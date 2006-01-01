Корзина для белья: все нюансы выбора даже для крошечной ванной

Каждой ванной комнате – свою корзинку! Квартблог расскажет о всех нюансах правильного выбора корзины под бельё, даже для крошечной ванной комнаты.

Корзина под белье

Установка корзины для белья в ванной комнате часто вызывает множество сомнений: как вписать ее в интерьер, не займет ли она много драгоценного места, да и вообще, так ли уж она нужна? Ведь грязное белье можно скидывать по дороге в ванную и сразу же загружать его в стиральную машинку. Кроме того, у большинства людей представления о корзине для белья ограничиваются большим вытянутым коробом с крышкой, который будет выпирать из любого угла.

Обрадуем вас: корзиночная "реальность" гораздо более интересная и разнообразная. Так что подходящий вариант можно найти для любой, даже самой крохотной ванной комнаты. Главное – учесть все нюансы.

В первую очередь, определитесь с тем, какую корзину вы хотите постоянно лицезреть в вашей ванной. Наиболее популярными, по-прежнему, остаются плетеные варианты: это может быть большая вместительная корзина с крышкой, плетеный ящик или даже мягкая корзина с ручками, напоминающая рыночную авоську.

Корзина-авоська удобна тем, что ее можно без проблем перемещать по всей ванной и "запихивать" в укромный уголок, когда она пустует. В том случае, если у вас большое количество грязных вещей, лучше воспользоваться более вместительным вариантом. Интересным решением могут стать металлические корзины, которые удачно дополнят современные интерьеры или сыграют на контрасте в романтических.

Также существуют варианты из пластика, которые являются очень бюджетными. Пластиковая корзина для белья обычно оснащена дырочками для вентиляции, поэтому ни в корзине, ни в самой ванной комнате не будет неприятного запаха. Практичной идеей будет угловая пластиковая корзина для белья, однако, для нее понадобится найти свободный угол.

Основная проблема современных ванных комнат (отсутствие свободного места) успешно решается с помощью подвесных корзин, выполненных в виде мешков для сортировки белья. Это очень удобно не только для педантичных хозяек, но и в тех случаях, когда белье каждого члена семьи стирается отдельно.

Если же места нет даже для мешков, "парящих" в воздухе, можно обратить внимание на стены. Современные варианты корзин для белья, больше похожие на космические шары, позволят собрать вещи в одном месте без ущерба для пространства.

В том случае, когда вас волнует не только проблема места, но и вопрос внешнего вида ванной комнаты, можно воспользоваться встроенными вариантами корзин для белья. Внешне они больше напоминают специальные ящики или отсеки, и могут быть также приспособлены под вещи разных цветов.

Благодаря подобным скрытым хранилищам для белья, идеальность вашей ванной комнаты больше не нарушит ни одна деталь, и яркое маленькое полотенце или (господи, помилуй!) веселые трусы в горох не попадутся на глаза вашим чопорным гостям. Такие корзины можно встраивать не только в шкафчик или тумбочку, но и задействовать стеллаж, нишу или место под самой ванной. Все зависит от количества белья и метража комнаты.

Если места в ванной комнате нет ВООБЩЕ, поэтому мечты о любой, даже самой крошечной встроенной бельевой корзинке кажутся нереальными, воспользуйтесь мешком для белья. Подобная вариация корзины может быть яркой деталью интерьера или, наоборот, сливаться с ним, поэтому ее расположение легко менять: когда нужно она в ванной комнате, а в другое время где-то за ее пределами.

Также корзину-мешок можно вешать на дверцу ванной комнаты с обратной стороны, всего-то и потребуется прибить небольшой крючок для этих целей. В крайнем случае, можно ограничиться и дверной ручкой. Ваши домашние будут постепенно наполнять мешок, и он будет расти, расти, расти, а тащить его никуда не надо! Ведь стиральная машина здесь, под рукой. Мешок можно дополнить забавной надписью относительно его содержимого.

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Фото: happymodern.ru, pinme.ru, postila.ru

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