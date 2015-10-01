5 рецептов, которые заставят вас полюбить кашу на завтрак

Мы покажем вам вкусные рецепты каш ! Учимся готовить овсянку (и не только) у известных блогеров и самого Джейми Оливера.

Сегодня мы собрали для вас рецепты самой аппетитной каши, какую только можно приготовить на завтрак. Классическая овсянка уже давно стала темой для анекдотов, но не нужно недооценивать ее и другие блюда из злаков: они действительно способны зарядить вас энергией на добрые полдня! Если же вы почему-то не особенно любите завтракать, то для вас наш материал будет полезен вдвойне: скорее всего, вы не удержитесь и попробуете приготовить утром хотя бы одну из каш, а там и до любви недалеко.

Пряная овсянка с яблоками

Ингредиенты:

1 чашка неподслащенного миндального молока,

1/2 чашки овсяных хлопьев,

1 чайная ложка кокосового масла,

1 маленькое яблоко,

щепотка корицы,

5 миндальных орешков,

1 чайная ложка неподслащенной кокосовой стружки,

1 чайная ложка семеня чиа,

1 чайная ложка кленового сиропа.

Как готовить:

1. В небольшой кастрюле доведите до кипения миндальное молоко и всыпьте овсяные хлопья. Варите 5 минут на среднем огне.

2. Нагрейте на сковороде кокосовое масло и добавьте нарезанное кубиками яблоко. Добавьте щепотку корицы и тушите 2-3 минуты на маленьком огне.

3. Когда овсянка готова, переложите ее в тарелку, сверху выложите яблоки, нарубленный миндаль, кокосовые хлопья и семена чиа. Полейте кленовым сиропом.

Источник: Food heaven made easy

Каша из овсяной крупы с лимонным кремом

Ингредиенты:

3 столовые ложки (35 г.) дробленой овсяной крупы,

2 столовые ложки семян киноа (или еще 2 столовые ложки овсяной крупы),

1/2 чайной ложки кокосового или сливочного масла,

чашка (220 мл) воды,

щепотка соли,

пригоршня ягод клубники (свежей или замороженной),

3 столовые ложки яблочного или апельсинового сока,

1 чайная ложка с горкой лимонного крема,

3 миндальных ореха,

цветочная пыльца для посыпки (по желанию).

Как готовить:

1. Насыпьте овсянку и киноа в небольшую кастрюлю, добавьте масло. Обжаривайте на сильном огне, помешивая, до появления аромата (2-3 минуты). Влейте воду и добавьте соль. Доведите до кипения и сразу убавьте огонь до минимума. Оставьте на 15 минут.

2. Тем временем в небольшой сотейник положите клубнику и влейте сок. Готовьте на сильном огне, пока сок не начнет пузыриться, а его объем не уменьшится вдвое. Уберите сотейник с огня.

3. Положите овсянку в тарелку. В углубление в центре положите лимонный крем. Подождите пару минут, пока крем станет мягче, затем слегка перемешайте с кашей. Выложите в кашу клубнику и сок, посыпьте рубленым миндалем и цветочной пыльцой.

Источник: Top with cinnamon

Пшенная каша с орехово-кокосовой посыпкой

Ингредиенты

Для посыпки:

1/2 чашки рубленых лесных орехов,

1/4 чашки кокосовой стружки,

1-2 столовых ложки кокосового сахара,

1 столовая ложка нерафинированного кокосового масла,

1/4 чайной ложки молотой корицы,

1/8 чайной ложки мелкой морской соли.

Для каши:

1 чашка пшена,

2 чашки чистой воды,

1 чашка неподслащенного кокосового молока из картонного пакета (плюс еще немного для сервировки),

2-3 столовых ложки кленового сиропа (плюс немного для сервировки),

1/2 чайной ложки экстракта ванили (по желанию),

1/8—1/4 чайной ложки мелкой морской соли,

1 столовая ложка нерафинированного кокосового масла.

Как готовить

Посыпка:

1. Нагрейте духовку до 135 градусов, застелите противень бумагой для выпечки.

2. Смешайте орехи, кокосовую стружку, кокосовый сахар, кокосовое молоко, корицу и морскую соль в миске.

3. Распределите смесь по противню, запекайте около 20 минут до золотистого цвета. Достаньте из духовки и дайте остыть.

Каша:

1. Пока готовится посыпка, насыпьте пшено в сотейник и обжаривайте, помешивая, на среднем огне 3—5 минут до золотистого цвета.

2. Осторожно влейте воду. Перемешайте и увеличьте огонь до сильного. Когда вода закипит, уменьшите огонь. Готовьте на среднем или слабом огне 12—15 минут, пока крупа не впитает влагу.

3. Влейте кокосовое молоко, кленовый сироп, ваниль, морскую соль. Перемешайте и увеличьте огонь до среднего. Готовьте 4—6 минут, часто помешивая, чтобы каша не пригорела. Снимите с огня и добавьте кокосовое масло.

4. Разложите по тарелкам, добавьте посыпку. Добавьте еще молока и кленового сиропа.

Источник: Blissful basil

Нежная овсянка с бананами

Ингредиенты:

1 чашка овсяных хлопьев,

2,5 чашки неподслащенного миндального молока,

2 чайные ложки кленового сиропа,

1 банан,

1 чайная ложка экстракта ванили,

1 чайная ложка корицы,

1 чайная ложка семян чиа.

Как готовить:

1. Поместите все ингредиенты (кроме 1/2 чашки миндального молока) в кастрюлю среднего размеры. Поставьте на средний или сильный огонь, перемешайте, доведите до кипения.

2. Уменьшите огонь и томите кашу, помешивая, около 5 минут, пока хлопья не набухнут.

3. Добавьте оставшееся молоко и размешайте. Готовьте еще 1л—2 минуты.

4. Переложите в тарелку, украсьте дольками банана и лесными орехами.

Источник: Fit foodie finds

Овсянка с морковью

Ингредиенты:

1 чашка овсяных хлопьев,

1 1/2 чашки питьевой воды,

1 средняя морковь,

1/4 чайной ложки молотого имбиря,

1/2 чайной ложки молотой корицы,

щепотка свеженатертого мускатного ореха,

1/2 чайной ложки экстракта ванили,

1-3 чайных ложки кленового сиропа,

растительное молоко,

поджаренный орех пекан, тыквенные семечки, семена чиа или другие посыпки на выбор.

Как готовить:

1. Накануне вечером насыпьте овсяные хлопья в небольшую кастрюлю, залейте водой, накройте крышкой и оставьте на столе на всю ночь.

2. Утром поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте натертую морковь, специи, экстракт ванили и кленовый сироп. Если смесь получается слишком густой, добавьте немного молока. Готовьте 2-3 минуты, помешивая, пока овсяные хлопья не нагреются.

(Если вы не замачивали хлопья на ночь, готовьте 8—10 минут, добавьте специи и морковь в конце).

Переложите в тарелку. Подавайте политой молоком с посыпкой из семян и орехов и с дополнительным молоком.

Источник: The green life

И обещанный бонус: пять простых рецептов каши из овсяных хлопьев от Джеми Оливера!

Приятного аппетита!

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