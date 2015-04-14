Типы планировок квартир: плюсы и минусы

Какая планировка лучше всего подойдет для вашей квартиры? Сравниваем варианты

При выборе квартиры планировка имеет очень большое значение. У домов разных типов обычно разный набор доступных планировок, но все же есть и кое-что общее. В этой статье мы рассказываем о том, какие планировки наиболее распространены в России и в чем состоят их преимущества и недостатки.

Планировка квартиры - гостинки и малосемейки

Начнем с самых маленьких. Квартиры гостиничного типа проектировались для размещения работников близлежащих предприятий, поэтому чаще всего их можно встретить неподалеку от крупных заводов и в пригороде больших городов. Гостинка — очень маленькая однушка, кухня в которой ютится в нише коридора, хотя и иногда переносится в комнату при ремонте. Санузел объединенный, с душевой кабиной. Такая квартира подойдет для проживания одного человека, например студента или командированного работника.

Малосемейная квартира — чуть улучшенный вариант гостинки. Здесь есть балкон или лоджия, площадь немного увеличена, есть два окна вместо одного. Эта квартира все еще остается слишком тесной, но подойдет как бюджетный вариант для временного проживания. Из плюсов обеих планировок — только низкая цена.

Полезный инструмент для создания планировки:

Remplanner.ru – единственный Российский Планировщик, который предназначен для проведения ремонта. Он позволяет пользователям самостоятельно сделать полноценные рабочие чертежи для ремонта своей квартиры.

Самое важное отличие этого Планировщика от других – оформление и подача проекта в виде рабочих чертежей, как и в классическом дизайн-проекте. Вся информация о проекте разнесена по 16 листам.

Например, на листе розеток указывается вся необходимая информация по розеткам и выводам, необходимая для рабочих – количество розеток, их расположение (с размерами), тип розеток (обычные или влагостойкие), для какой техники предназначена розетка.

На плане монтажа стен и перегородок – указывается расположение вновь возводимых стен, материал стен, размеры дверных проемов и т.п.

Также в Планировщике есть:

визуализация 3d;

печать альбома чертежей в виде файла pdf;

расчет сметы и объемов работ для бригад;

примерный расчет черновых материалов для ремонта;

возможность одновременной работы с несколькими вариантами планировок.

Студия (открытая планировка)

Это квартира, в которой изолирован только санузел: коридор переходит в единственную комнату с не отделенной перегородкой кухней. Студии стали все чаще появляться в современных постройках, как вариант бюджетного жилья. Они имеют увеличенную по сравнению с гостинками и малосемейками площадь и место для полноценного кухонного гарнитура. Однако не стоит путать студии с однокомнатными квартирами, в которых была снесена перегородка между комнатой и кухней: внешне они похоже, но студии обычно меньше площадью и запланированы такими самим застройщиком.

По теме:

Берлинский лофт с интересной планировкой

Плюсы студии в наличии большого и хорошо освещенного пространства единственной комнаты. Такая планировка понравится людям современным и творческим, живущим одним или парой, но без детей. Хотя есть и исключения, как мы видим по этой студии в Красногорске для семьи с маленьким ребенком.

Отсутствие личного пространства будет в такой квартире основным минусом для живущих вдвоем-втроем людей. Еще один минус — нехватка мест для хранения. Больше про открытую планировку: «Квартира-студия: преимущества и недостатки»

Изолированные комнаты

Это квартира, в которой все комнаты изолированы друг от друга и от коридора. Идеальный вариант для семей с детьми или проживания людей не состоящих в родстве. Такая классическая планировка практически не имеет минусов, кроме того, что в небольших квартирах изолированные комнаты могут казаться тесными.

Смежные комнаты

Планировка двухкомнатной квартиры, где лишь одна комната имеет выход в коридор, а во вторую можно попасть лишь пройдя через первую. Этот тип планировки характерен для старых домов, сейчас от него отказались: смежные комнаты хоть и экономят пространство, но кроме как парой жить в такой квартире неудобно.

Есть вариант смежно-изолированной планировки в квартирах с тремя и более комнатами — две комнаты смежные, остальные изолированные. Здесь появляется соблазн использовать маленькую комнату в качестве гардеробной в проходной спальне.

Частичная студия

Этот вариант планировки используется в квартирах с двумя и более комнатами. В этом случае есть объединенное пространство кухни-гостиной и изолированные комнаты. Если комнат достаточно для всех членов семьи, большая и светлая гостиная может стать отличным местом для отдыха. Более того в такой комнате готовящий человек не будет чувствовать себя брошенным остальными членами семьи на кухне. Такие квартиры редко планируются застройщиком, но если стена между кухней и ближайшей кухней не несущая, все в ваших руках.

Креативные герои наших репортажей умудряются делать частичную студию даже из однушки: «Однушка 35м² на Киевской»

Свободная планировка

Некоторые застройщики позиционируют свои квартиры как пространство для ваших идей — все внутренние стены лишь обозначены периметром в один кирпич высотой, вы сами можете решить, что с ними делать. Однако на деле эти стены присутствуют на плане БТИ как полноценные, и если вы захотите возвести их в другом месте, все равно потребуется получить разрешение. Единственно нельзя переносить санузел и сильно отдалять кухню от предназначенной для нее зоны.

Свободная планировка была изначально в этой квартире в Химках. Посмотрите, как распорядились своими возможностями хозяева.

Фотографии: kvartblog.ru, infodwn.ru, rosrealt.ru, design-homes.ru, riolux.ru, liveinternet.ru

Это интересно:

планировка