Осенние листья в интерьере

«Квартблог» расскажет, что интересного можно сотворить из горстки осенних листьев и вдохновения.

Пользоваться дарами природы, чтобы украсить свой дом – привычная практика для людей. Осенние листья всех цветов – от желтого до ярко-алого – могут послужить прекрасными элементами декора в квартире. «Квартблог» расскажет, что же интересного можно сотворить из горстки листьев и вдохновения.

Самым популярным решением, конечно, будет просто приятная осенняя прогулка, во время которой вы можете собрать гербарий или взять несколько веточек с листьями домой. Поставить собранную красоту в прозрачную вазу и украсить ей обеденный стол или журнальный столик – что может быть проще?

Когда золотая осень заканчивается и начинается переход к зимнему сезону, особенно приятно зажечь ароматические свечи с запахом корицы или яблок и наслаждаться теплом и уютом в доме. Добавить осенний колорит свечам помогут листья, опавшие с самых разных деревьев: клёна, вяза, березы. Их можно положить рядом, приклеить или привязать холщовыми нитками. Если делать что-то своими руками не хочется, то всегда есть готовые аналоги. Так, например, такую прекрасную свечу с нарисованными листьями можно приобрести за 21$, а такую синюю с золотыми листами – за 12$.

Даже обычную бутылку вина (или лимонада) можно превратить в настоящий осенний подарок.

А стеклянная банка из-под огурцов становится в нашей подборке сказочным фонарем. Немного желтых листьев и спрятанная внутри свечка – вот как рождается волшебство.

Сервировка стола с осенней тематикой способна создать романтичное настроение. И домашний обед можно превратить в праздник, было бы желание.

Мы нашли для вас несколько вещей, идеально подходящих для осенней сервировки - керамическое блюдо в форме листа за 16$, квадратное желтое блюдо с геометрическим узором за 62$ и две очаровательные керамические кружки бордового цвета, расписанные вручную, за 50$. Все эти кухонные прелести продаются на сайте Etsy. «Квартблог» уже проводил эксперимент и делал заказ на этом сайте. Подробную инструкцию, как заказывать на Etsy, читайте в одном из наших прошлых репортажей.

Воспоминания об осени можно сохранить, спрятав собранный гербарий под стекло в рамку или оформив стену с помощью сезонных "сокровищ". Не менее интересна идея создания подвесной конструкции, где листья располагались бы на разных уровнях. Даже люстра может получить одеяние, сброшенное деревьями.

Готовя эту статью, я наткнулась на потрясающую фотографию "рамки из листьев". Она послужила вдохновением для эксперимента, который я решила провести в суровых российских реалиях.

Я решила попробовать создать подложку из листьев под часы.

Для этого мне понадобились: красивые опавшие листья, ватман, ножницы, клей-момент, циркуль, карандаш, линейка, одноразовые перчатки и утюг.

Приступим к осуществлению задумки.

Первым делом я обвела контур часов на ватмане и вырезала его. Жаль, что в доме не оказалось большого циркуля, чтобы обвести идеально ровный круг, но, как выяснилось, почти ровный тоже подходит.

Во время прогулки по парку я собрала очень много самых различных листьев. Сначала я хотела использовать одеяние вяза или березы, как на "картинке-вдохновении". Но, когда начала прикладывать их к ватману, поняла, что времени потребуется слишком много, и на каждый кленовый приходится четыре листа березы. Поэтому я остановилась именно на кленовых: они большие по размеру и требуют меньших энергозатрат.

Затем подготовила все листья, обрезав стебельки. Тут пригодились маникюрные ножницы.

После – я стала приклеивать листы на бумажную «виниловую пластинку». Обязательно надевайте перчатки, прежде, чем работать с клей-моментом, иначе вместо 10 пальцев у вас будет две склеившиеся клешни. Решила, что буду прикреплять кленовые листья не хаотично, а по цвету: сначала желтые, потом оранжевые с красным и ближе к центру– темно-зеленые с бордовым. Но, думаю, что разноцветная подборка без четкого плана была бы тоже хороша.

После того, как панно было готово, надо было вырезать отверстие для часов.

Прежде, чем вешать получившуюся красоту на стену, надо прогладить листья утюгом. В идеале стоит подготовить «рабочий материал», прежде, чем клеить его. Для этого есть старинный, действенный способ – высушить листы, спрятав их в толстых книгах. Так как у меня не было времени на это, и хотелось сделать всё и сразу, я решила просто прогладить кленовое великолепие. Подождав десять минут, когда клей окончательно высохнет, я уложила панно на гладильную доску, укрыла его тканью, чтобы листики не пострадали, и гладила на небольшой мощности. Благо, клей не издавал запаха при тепловой обработке. Эта процедура спасла края композиции от сворачивания в трубочку.

Хотя правильнее было изначально использовать уже подсушенные листья,чтобы конструкция по прошествии времени не деформировалась. Только делать это нужно аккуратно, так как у сухого материала есть минус – он может крошиться и ломаться. Аналогичную композицию можно сделать абсолютно с любыми листьями.

Настало время вешать конструкцию на стену и оценивать результат. Благо, получившаяся подложка оказалась довольно прочной и спокойно легла на "крючок" для часов. Расположив ее, я приладила сверху часы, и вот, что получилось. Три часа удовольствия и ручного труда, и капля осени пришла в мой дом.

Хорошо, будут смотреться зеркала-солнца – любимый элемент стиля ар деко. «Квартблог» уже исследовал, где их можно приобрести и освещал результаты.

Когда-то Лариса Долина пела: "Важней всего погода в доме,а все другое суета". Так вот, «Квартблог» желает вам, чтобы в вашем доме всегда было по-летнему тепло и по-осеннему красиво.

Фотографии: rosepeteandlolatoo.wordpress.com, diy-enthusiasts.com, houzz.com, Ваньянцева Елена

эксперимент, обзор, мастер-класс