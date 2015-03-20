Топ-4 сковороды на современной кухне

Приготовление пищи должно приносить радость и удовольствие! Особенно, если вы любите готовить и превращать даже самые простые рецепты в праздник, торжество вкуса, цвета и ароматов.

Кухня – это закулисье любого дома. Приготовление пищи должно приносить радость и удовольствие! Особенно, если вы любите готовить и превращать даже самые простые рецепты в праздник, торжество вкуса, цвета и ароматов.

Но порой бывает сложно разобраться в многообразии форм, материалов и покрытий. А так хочется иногда простого «пожарить что-то кроме яичницы на завтрак»…

Так какая же она - идеальная сковорода на кухне современной хозяйки? Секрет прост – она не одна.

Мы выбрали 4 сковороды из ассортимента GIPFEL, которые подойдут для приготовления от самых простых до изысканных блюд. Все представленные сковороды можно использовать на разных видах плит: газовых, стеклокерамических, электрических и индукционных.

Первая в списке блинная сковорода. Она отличается ровным дном и невысокими бортиками, выполнена из литого алюминия и идеально подходят для жарки блинчиков. Съемная ручка позволяет готовить на ней ещё и пиццу (как на плите, так и в духовке).

Конечно, у каждой хозяйки а кухне должна быть сковорода-гриль. Модели данного типа отличаются ребристым дном, имитирующим эффект гриля. Сок и жир при жарке стекает в отверстия между ребрышек, благодаря чему блюдо получается нежным и сочным.

Сковорода Gipfel арт. 2685 изготовлена из алюминия - легкая, надежная, с высокой теплопроводностью и съемно ручкой. Требует минимум масла для готовки и не боится высоких температур. Ребристое дно позволяет приготовить сочные, но при этом не жирные блюда, которые превратят обычный ужин в настоящее пиршество!

В топ-4 вошла и сковорода-вок. Это модель в форме глубокой полусферы с небольшим плоским дном, которое при готовке нагревается сильнее стенок. Такие сковороды идеально подходят для быстрой жарки лапши, риса и овощей – традиционных блюд азиатской кухни, так любимой и у нас.

Сковорода-вок GIPFEL DYNASTY со стеклянной крышкой сделана из непокрытого чугуна, является прочной и долговечной, сохраняет большинство полезных веществ при готовке и придает еде уникальный изысканный вкус. В комплекте идут деревянные палочки, деревянные щипцы и решетка из нержавеющей стали - максимально удобная комплектация.

Современные специализированные сковороды - это хорошо, но не стоит забывать про классические универсальные модели, предназначенные для жарки, тушения, пассировки, либо просто разогрева разнообразных блюд.

Наш выбор - набор сковород GIPFEL PROOFET. Это три универсальные сковороды из прочного литого алюминия, которые справятся с любой задачей на кухне. Благодаря толстым стенкам и дну они отлично держат тепло, что способствует равномерному распределению жара от плиты при длительном тушении и томлении блюда.

2-слойное мраморное антипригарное покрытие Whitford Xylan убережет пищу от пригорания и позволит использовать при жарке минимум масла, что сделает ваше блюда более полезным и здоровым.

Съемная ручка не нагревается в процессе приготовления, легко снимается нажатием пальца и позволяет хранить сковороды, составив их одна в другую, экономя пространство в кухонном шкафу.

GIPFEL ждет вас за новыми покупками!

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