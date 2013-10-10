Как определяются стандартные размеры межкомнатных дверей

Какие существуют стандартные размеры межкомнатных дверей в частном доме, квартире. Правильно определяем высоту, ширину, длину проема. Методы измерения параметров межкомнатных дверей.

Стандартные размеры межкомнатных дверей размещены в принятом ГОСТе. Этот способ выбора достаточно устаревший, но большинство современных дизайнеров и производителей работ успешно его применяют, ввиду точности.

Стандартные размеры дверных проемов

Стандартные размеры, применяемые в советский период, подробно описывают нужные параметры межкомнатных дверей и помогают выбрать необходимые габариты проема. Использование ТУ, не всегда является правильным решением, ведь они создаются под модели изделия каждым производителем. Двери должны всегда соответствовать требованиям качества, даже если отходят от установленных ТУ, но в основном их производят согласно стандартным характеристикам. Такие правила придуманы с целью производства замены несоответствующих качеству элементов. При наличии несоответствия устанавливаемого проема по отношению к коробке межкомнатной двери принятым стандартам, заставляют приобретать модель по индивидуальным нестандартным параметрам. Здесь не существует гарантий, что заказанные двери полностью будут соответствовать ожиданиям, а это может повлечь дополнительные затраты. Стандартные параметры позволяют максимально подобрать конструкцию, которая подойдет по всем характеристикам. Разберем подробнее, какие стандартные размеры межкомнатных дверей следует выбрать для разных ситуаций при монтаже.

Размеры по ГОСТу

В процессе постройки частного домовладения либо ремонта квартиры, проемы для монтируемых дверей применяются со стандартными размерами, закрепленные ГОСТом:

одностворчатый проем, отступом 100 мм и шириной 700-900, 1200 мм., к которому подойдет дверь однопольного типа;

двустворчатые распашные, шириной 1300, 1500, 1900 мм.;

высота: 2100, 2300 мм. Минимальный параметр: 2071, 2271 мм.;

применяемые размеры стандартной межкомнатной двери без порога равно: 2070х100х100 мм.

Такие габариты позволяют установить стандартную межкомнатную дверь, более того, допускается отклонение до 25 см, но дверной зазор следует сделать меньше. Узкий проем делают в значении 675 мм, а не положенные 700. Так и нужно производить расчет размера стандартной ширины элемента под межкомнатную дверь.

Не соответствие стандарту

Иногда в процессе работ выясняется, что не достает 1-2 мм., чтобы соблюсти стандартные параметры. Для того, чтобы решить вопрос, важно знать из какого материала изготовлена стена, фактический размер ширины прохода. Если стена обрабатывалась механическим способом, то применяя этот метод получится заполнить не хватающие размеры. Если стены имеют прочный твердый материал и не поддаются коррекции, то проще всего довести ее до следующего стандартного значения в сторону уменьшения: использовать брус, предварительно обработав его антисептиком и тщательно высушить, либо произвести закладку с помощью кирпича, строительного блока, либо заштукатурить. Привести нестандартные размеры к соответствующим установленным нормам достаточно просто, более того, получается самый практичный вид отделки стен.

Комментарий эксперта! Андрей Иванов, дизайнер: «В случае, если дверной проем имеет ширину больше 1000 мм., и планируется установить распашную дверь, альтернативным и подходящим решением служит выбор двустворчатой модели изделия. Это связано с тем, что полотно двери не должно превышать 900 мм. Обращайте внимание, что в маркировках дверей в жилых помещениях производителем всегда указываются размеры створок».

Удобные размеры межкомнатных дверей

Подобрать нужную высоту дверей является простой задачей, но необходимо учитывать высоту потолка: 2,1 либо 2,3 мм. По вопросу подбора ширины вариантов несколько. Рекомендации сводятся к тому, чтобы подобрать минимальные параметры полотна, и проем сохранить в соответствии с рекомендуемыми ГОСТами размерами либо на 70 – 100 мм шире. Размеры дверей в жилых комнатах могут иметь ширину, не менее указанных параметров:

в кладовках, санитарных, технических помещениях – 600 мм.;

в местах приготовления пищи – 700 мм.;

в жилых помещениях – 800 мм.

Разрешается увеличивать параметры и подгонять под соответствие проему, но уменьшать можно только до размеров 550 см., что является неподходящим решением крупных людей. В комнатах, с установленным газовым оборудованием, нормативы ширины дверных проемов устанавливается пожарной службой, при этом несоблюдение влечет наложение штрафа. В помещениях (спальня, детская, гостиная) можно размещать проемы для монтажа дверей двустворчатого типа размером 1,5 м. Организация широкого проема удобна для установки сдвижной или складной двери, однако визуально такой вариант подойдет только для комнат с площадью не менее 20 кв.м.

Нюансы определения размеров дверного полотна

Замена старых полотен предполагает производство их замеров, для того, чтобы было понятно, какие параметры стоит выбрать. Первичная установка требует измерения дверного проема, выбора модели, не требующей применение силы при монтаже. Удачный и правильный подбор двери можно осуществить исключительно в ситуации, когда известны размеры проема для будущего полотна. Произвести измерения можно с применением строительной рулетки, найдя две самые отдаленные точки на всей площади. Не допускайте, чтобы габариты полотна и проема сильно разнились, ведь тогда придется отмерять нужный размер, а далее откорректировать погрешности.

