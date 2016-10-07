Украшаем гостиную к новому году: 15 светлых интерьеров с елями

Новый год стремительно приближается, и самое время задуматься или даже начать украшать свой дом.

Новый год стремительно приближается, и самое время задуматься или даже начать украшать свой дом. На фоне светлых стен новогодняя ель будет смотреться особенно выигрышно. Мы подобрали для вас 15 светлых интерьеров с новогодними елями.

Дайджест Квартблога

Мастер-класс от флориста: новогодний венок из натуральной ели - Мы побывали на мастер-классе у профессионального флориста и расскажем вам все тонкости изготовления елового венка: начиная с того, где купить материалы, заканчивая проверкой изделия на прочность.

Квартблог ЛАЙВ: мастер-класс «Новогодний декор стола» - Приглашаем взять урок декорирования у профессионального дизайнера Татьяны Ефимчук.

14 мастер-классов по новогоднему декору: своими руками, из подручных средств, стильно - Новогодний декор разной сложности и на любой вкус.

Новогодний декор в эко-стиле своими руками - Как создать своими руками симпатичные праздничные украшения из экологичных материалов

Новогодний декор в домах знаменитостей - Мы покажем, как украшают свои дома к праздникам отечественные и зарубежные знаменитости.

Фото: hviturlakkris.blogspot.ru, everythingaboutdesign.com, wohnschwestern.de, archiproducts.com, mormormartas.blogspot.ru, breathehappiness.co.uk, roomed.nl

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