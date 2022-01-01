Подбор компьютерных и письменных столов для школьников

Подборка самых интересных и качественных письменных и компьютерных столов собственного производства компании Bestmebel для вашего дома.

Фото автора Julia M Cameron: Pexels

Сегодня столы компьютерные имеются не только в каждом офисе, но и почти в каждом доме. Обычно выбирается стол с широкой столешницей для размещения дополнительной техники и компьютера.

Как выбрать компьютерный стол?

Компьютерный стол - имеет нишу для системного блока, выдвижные панели для клавиатуры и мыши, много ящиков и полок для хранения.

Виды

Прямой — стандартный вариант, не отличающийся от обычного письменного стола, главное его преимущество: его можно поставить в любом месте комнаты.

Г-образная форма (с загнутыми углами) располагается в углу комнаты, что позволяет оптимально использовать пространство. Компактный и просторный Г-образный стол — идеальное решение для небольших помещений.

U-образная- Боковые рабочие поверхности дают максимальную вместительность. На этом столе вы можете разместить компьютер, бесчисленное количество дополнительных устройств, канцелярские принадлежности, документы и т.д. U-образная модель подходит для людей, которые подолгу работают за столом и нуждаются в большом пространстве.

Размеры

При выборе размера стола следует придерживаться некоторых правил работы. Поэтому, если у вас есть монитор на рабочем столе, а не ноутбук, вы должны убедиться, что рабочий стол имеет глубину не менее 80 см — примерно столько будет находиться монитор. Столько же места хватит для необходимых файлов, а также клавиатуры и мыши. Если вы пользуетесь только ноутбуком и у вас ограниченное пространство, то 60 см вполне достаточно.

В чем разница между компьютерным столом и письменным столом?

Оказывается, между письменными столами и компьютерными столами есть существенные различия, которые не позволяют просто переходить с одной модели на другую. Основная задача компьютерного стола — разместить все необходимое оборудование и провода для максимального удобства пользователя. С этой целью его можно оснастить другими улучшениями, которых нет в обычном столе.

Как выбрать письменный стол для школьника?

Письменные столы имеют высоту от 700 до 760 мм. Самый удобный вариант – 750мм. Высота столешницы должна быть не менее 500 мм. Это необходимое расстояние, чтобы ваши ноги не упирались в стену и вы могли свободно сидеть под столом. Планируемые глубины более 800мм тоже не стоят. Трудность достижения противоположного края. Отрегулируйте длину столешницы так, чтобы все необходимое было на ровной поверхности, оставив достаточно места для рабочей зоны. Нужно достаточно свободного места, чтобы руки могли свободно лежать на столе (локти не должны провисать!). Компьютерные мониторы должны быть размещены ниже линии прямой видимости. Не менее важен выбор сиденья — выберите фиксированное сиденье, высоту которого можно отрегулировать в соответствии с ростом ребенка. Категорически не рекомендуются вращающиеся офисные стулья с колесиками.Высокая степень компьютеризации современного общества делает обязательным наличие компьютерной техники в доме, не говоря уже о школах, офисах и компаниях, ежедневно использующих компьютеры. Конечно, разместить ПК можно где угодно, но для более удобного использования пространства на работе без компьютерного или письменного стола не обойтись. Такие столы можно приобрести по приятным ценам, воспользовавшись услугами интернет магазина при фабрике мебели - BestMebelShop.

Основные правила ухода за компьютерным и письменным столом

Любую мебель в офисе или квартире необходимо регулярно подвергать влажной обработке от пыли, пятен от напитков, чернил. После протирания влажной тряпкой просушите поверхность. Если на столешнице появляются сложные пятна, нужно выбирать изделие исходя из типа материала (натуральное дерево, МДФ, ДСП, стекло и т. д.). Помимо средств бытовой химии, на некоторых видах поверхностей также используются мягкие губки (полотенца с грубой обработкой могут поцарапать столешницу). Компьютерные столы и другую мебель следует держать подальше от обогревателей и радиаторов (не менее 1 метра) и стараться избегать попадания прямых солнечных лучей. Отопление, колебания температуры и влажности в комнате могут негативно повлиять на состояние столов из дерева. Интенсивное воздействие УФ-излучения может привести к постепенному повреждению поверхности, ее выцветанию и потере цвета. Если мебель необходимо разместить в зоне с прямыми солнечными лучами, рекомендуется установить на окна плотные шторы или жалюзи.

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