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Пуансетия (Пуансеттия): уход в домашних условиях

Пуансетия: как вырастить «звездочку» себе в подарок

В этой статье Квартблог расскажет, как вырастить пуансетию, как проводить уход в домашних условиях и как размножать растение.

Содержание:

 

Идеальное комнатное растение для подарка, излучающее красоту и жизненную энергию, – это про пуансетию, или «рождественскую звезду».

пуансетия уход в домашних условиях

Распускается она, как по магии, перед Рождеством, наполняя дом к праздникам теплыми красками. Но при этом сама пуансетия нуждается во внимании и приятном теплом микроклимате. 

Откуда родом эта примадонна и ее оригинальнейшие сорта? Какие условия нужно создать, принося ее домой? И как ухаживать за ней, чтобы она всегда зацветала вовремя?

Ботаническое досье пуансетии 

Научное название этого растения – молочай красивейший. На своей родине – в Мексике и Центральной Америке – пуансетия представляет собой вечнозеленый кустарник и вырастает до 3-4 метров.  

пуансетия уход в домашних условиях

На североамериканском континенте и в Европе за ней закрепился статус рождественского цветка. Другие ее народные названия – «цветок ацтеков», «королева Анд», «мексиканский огненный цветок». 

Что важно: цветки пуансетии – совсем небольшие. Как и у большинства молочаев, они мелкие, желтоватые, собраны в компактные соцветия. 

Ну а самая декоративная часть растения – прицветники – листки, окружающие соцветие. От природы они имеют красный цвет, напоминают звезду. 

пуансетия уход в домашних условиях

пуансетия уход в домашних условиях

И благодаря сходству с символом Рождества цветок стал популярным зимним подарком и украшением интерьера. 

пуансетия уход в домашних условиях

А вот розовые, фиолетовые, белые и другие необычные комнатные пуансетии – результат работы селекционеров.

пуансетия уход в домашних условиях

С декабря по февраль пуансетия обычно цветет и окрашивается в свой яркий зимний наряд.

История селекции пуансетии началась и успешно продолжается в американских штатах. Посол США в ходе делового визита в Мексику заприметил оригинальный куст и отправил несколько экземпляров на свою плантацию, в Южную Каролину (США). Звали его Джоел Роберт Пуансетт (!). Вот откуда возникло мелодичное название эксклюзивного цветка.   

Но целый мир новых пуансетий – тепличных и комнатных – создал другой американский бизнесмен, Альберт Экке, а развили его дети.

пуансетия уход в домашних условиях

И именно бренду Экке принадлежит большинство экземпляров, которые продаются на американских выставках перед Рождеством. Более 100 сортов растения запатентованы в США. Среди них – ветвистые кустики и те, которые выращиваются в подвесных кашпо. Есть карликовые и очень объемные комнатные формы.

пуансетия уход в домашних условиях

Выставки, обычаи дарить пуансетии, украшать ими офисы и телестудии, – много традиций Америки теперь тесно связаны с этим цветком.

пуансетия уход в домашних условиях

пуансетия уход в домашних условиях

Пуансетия в доме: особая энергетика растения

Ацтеки использовали «огненный цветок» пуансетии в своих ритуалах как средство очищения. 

пуансетия уход в домашних условиях

В западных странах пуансетию зачастую преподносят как оригинальный подарок, на Рождество, но не хранят в доме. И не удивительно – цветет она раз в году, но в уходе нуждается регулярно. 

Цветок стоит сохранить ради его сильной позитивной энергетики и для того, чтобы иметь свой постоянный рождественский талисман. Ведь современные науки доказывают несколько хороших фактов.

  • «Зимняя гостья» защищает дом от накопленного негатива, затяжных ссор. 
  • Она хорошо воздействует на головной мозг, помогая развить природные способности детей.
  • Свою мощную силу растение распределяет между людьми в комнате. В гостиной, кабинете для важных встреч или офисе она проявит свою пользу сполна! 

