уже на практике. Самые главные из них таковы →

Подрядчик не всегда реализует дизайнерские задумки. Бригада может подвести.

При этом дизайнер отвечает за результат работы. Его репутация зависит от качества решения клиентской задачи.

Если вы работаете не в студии, клиентов нужно постоянно искать. Без хорошей репутации это сложно.

Кроме творческой части проектов дизайнер выполняет массу рутинных задач — от поиска материалов до полного расчета затрат на ремонт.

Избежать множества таких непредвиденных ситуаций будет проще, если у вас есть круг партнеров и возможности для обмена опытом.

Например, если вы непосредственно работаете с ремонтниками, мебельщиками, специалистом по изготовлению текстиля для дома, шансы совместно найти проект увеличиваются.

Потому на первых этапах карьеры «Квартблог» рекомендует сделать такие дополнительные шаги →

1) Подпишитесь на коллег в соцсетях. Просматривайте кейсы, которые вас вдохновляют. Фиксируйте порядок работы над проектами. Каждый чужой пример — источник опыта!

2) Посещайте отраслевые выставки строительных товаров, предметов интерьера. Будьте в курсе, что сейчас модно.

3) Зарегистрируйтесь на специальных дизайнерских и строительных форумах. Например, на https://homemasters.ru/forums/ есть советы и мнения по отделке, дизайну.

На http://www.interior-design.club — консультации по работе, дневники ремонта, конкурсы.

На http://forum.vashdom.ru ищут специалистов, предлагают услуги.

А на форуме передачи «Квартирный вопрос» обсуждаются готовые проекты, их достоинства и недостатки.

4) Используйте свои аккаунты в соцсетях для «включения» сарафанного радио. Делитесь находками и приглашайте клиентов оставлять отзывы.

Используя разные каналы и современные возможности, в любом возрасте можно развить способность к дизайну и заработать на этом.

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