Мюсли, только лучше: 5 рецептов домашней гранолы

Пять рецептов полезного завтрака, которые научат вас экспериментировать. Мы расскажем, как сделать гранолу в домашних условиях

Мюсли или гранола — лучший завтрак для тех, кто не очень-то любит есть по утрам. Они не пугают непроснувшийся организм, как горячая «полноценная» еда, и при этом куда питательнее какого-нибудь смузи, на котором до обеда не дотянуть. К тому же в отличие от фруктовых пюре мюсли не вызывают резких скачков глюкозы в крови и содержат в изобилии важную для хорошего пищеварения клетчатку. Впрочем, прелесть сухих смесей в том, что их состав и полезность каждый может регулировать сам. Чтобы помочь вам начать экспериментировать в поисках собственного рецепта идеальной гранолы, предлагаем пять рецептов, которые можно взять за ориентиры.

Содержание:

Ингредиенты:

305 грамм овсяных хлопьев,

95 грамм семян киноа,

90 грамм неподслащенной кокосовой стружки,

155 грамм кешью,

80 грам семян подсолнечника,

2 столовые ложки кунжута,

1 столовая ложка мака,

2 чайные ложки молотой корицы,

1 чайная ложка молотого имбиря,

3/4 чайной ложки мелкой морской соли,

85 грамм тхины,

45 грамм растопленного нерафинированного кокосового масла,

200 грамм кленового сиропа,

сок и цедра двух лимонов.

Приготовление:

Смешайте в отдельных мисках сухие и жидкие ингредиенты. Соедините. Выложите смесь на покрытый пергаментом глубокий противень. Запекайте 60 минут при температуре 135 градусов. Повысьте температуру до 157 градусов и запекайте еще 20—25 минут или до золотистого цвета. Выньте из печи. Если не хотите, чтобы смесь была рассыпчатой, оставьте остывать прямо в форме.

Источник: Vanilla and bean

Ингредиенты:

4 чашки овсяных хлопьев,

3 столовых ложки семян чиа,

1/2 столовой ложки семян льна,

1 1/2 чашки неподслащенноого кокоса (кусочик или стружка),

1 чашка орехов макдамия,

1/2 чайной ложки соли,

1—2 ложки экстракта кокоса,

3/4 чашки кокосового масла,

1/3 чашки нектара агавы.

Приготовление:

Смешайте в отдельных мисках сухие и жидкие ингредиенты. Соедините. Выложите смесь на покрытый пергаментом противень. Запекайте 30 минут или до золотистого цвета при температуре 175. После 15 минут перемешайте, чтобы смесь запеклась равномерно.

Источник: A dash of sanity

Кофейная

Ингредиенты:

3 столовые ложки кокосового масла,

3 столовые ложки кленового сиропа,

250 грамм овсяных хлопьев,

150 грамм фундука,

2 столовые ложки какао-порошка,

2 саше (15-20 грамм) кофейного порошка для эспрессо.

Приготовление:

Смешайте в отдельных мисках сухие и жидкие ингредиенты. Соедините. Выложите смесь на покрытый пергаментом глубокий противень. Запекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Источник: Zoetrecepten

Без злаков

Ингредиенты:

1 чашка нута,

1/2 чашки необжаренных тыквенных семечек,

3/4 чашки нарезанного полосками миндаля,

1/2 чашки кокосовой стружки,

1/4 чашки кокосовой муки,

1 столовая ложка корицы,

1/4 чашки миндальной пасты,

4 столовые ложки кокосового масла,

1 столовая ложка какао-порошка,

1/2 чашки крупной шоколадной крошки,

шепотка морской соли.

Приготовление:

Смешайте нут со столовой ложкой кокосового масла и 1/2 ложки корицы. Выложите смесь на покрытый пергаментом глубокий противень. Запекайте 25-30 минут при температуре 200 градусов. Охладите и смешайте в миске с остальными сухими ингредиентами (кроме соли). Кокосовое масло и миндальную пасту разогрейте 2—3 минуты в небольшой кастрюле на среднем огне. Смешайте. Уберите смечь с огня и добавьте какао-порошок. Быстро влейте смесь в миску с сухими ингредиентами, перемешайте. Выложите смесь ровным слоем на покрытый пергаментом противень. Запекайте 20 минут при температуре 160 градусов. При необходимости переверните противень. Запекайте еще 10 минут. Выньте из духовки, дайте остыть, добавьте шоколад и соль.

Источник: Rachl Mansfield

С претцлями

Ингредиенты:

1/4 чашки оливкового масла,

1/4 чашки меда,

1 чашка овсяных хлопьев,

1 чашка миниатюрных претцлей,

1/3 чашки измельченных в крошку кекеров Грэхема,

3 столовые ложки светлого тростникового сахара,

3/4 чайной ложки морской соли,

1/2 чашки чашки шоколадной крошки для выпечки средней сладости.

Приготовление:

Смешайте в миске сухие ингредиенты (кроме шоколада). Соедините масло и мед. Влейте масляную смесь в сухие ингредиенты и хорошо перемешайте. Выложите на слегка смазанный маслом противень и запекайте 20 минут при температуре 135 градусов. Выньте из духовки, перемешайте и запекайте еще 20 минут. Еще раз перемешайте. Если смесь еще не стала золотистой, запекайте еще 10 минут. Остудите. Добавьте шоколадную крошку.

Источник: Your homebased mom

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