Замеры выполняются возле размещенных косяков, а ширина измеряется снизу и сверху. Первоначально необходимо отмерить 30-50 см. от поверхности пола. Важно записать правильную толщину стенки, замеряя несколько точек на ней. Обязательно записывайте полученные результаты, в этом поможет предварительно подготовленная схема дверного проема. При отклонениях нужно подобрать оптимальное решение для исправления ситуации. Если самый узкий отрезок равен показателям принятого стандарта, то лучше оставить его как есть.

Помимо замеров следует убедиться, что проем не имеет погрешностей с точки зрения геометрических правил: вертикальные боковые стенки, горизонтальная притолока соответствует форме. В этом поможет строительный уровень, строительный отвес или нивелир. При больших отклонениях их необходимо скорректировать, а если они в пределах 1 см., то можно применить монтажные пластины или пену.

Как измерить высоту дверного проема

Размер стандартной конструкции межкомнатной двери без коробки равен высоте 210 см, но для уверенности следует с помощью рулетки проверить это значение: от поверхности пола до перекрытия наверху. Замеры высоты и длины выполняются с трех сторон, уделяя внимание расстоянию по центру. Полученное минимальное значение является самым точным. Важно, чтобы замеры осуществлял не одни человек, так как это неудобно. Межкомнатную дверь следует устанавливать после размещения напольного покрытия, ведь это исключит дополнительные замеры и уменьшит габариты полотна, применяемого при размещении.

Определения ширины

Первоначально замеряется ширина проема между стенками. Если они стандартные, то, как правило, имеют размер 80 см. для проема межкомнатных дверей вместе с коробкой, а для входных – 100 см. С помощью рулетки производится измерение нижнего уровня одного края и проводится замер до другого на противоположной стене. Дополнительные значения складываются из замеров расстояния между стенами в области верхнего перекрытия и посередине проема. Во внимание следует принимать минимальное значение. Параметры двери отличаются от размеров ширины проема, на 2-4 см. для создания технологических зазоров при установке. Стандартные размеры ширины коробки межкомнатных дверей больше параметров створок, поэтому необходимо оставить щели для того, чтобы она свободно двигалась.

Подбираем размеры межкомнатных дверей и блоков

Размеры межкомнатных дверей с коробкой подбираются согласно стандартным значениям дверного проема. Дверь покупается в комплектации с коробкой либо в виде самостоятельного полотна. Рекомендуем выбирать именно комплектацию с блоком и коробкой, так как это ускорит монтаж. Если смотреть на проблему с точки зрения экономии, то дешевле получится приобрести полотно и самостоятельно собрать коробку. Здесь стоит выбрать, что у вас в приоритете – деньги или время. При покупке дверного блока важно обратить внимание, чтобы ширина была меньше, чем параметры проема. Монтажный зазор, который нужно оставить – до 15 мм., а самый идеальный размер – до 35 мм.

Приведем таблицу, стандартных размеров межкомнатных дверей и проемов учетом рекомендаций по выбору:

Высота проема для двери Ширина проема для двери Размер дверного полотна 2055-2060 700-710 2000 х 600 2055-2060 800-810 2000 х 700 2055-2060 900-910 2000 х 800 2055-2060 1000-1010 2000 х 900 2055-2060 1330-1340 2000 х 600+600 2055-2060 1530-1540 2000 х 700+700

Когда приобретается только дверное полотно, принимают во внимание, что его габариты должны быть на 100 мм. меньше проема. Учитывайте, что еще добавляется 2 косяка, минимум по 25 мм., дополнительно учитывается монтажный зазор до 15 мм. и зазор с боковых сторон – 5 мм. Таким образом, выйдет: 2х25 + 15 + 5 = 70 мм. Этот показатель является минимальным, прибавляемый к ширине дверного полотна. Итоговая цифра должна равняться либо быть меньше ширины проема, в который данная дверь будет монтироваться.

Размеры входных дверей

Существуют нормы, которые определяют размеры проемов входных дверей. Так, ГОСТ 6629-88 закрепляет, что если устанавливаются стандартные изделия, то следует сделать проемы по размерам, указанным в документе. При постройке частного дома по габаритам меньше минимальных значений по ширине, рекомендуем не закладывать входную дверь. Проблема состоит не только в трудностях поиска параметров необходимого полотна, но и в том, что возможно, вы попадете под санкции контролирующих органов, заставляющих переделывать несоответствия. Стандартные параметры входных дверей установлены в следующих значениях:

для одностворчатых моделей ширина полотна – 900 мм, 1100 мм.;

для двустворчатых моделей ширина полотна – 1400 (700х700); 1800 мм (900х900);

с высотой полотна – 2300 мм.

На современном рынке представлены различные вариации дверей. Производители предлагают произвести заказ из различных материалов – железа, дерева с любой толщиной. Дверной проем должен соответствовать стандарту, то есть быть шире размера одностворчатого полотна межкомнатной двери на 70 мм и на 72 мм. для двустворчатых вариантов. Эти показатели являются минимальными значениями. Допускается организация более широкого проема, а вот уже – нет. Высота дверного проема при монтаже входной двери должна быть не менее 71 мм., при этом дверь выбирается не меньше 900 мм при проеме 970х2371 мм.

Существуют стандартные размеры проемов для межкомнатных дверей, установленные ГОСТом. Их применяют, когда производят ремонт или строительство квартиры либо частного дома. Современные технологии позволили находить решение, когда проем для будущей двери больше либо меньше требуемых стандартами габаритов. Чтобы снизить материальные затраты при монтаже, следует выбирать подходящие и удобные для каждого конкретного случая размеры дверного полотна, грамотно производить замеры длины, ширины и высоты, покупать подходящие комплектации для каждого индивидуального случая.

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