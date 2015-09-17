Композиционный прием: размещаем фото и постеры на стенах гармонично

Больше не придется мучиться, решая, в каком порядке и красиво расположить рамки с фотографиями или картины. Несколько наглядных примеров на все случаи жизни!

После лета наш архив с фотографиями весьма ощутимо пополняется, приходится чистить память в телефоне, освобождать место на компьютерах и ноутбуках, раскидывать все по жестким дискам и флешкам. Многие, впрочем, не довольствуются цифровыми снимками и охотно распечатывают особо удачные фотографии, чтобы прикрепить к пробковой доске, вклеить в ежедневник, вставить в рамку и повесить на стену или поставить на столе в офисе. А наряду с фотографиями мы часто привозим из поездок рисунки уличных художников, постеры, плакаты, афиши, таблички… Закрывая чемодан, так и представляем, как все это разместим, что с чем скомбинируем, придумаем интересную композицию, но открывая чемодан уже дома, вытаскивая все эти сокровища, да еще вспоминая про гигабайты фотографий, невольно даем задний ход: никогда все это не соберется в единую картинку, это же сколько вариантов придется перепробовать, пускай так пока полежит… Нет-нет, не сдавайтесь, Квартблог спешит на помощь! Сейчас разберемся, как развесить фотографии, постеры, картины и все, что давно хотелось, чтобы получилось стильно и красиво.

Как расположить рамки на стене

Итак, представим, что в «дано» у нас некоторое количество фотографий, постеров, афиш. Вы их уже подготовили – купили рамки. При этом рамки могут быть одного цвета, но разной толщины, одинаковой толщины – но из разных материалов, разного цвета – но из одного материла… Так, я сбилась. В общем, суть ясна.

Самое время определиться с композицией.

Красиво повесить рамки на стену

Еще есть прием под названием «уголок», о нем не так много говорят, но композиции таким образом выстраивают. А поскольку у нас от вас тайн быть не может – показываем «уголок».

Многое из того, что уже было упомянуто, можно повторить, если вы расставляете снимки на полках, но есть и другие варианты. К тому же, вдруг вам захочется часть фотографий повесить, а остальные – расставить.

Для тех, у кого в композиции присутствует крупный элемент (часы, настенная лампа, зеркало), – вот такая шпаргалка.

И, конечно, отдельный случай – лестница. Может, ваш энтузиазм будет настолько велик, что вы решите сделать (или усовершенствовать) галерею снимков в загородном доме. Здесь, оказывается, тоже есть свои подсказки. Теперь-то вы вооружены, что называется, до зубов!

Все, выбор сделан! Теперь лучше всего устроить будущей композиции предпросмотр. Не поленитесь потратить на это время (раз уж взялись за такое дело – стало быть, не робкого десятка). Прилепите на стену листы бумаги аналогичных размеров, перевесьте их пару-тройку раз, позовите домашних, пусть выскажут свое мнение, сделайте снимок – скиньте друзьям, пусть тоже принимают участие. Как только вы поняли, что у вас перед глазами композиция вашей мечты, вперед, до финиша пара десятков гвоздей и дотошное выравнивание углов, а потом – бесконечная гордость за проделанную работу!

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Фотографии: pinterest.com, www.acellisblog.com, www.luluangeorgia.com, www.grishaenkova.ru, wergin.ru

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