Оттенки серого. Квартира 90 кв.м. в Ростове-на-Дону

Авторам проекта хотелось создать ощущение, что пространство перетекает из одного объема в другой за счет единства отделки, раздвижных перегородок и сценариев освещения.

В квартире необходимо было сформировать три изолированные комнаты, в гостиной разместить кабинет, который был бы скрыт от посторонних глаз. При этом заказчики хотели, чтобы гостиная была частью общего пространства, но и существовала возможность отгородить ее. Были выбраны тонированные стеклянные перегородки, которые при необходимости можно спрятать в стены. За счет прозрачности свет проникает из гостиной в прихожую и коридор. Прихожую сузили, чтобы оборудовать полноценную гардеробную со входом из спальни. Также спроектировали детскую на перспективу — с рабочим местом, хранением, кроватью и местом для игр.

В квартире применили единую цветовую гамму, но с разными фактурами — дерево, стекло, штукатурка под бетон, текстиль. Чтобы оттенить холодный серый оттенок добавили дерево в отделке пола и стен в зоне ТВ. Цветовые акценты расставили с помощью аксессуаров.

Также в интерьере использовали вертикальные светильники, которые зрительно вытянули пространство. В этом проекте совсем нет люстр. Световых сценариев много: верхний рассеянный свет и различные дополнительные источники, но он растворен в интерьере, мы не делали на нем акценты намеренно.

Дизайн: MakeDesign

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