пуансетия уход в домашних условиях

Но для климата дома важно, чтобы растение оставалось здоровым. Потому перейдем к тому, как выбрать пуансетию и какая технология позволит обеспечить ей комфорт на протяжении года. И скажем, как получить из одного цветка несколько новых.

Выбираем комнатную пуансетию 

Подарочные пуансетии часто продают во время цветения, когда они особенно обаятельны. 

пуансетия уход в домашних условиях

Но если вы покупаете себе комнатный цветок зимой, подберите экземпляр по таким критериям:

  1. соцветия в нераскрывшихся бутонах;
  2. без следов гнили на листочках;
  3. без намека на увядание. 

пуансетия уход в домашних условиях

Уход за пуансетией сразу после покупки

Грунт, который желательно подготовить еще до покупки пуансетии, должен быть легким, слабокислым, хорошо пропускать влагу и воздух. 

пуансетия уход в домашних условиях

пуансетия уход в домашних условиях

Можно вместе с цветком купить землю для цветущих растений. Или же сделать смесь самостоятельно. Есть разные варианты составов, например:

– листовой перегной, просеянный песок и сухой навоз, в соотношении 6:3:1

– глинисто-дерновая земля, листовой перегной, песок, торф (3:2:1:1).

Почва должна быть хорошо перемешанной и рыхлой. 

Оптимальная температура в период цветения растения – от 16 до 24 градусов. 

Зимний полив должен быть обильным, в идеале – 2-3 раза в неделю. 

Влага поддерживает жизнь и красоту пуансетии. Но при этом застой воды может вызвать корневую гниль. Важно следить, чтобы почва была влажной, а вода не застаивалась

Увлажнять желательно и листья, особенно когда воздух в комнате сухой. Опрыскивая и другие водные процедуры помогают, кроме прочего, защитить растение от паутинного клеща.

И для полива, и для душа лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры.  

пуансетия уход в домашних условиях

Для подкормки во время цветения желательно использовать калийные удобрения. 

Плюс свет очень желателен для цветка в этот период. По возможности выберете для него место, которое хорошо освещается днем, и обеспечьте рассеянную вечернюю подсветку.    

Опасны в этот период сквозняки, резкие перепады температуры, холод и даже прикосновения к замерзшему окну, и чрезмерная сухость воздуха. 

Режим цветка в течение года: классическая американская технология

1) В феврале пуансетия обычно отцветает и закономерно начинает сбрасывать листья и яркие прицветники. В это время нужно

– сократить полив
– прекратить подкормку
– обрезать побеги до 10-15 см. 

пуансетия уход в домашних условиях

пуансетия уход в домашних условиях

При этом на «живых» побегах должно остаться по несколько почек, а лишние побеги можно убрать, придав растению желаемую форму.  

После этого для цветка желательно на 2 месяца создать период покоя – поставить горшок в темное место.

Желательная температура для растения на этом этапе – 12-14 градусов. 

Режим полива – раз в 10 дней. Важно следить, чтобы почва сильно не пересыхала. 

2) В апреле – начале мая период покоя заканчивается, и важно создать условия, чтобы пуансетия начала резко оживать, активно расти, набираться сил.

Температуру воздуха нужно поддерживать в пределах 18-25 градусов. 

Полив и подкормка на этом этапе должен быть наиболее обильными. Как и ранее, нельзя допускать застоев воды. 2 раза в месяц желательно использовать комплексные минеральные удобрения. 

Когда пуансетия начнет расти, ее нужно очень аккуратно пересадить в просторный горшок, стараясь не травмировать корни. Почвенный состав должен быть аналогичным уже описанному. После этого можно сделать формирующую обрезку. 

пуансетия уход в домашних условиях

Обильное освещение очень необходимо растению для активного роста. Потому после пересадки лучше поставить горшок на освещенное окно. 

3) В октябре начинайте, в прямом смысле, готовить пуансетию к зимним праздникам. Для этого приостановить активный рост и искусственно сократите для нее световой день. 

