Мы решили сделать несколько коробочек своими руками. Показываем, что у нас получилось

Согласитесь, предвкушение подарка – не меньшее удовольствие, чем сам подарок! Ах, эти сладкие минуты, когда пытаешься угадать, что скрыто внутри нарядной коробки, нетерпеливо развязываешь атласные ленточки, срываешь хрустящие бумажные покровы!

Но подарки приятно не только разворачивать, но и упаковывать. Заранее накупить приятных мелочей коллегам, выбрать подарки для самых близких и коротать зимние вечера за их оформлением и подписыванием открыток – верный способ разбудить новогоднее настроение, если оно еще спит!

Мы решили посмотреть, что отвечает Google на запрос «коробочки для подарков своими руками», воплотить в жизнь самые симпатичные и при этом несложные идеи и поделиться опытом с вами.

Masu box

Для разминки мы выбрали masu boх - коробочку-оригами. Такую вы сможете свернуть даже в такси по пути в гости: не понадобится ни ножниц, ни клея, только пара листов бумаги. Более того, нехитрый принцип их создания освоят даже те, чье высшее достижение в оригами – бумажные самолетики.

фото - artisbellus.com. Схема.

Замечания и советы:

1. Для этой коробочки мы выбрали в «Леонардо» плотную двустороннюю бумагу для скрапбукинга (40 р. за лист), но это было ошибкой. Во-первых, оборотная сторона бумаги все равно оказалась бы в итоге скрыта. Во-вторых, бумага оказалась слишком плотной и потому непригодной для оригами: плохо гнулась и трескалась на сгибах. В итоге сворачивать пришлось из цветной бумаги плотностью 120 г/м2 (10 рублей за лист A4), хотя и более тонкая подошла бы прекрасно.

2. Помните, что основание должно быть меньше, чем крышка! Мы решили, что если лист подрезать на три-четыре миллиметра, то этого хватит, но в итоге части коробочки все равно оказались практически одинаковыми.

3. Украсить коробочку (а заодно скрыть лишние сгибы на крышке) можно с помощью лент (набор из пяти атласных лент с новогодними принтами обошелся нам примерно в 150 р.). Совет для перфекционистов: чтобы спрятать края, проденьте их в прорези в крышке (вы легко поймете, где их сделать) и прихватите со внутренней стороны клеем-карандашом. Не забудьте немного ослабить натяжение лент, чтобы крышку можно было согнуть.

4. Для этого маленького эксперимента совершенно не хотелось покупать упаковку наполнителя для коробок, так что мы просто нарезали на тонкие полоски тонкую крафтовую бумагу, в которую когда-то был упакован букет. Получилось красиво и экологично!

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Pillow box

Разогревшись на оригами, мы решили сделать «коробочку-подушку», в которую очень удобно складывать конфеты.

фото - selfpackaging.com. Скачать схему.

Замечания и советы:

1. Прежде, чем сворачивать коробочку, сделайте биговку по линиям сгиба – продавите их непишущей ручкой или другим тонким, но не острым предметом. Без этого согнуть лист бумаги по кривой будет почти невозможно. (Вообще советуем продавливать все места будущих сгибов.) И еще совет – проще не распечатывать, а самому нарисовать схему коробочки. Да, чтобы провести линию клапанов, придется использовать подручный круглый предмет, зато потом его же можно будет использовать вместо линейки при биговке, ведь от руки аккуратно сделать это не получится.

2. Клапаны на одной их сторон можно проткнуть дыроколом, чтобы вставить ленточку. А вот пытаться склеить их не советуем: клапаны почти невозможно прижать друг к другу, чтобы клей схватился, к тому же они и так весьма уверенно держаться закрытыми.

3. Для этой коробочки мы взяли бумагу для пастели (16 р. за лист). Плотность 160 г/м2 отлично подошла для небольшой коробочки, а бархатистая поверхность напомнила звездное небо и вдохновила на декор.

4. Чтобы оформить коробочку так, как это сделали мы, выберите понравившееся созвездие и нарисуйте его белой гелевой ручкой (лучше это делать на еще не свернутой коробочке). Чтобы приклеить звездочки (снова любимый «Леонардо», 72 р.), обмакните коник зубочистки в клей, сделайте точку на бумаге и приложите звезду. Мы использовали клей ПВА, но имейте в виду, что синтетические материалы он держит не очень-то крепко. Второстепенные звездочки можно сделать из простых мелких блесток (они обойдутся примерно вдвое дешевле, чем фигурные) – так же нанесите клей на бумагу и просыпьте на это место немного волшебной пыльцы.

Конвертик

Конвертик с четырьмя лепестками – прекрасная простая упаковка, которая не потребует от вас даже клея. Он легко сворачивается и подойдет для подарочных сертификатов, компакт-дисков, подвесок и других небольших вещей.

фото - selfpackaging.com. Скачать схему.

Замечания и советы:

1. Мы взяли для этой упаковки бумагу плотностью около 140 г/м2, но можно было выбрать и более плотную.

2. Лепестки можно декорировать блестками – просто проведите по срезу ватной палочкой, смоченной в клее, и обмакните в них бумагу.

3. Если ваш подарок не совсем плоский, то можно сделать у коробочки «стенки» высотой несколько миллиметров (как на фото вверху).

Бумажные пирамидки

И, наконец, наш фаворит – бумажные пирамидки! Они отлично смотрятся и, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, довольно крепкие. Схема для их создания, пожалуй, самая сложная, зато ничего не нужно клеить и замысловато сгибать. В такую коробочку прекрасно поместится шоколадная конфета ручной работы, флэшка, бижутерия, елочная игрушка… Да что угодно!

фото - linesacross.com. Скачать схему.

Замечания и советы:

1. Для коробочек – ура! – идеально подошла двусторонняя бумага, которая была куплена для оригами. Пастельная тоже повела себя прекрасно.

2. На красной коробочке мы макетным ножом вырезали снежинку, а чтобы через нее не было видно, что же спрятано внутри, использовали кальку – вырезали из нее четырехконечную звезду по размеру коробочки и прихватили клеем-карандашом.

3. Отверстия для ленточки-завязки удобно делать дыроколом, но за его неимением можно прорезать ножом для бумаги или проколоть иголкой.

P. S.

В XXI веке невозможно не думать об экономии ресурсов и этичном отношении к природе. Если ваш внутренний эколог протестует против упаковки как вредного излишества, а вам все же хочется порадовать одариваемого красивой коробочкой или надежно завернуть хрупкий подарок, то всегда можно найти компромиссное решение. Выше мы уже написали, что наполнитель для коробок можно сделать из старого пергамента. Подумайте, может быть, вместо бумаги для оригами можно взять красивый журнальный лист, вместо синтетических блесток украсить коробочки собственными рисунками, а атласные ленты заменить на бечевку или хлопковое кружево.

Вариантов оформления подарков - масса, все зависит от вашей фантазии и, поверьте, даже если вам кажется, что у вас нет ни одной стоящей идеи, они появятся, как только вы возьмете в руки бумагу и ножницы и начнете создавать свою первую самодельную коробочку!

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