Мюсли, только лучше: 5 рецептов домашней гранолы

Мюсли или гранола — лучший завтрак для тех, кто не очень-то любит есть по утрам. Они не пугают непроснувшийся организм, как горячая «полноценная» еда, и при этом куда питательнее какого-нибудь смузи, на котором до обеда не дотянуть. К тому же в отличие от фруктовых пюре мюсли не вызывают резких скачков глюкозы в крови и содержат в изобилии важную для хорошего пищеварения клетчатку. Впрочем, прелесть сухих смесей в том, что их состав и полезность каждый может регулировать сам. Чтобы помочь вам начать экспериментировать в поисках собственного рецепта идеальной гранолы, предлагаем пять рецептов, которые можно взять за ориентиры.
Содержание:
Как сделать гранолу в домашних условиях с лимоном и тхиной
Ингредиенты:
- 305 грамм овсяных хлопьев,
- 95 грамм семян киноа,
- 90 грамм неподслащенной кокосовой стружки,
- 155 грамм кешью,
- 80 грам семян подсолнечника,
- 2 столовые ложки кунжута,
- 1 столовая ложка мака,
- 2 чайные ложки молотой корицы,
- 1 чайная ложка молотого имбиря,
- 3/4 чайной ложки мелкой морской соли,
- 85 грамм тхины,
- 45 грамм растопленного нерафинированного кокосового масла,
- 200 грамм кленового сиропа,
- сок и цедра двух лимонов.
Приготовление:
- Смешайте в отдельных мисках сухие и жидкие ингредиенты. Соедините.
- Выложите смесь на покрытый пергаментом глубокий противень.
- Запекайте 60 минут при температуре 135 градусов.
- Повысьте температуру до 157 градусов и запекайте еще 20—25 минут или до золотистого цвета.
- Выньте из печи. Если не хотите, чтобы смесь была рассыпчатой, оставьте остывать прямо в форме.
Источник: Vanilla and bean
Пина-колада
Ингредиенты:
- 4 чашки овсяных хлопьев,
- 3 столовых ложки семян чиа,
- 1/2 столовой ложки семян льна,
- 1 1/2 чашки неподслащенноого кокоса (кусочик или стружка),
- 1 чашка орехов макдамия,
- 1/2 чайной ложки соли,
- 1—2 ложки экстракта кокоса,
- 3/4 чашки кокосового масла,
- 1/3 чашки нектара агавы.
Приготовление:
- Смешайте в отдельных мисках сухие и жидкие ингредиенты. Соедините.
- Выложите смесь на покрытый пергаментом противень.
- Запекайте 30 минут или до золотистого цвета при температуре 175. После 15 минут перемешайте, чтобы смесь запеклась равномерно.
Источник: A dash of sanity
Кофейная
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки кокосового масла,
- 3 столовые ложки кленового сиропа,
- 250 грамм овсяных хлопьев,
- 150 грамм фундука,
- 2 столовые ложки какао-порошка,
- 2 саше (15-20 грамм) кофейного порошка для эспрессо.
Приготовление:
- Смешайте в отдельных мисках сухие и жидкие ингредиенты. Соедините.
- Выложите смесь на покрытый пергаментом глубокий противень.
- Запекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Источник: Zoetrecepten
Без злаков
Ингредиенты:
- 1 чашка нута,
- 1/2 чашки необжаренных тыквенных семечек,
- 3/4 чашки нарезанного полосками миндаля,
- 1/2 чашки кокосовой стружки,
- 1/4 чашки кокосовой муки,
- 1 столовая ложка корицы,
- 1/4 чашки миндальной пасты,
- 4 столовые ложки кокосового масла,
- 1 столовая ложка какао-порошка,
- 1/2 чашки крупной шоколадной крошки,
- шепотка морской соли.
Приготовление:
- Смешайте нут со столовой ложкой кокосового масла и 1/2 ложки корицы.
- Выложите смесь на покрытый пергаментом глубокий противень.
- Запекайте 25-30 минут при температуре 200 градусов.
- Охладите и смешайте в миске с остальными сухими ингредиентами (кроме соли).
- Кокосовое масло и миндальную пасту разогрейте 2—3 минуты в небольшой кастрюле на среднем огне. Смешайте.
- Уберите смечь с огня и добавьте какао-порошок.
- Быстро влейте смесь в миску с сухими ингредиентами, перемешайте.
- Выложите смесь ровным слоем на покрытый пергаментом противень.
- Запекайте 20 минут при температуре 160 градусов. При необходимости переверните противень. Запекайте еще 10 минут.
- Выньте из духовки, дайте остыть, добавьте шоколад и соль.
Источник: Rachl Mansfield
С претцлями
Ингредиенты:
- 1/4 чашки оливкового масла,
- 1/4 чашки меда,
- 1 чашка овсяных хлопьев,
- 1 чашка миниатюрных претцлей,
- 1/3 чашки измельченных в крошку кекеров Грэхема,
- 3 столовые ложки светлого тростникового сахара,
- 3/4 чайной ложки морской соли,
- 1/2 чашки чашки шоколадной крошки для выпечки средней сладости.
Приготовление:
- Смешайте в миске сухие ингредиенты (кроме шоколада).
- Соедините масло и мед.
- Влейте масляную смесь в сухие ингредиенты и хорошо перемешайте.
- Выложите на слегка смазанный маслом противень и запекайте 20 минут при температуре 135 градусов.
- Выньте из духовки, перемешайте и запекайте еще 20 минут.
- Еще раз перемешайте. Если смесь еще не стала золотистой, запекайте еще 10 минут.
- Остудите. Добавьте шоколадную крошку.
Источник: Your homebased mom
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