Книги, которые научат: Квартблог рекомендует

Квартблог продолжает знакомить вас с интересными книгами, которые заслуживают рекомендаций. На этот раз мы подобрали 3 любопытных экземпляра. Они меняют мировоззрение и внушают оптимизм.

Квартблог продолжает знакомить вас с интересными книгами, которые заслуживают рекомендаций. На этот раз мы подобрали 3 любопытных экземпляра. Они меняют мировоззрение и внушают оптимизм.

Содержание:

Написанная с юмором книга, которая позволяет читателю посмотреть на окружающий мир под новым углом. Автор позволяет увидеть происходящее с новой стороны, научившись грамотно «забивать». Да-да, оказывается, этому тоже надо учиться.

«Точное искусство пофигизма» состоит из небольших рассказов о настоящих жизненных ситуациях, в которые попадал писатель, советов и, если это можно так назвать, руководства по поведению в аналогичных случаях. Если вы хотите ознакомиться с этим бестселлером, стоит подготовиться.

Сначала придется принять страшную правду: вы не особенный, даже если вас в этом почти убедила мама. Если вы попадаете в нехорошую ситуацию и думаете при этом что-то вроде «Почему это происходит только со мной?», вы не правы. Это уже случалось с кем-то еще, и, вероятно, не с одним и не один раз. Сначала осознание этого немного расстроит вас. Потом вы поймете, что это – первый шаг к решению любой вашей проблемы: перестаньте жалеть себя. Ищите выход.

Придется принять страшную правду: вы не особенный, даже если вас в этом почти убедила мама

Следом идет страшная правда номер два: не существует той самой точки вселенского счастья, достигнув которую, вы сможете назвать себя счастливым человеком. Вы все равно будете уставать на работе, какой бы она ни была, в отношениях с любым, даже самым неконфликтным человеком, могут возникать неурядицы. И это не печальная безысходность, это абсолютно нормальная реальность, в которой нужно учиться жить.

Благодаря этой книге вы сможете трезво оценить свою жизнь и понять, действительно ли вы живете свою жизнь или просто проводите свои дни, просматривая картинки из чужого Инстаграма. Марк Мэнсон считает, что успех – это не какая-то конечная точка, а сам путь до отдельных целей. Согласиться с этим или нет – ваше дело, но обязательно подумайте об этом, когда дочитаете книгу.

Успех – это не какая-то конечная точка, а сам путь до отдельных целей

Одно из самых главных правил: для каждого человека характерны свои критерии успеха и провала. Запомните, что главным вопросом для вас должен стать «что делать», а не «что сделать», чтобы стать счастливее. Вот в чем суть изложенного автором тонкого искусства пофигизма.

Если вы доверяете только книгам, написанным специалистами, это издание для вас. Профессор психологии Гарвардского университета написал бестселлер, в котором рассматривает счастье с необычной точки зрения – как научный объект.

Он делится с читателем своими наблюдениями, которые подкрепляет официальными научными теориями, исследованиями в области психологии и результатами социальных экспериментов. При этом информация подается доступным языком и весьма увлекательно. Прочитайте эту книгу, если вы хотите стать немного счастливее. Скорее всего, у вас получится.

Профессор Гилберт тоже недоволен тем, что мы придумали себе какие-то отметки в будущем, которые мы якобы должны достичь, чтобы стать счастливее. К сожалению, все эти отметки, как правило, находятся где-то очень и очень далеко, и зачастую не каждый может их достичь. Получается, решив, что ты сможешь стать счастлив, купив загородный дом, ты (может быть) достигнешь цели через 10-20 лет. А как же все эти годы? Почему же не жить настоящим?

Как и Марк Мэнсон, автор напоминает о том, что «счастье» для каждого свое. Кому-то хочется каждый день есть Нутеллу с мороженым, а для кого-то такой отметкой является покупка дорогостоящих вещей. К сожалению, часто мы сами ставим себе такие условия «счастья», которые нам сложно или даже невозможно выполнить.

«Счастье» для каждого свое. Кому-то хочется каждый день есть Нутеллу с мороженым

Здесь продолжается та же мысль: как здорово быть счастливым от того, как мы шли к этой цели, а не от того, что мы ее наконец достигли. Будьте счастливы сейчас, а не когда-нибудь потом.

Книга наполнена историями, в которых многие узнают себя, научными теориями и полезной информацией, что делает ее научно-популярным трудом. Название говорит само за себя: не споткнитесь о свое счастье, ведь оно всегда было рядом!

Эта книга написана женщиной-предпринимателем, известным лектором по психологии и саморазвитию. М. Дж. Райан работала консультантом таких крупных компаний как Microsoft и Time. Помимо этого, она написала 10 книг, которые помогут читателю стать ближе с собственному счастью.

Книга «Меняем привычки» стоит особняком в ряду аналогичных книг, призванных «осчастливить». Она представляет собой набор фраз-установок, каждую из которых нужно «проработать». Писательница делает упор на то, что каждый может измениться к лучшему, но впереди нас ждет трудный путь.

Наши действия в той или иной ситуации почти во всех случаях становятся результатом реакции, которая со временем становится автоматической. Собираясь в очередной раз что-то менять, мы забываем об этом, действуя по шаблону. Книга учит нас, что менять привычные негативные установки на позитивные и продуктивные действия важно и вполне реально. Конечно, это делается не в два счета, но и результат вас приятно удивит.

Автор акцентирует внимание на том, что не стоит читать всю книгу от корки до корки сразу же. Оптимальным вариантом будет выбрать одну фразу, соответствующую тому, что вас беспокоит больше всего в данный момент. Прочитайте установку, «осознайте» ее, проработайте моменты, связанные с ней. Вы можете повторять ее про себя, можете написать на листках и расклеить по комнате. Нет, именно эти меры не позволят решить проблему здесь сейчас, но запустят в голове цепочки размышлений, которые рано или поздно изменят мышление и, собственно, ваши действия.

«Способность сознательно изменяться – это высочайший дар, ниспосланный человеку», – пишет М. Дж. Райан, и это действительно так.

Многие скептически относятся к подобным «руководствам», считая их «пустышками». На самом деле правда в том, чтобы отделять зерна от плевел и выбирать удачные издания, написанные специалистами в своей сфере, а не любителями. Если вы считаете, что постоянная усталость, грусть – это просто особенности вашей натуры, начните читать self-help книги, они подскажут вам, что зачастую это исключительно выбор самого человека (а самый простой выбор – не всегда лучший).

Всегда можно сделать лучшую версию себя, приложив к этому немного усилий. Прочтите эти книги: наверняка они подскажут вам оптимальный путь к счастью и гармонии с собой.

Дайджест Квартблога

Организация домашней библиотеки - Как сделать домашнюю библиотеку максимально удобной в использовании.

10 самых удивительных книжных магазинов мира - Удивительные здания и интерьеры, в которых продаются книги.

Идеальное место для чтения: 7 идей - Для любителей погрузиться в увлекательный мир чтения, для интровертов и просто для всех, кто любит проводить время в уютных уголках, мы создали подборку вдохновляющих идей, как можно обустроить идеальное место для чтения.

Вольфганг Хекль и "Новая жизнь старых вещей" - Профессор и директор Немецкого политехнического университета в Мюнхене (а также мастер на все руки) Вольфганг Хекль написал замечательную и нужную книгу «Новая жизнь старых вещей». О чем она и почему стоит ее прочитать?

Лучшие книги для дизайнера интерьера - Мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими полезными с нашей точки зрения книгами, которые будут отличным дополнением к домашней библиотеке дизайнера интерьера.

книги