Пусть цветок находится на свету не больше 10 часов. К вечеру его лучше убирать в темное место или накрывать просторной коробкой.  

Такие условия сдерживают рост листьев, но стимулируют появление будущих бутонов и нарядных ярких прилистников.    

Полив на этом этапе должен нужно сократить, но обязательно наблюдать, чтобы почва не пересыхала. 

Для подкормки можно умеренно использовать калийные и фосфорные соли.

Как размножать комнатную пуансетию 

В природной среде пуансетия размножается семенами. Но получить новые комнатные цветы можно и с помощью черенкования. 

Заготовить черенки можно летом, в период активного роста. Вот как это сделать. 

1) Срежьте нужное количество побегов длиной 7-10 см. Важно, чтобы на каждом было 3-6 хороших почек. Срез нужно делать под узлом. 

пуансетия уход в домашних условиях

Выполняйте работу в перчатках и помните о том, что сок растения содержит ядовитые вещества.

2) Подготовьте для черенков почвосмесь из торфа и песка. Пусть она хранится в небольших контейнерах.

3) Подготовленные побеги погрузите на несколько минут в теплую воду. Это нужно, чтобы вышел ядовитый сок.

пуансетия уход в домашних условиях

4) Пересадите побеги в контейнеры с готовой землей.

5) Контейнеры с «детками» поставьте в теплое, хорошо освещенное место. Им нужно больше тепла, чем взрослому цветку (от 24 до 28 градусов).

пуансетия уход в домашних условиях

6) Регулярно поливайте и опрыскивайте черенки, не допускайте пересыхания земли.

7) Через 4 недели после высадки молодые растения можно поставить в более прохладное место. Оптимальная температура среды для них – не ниже 16 градусов. На этом этапе начинайте вносить жидкие удобрения для цветущих растений.

8) Осенью пересадите «молодняк» в более просторные горшки диаметром до 20 см. И продолжайте терпеливый уход. 

Только через год завяжутся бутоны, и тогда вы сможете дарить цветущие растеньица или любоваться фейерверком из красок.    

Проблемы и болезни нежной пуансетии

Главная и популярная проблема многих комнатных пуансетий – опадание листьев. Случается это из-за недостатка освещения, холода, резких перепадов температуры, сухого или загрязненного воздуха. И закономерно при окончании периода цветения.

пуансетия уход в домашних условиях

Хуже всего цветок переносит замерзание – в этом случае он внезапно резко оголяется, и со временем начинают страдать и корни. Если при этом листья желтеют и опадают – причина может быть в недостатке влаги. 

пуансетия уход в домашних условиях

Но если вянут – это из-за чрезмерного увлажнения. В обоих случаях нужно пересмотреть режим полива, вносить воду малыми порциями, продолжить наблюдение.  

Пожелтевшие края и бурые пятна на листках могут возникнуть, если растение получает избыток минеральных солей. 

А вот при недостатке питательных веществ и влаги и при неправильном режиме подкормки листья истончаются, на прицветниках проступают белые пятна

Грибковые заболевания – серая гниль, фузариоз – вторая по популярности проблема. Болезненный налет – серый или бурый – часто возникает при обильном поливе в прохладной среде. Чтобы спасти растение, нужно удалить все пораженные побеги и листья и выполнить обработку противогрибковыми препаратами, например, фунгицидами. 

Если появляется тонкая паутинка, белые комочки или другие следы мелких вредителей – достаточно промыть листья мыльной, а затем чистой теплой водой, накрыв предварительно горшок. 

пуансетия уход в домашних условиях

В сложных случаях поможет дополнительная обработка инсектицидом. Регулярные опрыскивания тоже отпугнут паутинного клеща. 

Итак, если вы получили или подарили себе пуансетию, обеспечьте ей комфортный прием и внимание. И она взамен сохранит в вашем доме ощущение праздника. 

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Обложка https://unsplash.com/@anniespratt

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