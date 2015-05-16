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Воплощайте мечты

Вы любите атмосферные картинки, а мы знаем, как добавить волшебства в реальную жизнь! В новой рубрике «Квартблог» будет искать вещи, которые помогут вам воплотить в реальность самые чудесные идеи с самых очаровательных снимков.
Подборка с гирляндами, санками и формочками для печенья - специально для тех, кто хочет заразиться новогодним настроением.

сежные шары disney
Сказочное настроение – бесценно. Снежный шар «Золушка», который на серебряной карете перенесет вас в детство - $ 149,95.

маленький глиняный чайник

Горячий чай на прогулке – бесценно. Чайник из светлой глины объемом 130 мл., в котором можно заварить любимый чай – 220 р.

формочки для имбирного печенья

Аромат домашнего имбирного печенья – бесценно. Формы для печенья, чтобы готовить его вместе с друзьями и детьми - 549 р.

трафарет для кофе

Кофе, заваренный любимым – бесценно.  Трафареты для капучино на заказ, чтобы украсить кофе чьим-то именем или уникальным рисунком - 90 р.

кружка в вязаном чехле

Согреться теплым чаем – бесценно. Кружка в вязаном вручную «свитере», который не даст остыть согревающему напитку – 450 р.

красный фонарь для греющей свечи

Тепло очага – бесценно. Фонарь для греющей свечи, в котором можно зажечь настоящий огонь даже если у вас нет камина, – 249 р.

тетради в крафтовой обложке

Любимые книги и дневники с воспоминаниями – бесценно. Набор тетрадей с крафтовыми обложками для записи всего на свете – от рецептов рождественских кексов до стихов и списка фильмов, которые стоит посмотреть, – 730 р.

декоративные санки

Скатиться с горки, как в детстве, – бесценно. Винтажные интерьерные санки, которые будут напоминать о сказке и снеге даже в центре мегаполиса – 1 202 р.

гирлянда со звездами

Цветные сны, навеянные мерцающими огоньками – бесценно. Гирлянда со звездами, которая превратит ваши стены в звездное небо – 999 р.

рождественский венок

Возможность выйти во двор собственного дома - бесценно. Венок из ягод, который добавит вашему интерьеру природных красок – 2 999 р.

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