Пуансетия: как вырастить «звездочку» себе в подарок

В этой статье Квартблог расскажет, как вырастить пуансетию, как проводить уход в домашних условиях и как размножать растение.

В этой статье Квартблог расскажет, как вырастить пуансетию, как проводить уход в домашних условиях и как размножать растение.

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Идеальное комнатное растение для подарка, излучающее красоту и жизненную энергию, – это про пуансетию, или «рождественскую звезду».

Распускается она, как по магии, перед Рождеством, наполняя дом к праздникам теплыми красками. Но при этом сама пуансетия нуждается во внимании и приятном теплом микроклимате.

Откуда родом эта примадонна и ее оригинальнейшие сорта? Какие условия нужно создать, принося ее домой? И как ухаживать за ней, чтобы она всегда зацветала вовремя?

Ботаническое досье пуансетии

Научное название этого растения – молочай красивейший. На своей родине – в Мексике и Центральной Америке – пуансетия представляет собой вечнозеленый кустарник и вырастает до 3-4 метров.

На североамериканском континенте и в Европе за ней закрепился статус рождественского цветка. Другие ее народные названия – «цветок ацтеков», «королева Анд», «мексиканский огненный цветок».

Что важно: цветки пуансетии – совсем небольшие. Как и у большинства молочаев, они мелкие, желтоватые, собраны в компактные соцветия.

Ну а самая декоративная часть растения – прицветники – листки, окружающие соцветие. От природы они имеют красный цвет, напоминают звезду.

И благодаря сходству с символом Рождества цветок стал популярным зимним подарком и украшением интерьера.

А вот розовые, фиолетовые, белые и другие необычные комнатные пуансетии – результат работы селекционеров.

С декабря по февраль пуансетия обычно цветет и окрашивается в свой яркий зимний наряд.

История селекции пуансетии началась и успешно продолжается в американских штатах. Посол США в ходе делового визита в Мексику заприметил оригинальный куст и отправил несколько экземпляров на свою плантацию, в Южную Каролину (США). Звали его Джоел Роберт Пуансетт (!). Вот откуда возникло мелодичное название эксклюзивного цветка.

Но целый мир новых пуансетий – тепличных и комнатных – создал другой американский бизнесмен, Альберт Экке, а развили его дети.

И именно бренду Экке принадлежит большинство экземпляров, которые продаются на американских выставках перед Рождеством. Более 100 сортов растения запатентованы в США. Среди них – ветвистые кустики и те, которые выращиваются в подвесных кашпо. Есть карликовые и очень объемные комнатные формы.

Выставки, обычаи дарить пуансетии, украшать ими офисы и телестудии, – много традиций Америки теперь тесно связаны с этим цветком.

Пуансетия в доме: особая энергетика растения

Ацтеки использовали «огненный цветок» пуансетии в своих ритуалах как средство очищения.

В западных странах пуансетию зачастую преподносят как оригинальный подарок, на Рождество, но не хранят в доме. И не удивительно – цветет она раз в году, но в уходе нуждается регулярно.

Цветок стоит сохранить ради его сильной позитивной энергетики и для того, чтобы иметь свой постоянный рождественский талисман. Ведь современные науки доказывают несколько хороших фактов.

«Зимняя гостья» защищает дом от накопленного негатива , затяжных ссор.

, затяжных ссор. Она хорошо воздействует на головной мозг , помогая развить природные способности детей.

, помогая развить природные способности детей. Свою мощную силу растение распределяет между людьми в комнате. В гостиной, кабинете для важных встреч или офисе она проявит свою пользу сполна!

Но для климата дома важно, чтобы растение оставалось здоровым. Потому перейдем к тому, как выбрать пуансетию и какая технология позволит обеспечить ей комфорт на протяжении года. И скажем, как получить из одного цветка несколько новых.

Выбираем комнатную пуансетию

Подарочные пуансетии часто продают во время цветения, когда они особенно обаятельны.

Но если вы покупаете себе комнатный цветок зимой, подберите экземпляр по таким критериям:

соцветия в нераскрывшихся бутонах; без следов гнили на листочках; без намека на увядание.

Уход за пуансетией сразу после покупки

Грунт, который желательно подготовить еще до покупки пуансетии, должен быть легким, слабокислым, хорошо пропускать влагу и воздух.

Можно вместе с цветком купить землю для цветущих растений. Или же сделать смесь самостоятельно. Есть разные варианты составов, например:

– листовой перегной, просеянный песок и сухой навоз, в соотношении 6:3:1

– глинисто-дерновая земля, листовой перегной, песок, торф (3:2:1:1).

Почва должна быть хорошо перемешанной и рыхлой.

Оптимальная температура в период цветения растения – от 16 до 24 градусов.

Зимний полив должен быть обильным, в идеале – 2-3 раза в неделю.

Влага поддерживает жизнь и красоту пуансетии. Но при этом застой воды может вызвать корневую гниль. Важно следить, чтобы почва была влажной, а вода не застаивалась.

Увлажнять желательно и листья, особенно когда воздух в комнате сухой. Опрыскивая и другие водные процедуры помогают, кроме прочего, защитить растение от паутинного клеща.

И для полива, и для душа лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры.

Для подкормки во время цветения желательно использовать калийные удобрения.

Плюс свет очень желателен для цветка в этот период. По возможности выберете для него место, которое хорошо освещается днем, и обеспечьте рассеянную вечернюю подсветку.

