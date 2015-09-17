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как расположить рамки на стене

Композиционный прием: размещаем фото и постеры на стенах гармонично

После лета наш архив с фотографиями весьма ощутимо пополняется, приходится чистить память в телефоне, освобождать место на компьютерах и ноутбуках, раскидывать все по жестким дискам и флешкам. Многие, впрочем, не довольствуются цифровыми снимками и охотно распечатывают особо удачные фотографии, чтобы прикрепить к пробковой доске, вклеить в ежедневник, вставить в рамку и повесить на стену или поставить на столе в офисе. А наряду с фотографиями мы часто привозим из поездок рисунки уличных художников, постеры, плакаты, афиши, таблички… Закрывая чемодан, так и представляем, как все это разместим, что с чем скомбинируем, придумаем интересную композицию, но открывая чемодан уже дома, вытаскивая все эти сокровища, да еще вспоминая про гигабайты фотографий, невольно даем задний ход: никогда все это не соберется в единую картинку, это же сколько вариантов придется перепробовать, пускай так пока полежит… Нет-нет, не сдавайтесь, Квартблог спешит на помощь! Сейчас разберемся, как развесить фотографии, постеры, картины и все, что давно хотелось, чтобы получилось стильно и красиво.

как расположить рамки на стене

Как расположить рамки на стене

Итак, представим, что в «дано» у нас некоторое количество фотографий, постеров, афиш. Вы их уже подготовили – купили рамки. При этом рамки могут быть одного цвета, но разной толщины, одинаковой толщины – но из разных материалов, разного цвета  но из одного материла… Так, я сбилась. В общем, суть ясна.

Самое время определиться с композицией.

как расположить рамки на стене
как расположить рамки на стене
как расположить рамки на стене
как расположить рамки на стене
как расположить рамки на стене
как расположить рамки на стене
как расположить рамки на стене
как расположить рамки на стене

Красиво повесить рамки на стену

Еще есть прием под названием «уголок», о нем не так много говорят, но композиции таким образом выстраивают. А поскольку у нас от вас тайн быть не может – показываем «уголок».

красиво повесить рамки на стену
красиво повесить рамки на стену

Многое из того, что уже было упомянуто, можно повторить, если вы расставляете снимки на полках, но есть и другие варианты. К тому же, вдруг вам захочется часть фотографий повесить, а остальные – расставить.

красиво повесить рамки на стену
красиво повесить рамки на стену
красиво повесить рамки на стену

Для тех, у кого в композиции присутствует крупный элемент (часы, настенная лампа, зеркало), – вот такая шпаргалка.

красиво повесить рамки на стену

И, конечно, отдельный случай – лестница. Может, ваш энтузиазм будет настолько велик, что вы решите сделать (или усовершенствовать) галерею снимков в загородном доме. Здесь, оказывается, тоже есть свои подсказки. Теперь-то вы вооружены, что называется, до зубов!

красиво повесить рамки на стену
красиво повесить рамки на стену

Все, выбор сделан! Теперь лучше всего устроить будущей композиции предпросмотр. Не поленитесь потратить на это время (раз уж  взялись за такое дело – стало быть, не робкого десятка). Прилепите на стену листы бумаги аналогичных размеров, перевесьте их пару-тройку раз, позовите домашних, пусть выскажут свое мнение, сделайте снимок – скиньте друзьям, пусть тоже принимают участие. Как только вы поняли, что у вас перед глазами композиция вашей мечты, вперед, до финиша пара десятков гвоздей и дотошное выравнивание углов, а потом  бесконечная гордость за проделанную работу!

красиво повесить рамки на стену

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Фотографии: pinterest.com, www.acellisblog.com, www.luluangeorgia.com, www.grishaenkova.ru, wergin.ru

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