Опасны в этот период сквозняки, резкие перепады температуры, холод и даже прикосновения к замерзшему окну, и чрезмерная сухость воздуха.

Режим цветка в течение года: классическая американская технология

1) В феврале пуансетия обычно отцветает и закономерно начинает сбрасывать листья и яркие прицветники. В это время нужно

– сократить полив

– прекратить подкормку

– обрезать побеги до 10-15 см.

При этом на «живых» побегах должно остаться по несколько почек, а лишние побеги можно убрать, придав растению желаемую форму.

После этого для цветка желательно на 2 месяца создать период покоя – поставить горшок в темное место.

Желательная температура для растения на этом этапе – 12-14 градусов.

Режим полива – раз в 10 дней. Важно следить, чтобы почва сильно не пересыхала.

2) В апреле – начале мая период покоя заканчивается, и важно создать условия, чтобы пуансетия начала резко оживать, активно расти, набираться сил.

Температуру воздуха нужно поддерживать в пределах 18-25 градусов.

Полив и подкормка на этом этапе должен быть наиболее обильными. Как и ранее, нельзя допускать застоев воды. 2 раза в месяц желательно использовать комплексные минеральные удобрения.

Когда пуансетия начнет расти, ее нужно очень аккуратно пересадить в просторный горшок, стараясь не травмировать корни. Почвенный состав должен быть аналогичным уже описанному. После этого можно сделать формирующую обрезку.

Обильное освещение очень необходимо растению для активного роста. Потому после пересадки лучше поставить горшок на освещенное окно.

3) В октябре начинайте, в прямом смысле, готовить пуансетию к зимним праздникам. Для этого приостановить активный рост и искусственно сократите для нее световой день.

Пусть цветок находится на свету не больше 10 часов. К вечеру его лучше убирать в темное место или накрывать просторной коробкой.

Такие условия сдерживают рост листьев, но стимулируют появление будущих бутонов и нарядных ярких прилистников.

Полив на этом этапе должен нужно сократить, но обязательно наблюдать, чтобы почва не пересыхала.

Для подкормки можно умеренно использовать калийные и фосфорные соли.

Как размножать комнатную пуансетию

В природной среде пуансетия размножается семенами. Но получить новые комнатные цветы можно и с помощью черенкования.

Заготовить черенки можно летом, в период активного роста. Вот как это сделать.

1) Срежьте нужное количество побегов длиной 7-10 см. Важно, чтобы на каждом было 3-6 хороших почек. Срез нужно делать под узлом.

Выполняйте работу в перчатках и помните о том, что сок растения содержит ядовитые вещества.

2) Подготовьте для черенков почвосмесь из торфа и песка. Пусть она хранится в небольших контейнерах.

3) Подготовленные побеги погрузите на несколько минут в теплую воду. Это нужно, чтобы вышел ядовитый сок.

4) Пересадите побеги в контейнеры с готовой землей.

5) Контейнеры с «детками» поставьте в теплое, хорошо освещенное место. Им нужно больше тепла, чем взрослому цветку (от 24 до 28 градусов).

6) Регулярно поливайте и опрыскивайте черенки, не допускайте пересыхания земли.

7) Через 4 недели после высадки молодые растения можно поставить в более прохладное место. Оптимальная температура среды для них – не ниже 16 градусов. На этом этапе начинайте вносить жидкие удобрения для цветущих растений.

8) Осенью пересадите «молодняк» в более просторные горшки диаметром до 20 см. И продолжайте терпеливый уход.

Только через год завяжутся бутоны, и тогда вы сможете дарить цветущие растеньица или любоваться фейерверком из красок.

Проблемы и болезни нежной пуансетии

Главная и популярная проблема многих комнатных пуансетий – опадание листьев. Случается это из-за недостатка освещения, холода, резких перепадов температуры, сухого или загрязненного воздуха. И закономерно при окончании периода цветения.

Хуже всего цветок переносит замерзание – в этом случае он внезапно резко оголяется, и со временем начинают страдать и корни. Если при этом листья желтеют и опадают – причина может быть в недостатке влаги.

Но если вянут – это из-за чрезмерного увлажнения. В обоих случаях нужно пересмотреть режим полива, вносить воду малыми порциями, продолжить наблюдение.

Пожелтевшие края и бурые пятна на листках могут возникнуть, если растение получает избыток минеральных солей.

А вот при недостатке питательных веществ и влаги и при неправильном режиме подкормки листья истончаются, на прицветниках проступают белые пятна.

Грибковые заболевания – серая гниль, фузариоз – вторая по популярности проблема. Болезненный налет – серый или бурый – часто возникает при обильном поливе в прохладной среде. Чтобы спасти растение, нужно удалить все пораженные побеги и листья и выполнить обработку противогрибковыми препаратами, например, фунгицидами.

Если появляется тонкая паутинка, белые комочки или другие следы мелких вредителей – достаточно промыть листья мыльной, а затем чистой теплой водой, накрыв предварительно горшок.

В сложных случаях поможет дополнительная обработка инсектицидом. Регулярные опрыскивания тоже отпугнут паутинного клеща.

Итак, если вы получили или подарили себе пуансетию, обеспечьте ей комфортный прием и внимание. И она взамен сохранит в вашем доме ощущение праздника.

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Обложка https://unsplash.com/@anniespratt

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