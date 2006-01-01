Английский стиль в интерьере: гостиная vs спальня

Как создать атмосферу "старой доброй Англии" в городской квартире? Квартблог расскажет и покажет на примере: с красивыми фото и описанием, как создать интерьер в английском стиле, на примере гостинной и спальни.

Интерьер в английском стиле: фото, описание и особенности

Представляя себе интерьер в английском стиле, большинство людей думают о строгой мебели из дерева, полумраке и маленьких чашечках чая, которые принесла горничная в чепце. Безусловно, английский стиль является отражением английского характера, с его чопорностью, замкнутостью и привычкой пить чай ровно в пять пополудни. Однако английский стиль в интерьере может быть очень уютным, а самое главное, подходящим для большой семьи, поскольку он буквально переполнен традициями и семейными воспоминаниями. На примере интерьера двух комнат мы расскажем вам, как можно создать дух старого английского дома в городской квартире.

1. Гостиная

Гостиная в английском стиле станет отличным решением для тех, кому вместе с бабушкиной квартирой достались в наследство ее библиотека, а также коллекция фарфора.

Первое, о чем нужно помнить при создании гостиной в английском стиле: она должна быть уютной. Поэтому главными действующими "лицами" обычно бывают большой мягкий диван, заваленный горой цветастых подушечек, несколько "ушастых" кресел, на одно из которых можно небрежно бросить плед и, конечно же, камин.

Что и говорить, вечно прохладная погода Англии постоянно склоняет к тому, чтобы остаться дома и погреть ноги у огня. Кстати, в современных реалиях совершенно необязательно использовать настоящий камин, гораздо лучше приобрести электрический, о его особенностях мы недавно рассказывали вот здесь.

Гостиной в английском стиле присущ постоянный полумрак, подобный эффект создается благодаря темным оттенкам обоев и тяжелым портьерам на окнах. Разумеется, это не значит, что нужно превратить вашу гостиную в мрачный склеп, но она всегда должна напоминать об уютных вечерах, которые вы в ней провели/проведете.

На пол можно положить мягкий цветастый ковер, который приглушит шум шагов, а также добавит тепла. Ковер должен быть неброским: возможен вариант с традиционной для англиского стиля клеткой, но чаще используется просто абстрактный рисунок. Подробнее о коврах в интерьере мы рассказывали в этой статье.

Еще одним важным элементом английской гостиной является библиотека. Старинный шкаф с древними фолиантами или детективными романами будет идеальным вариантом, но если у вас его нет, хотя бы поставьте небольшой стеллаж или разложите книги на столике.

Не стоит забывать и о декоративных элементах, в английском стиле их много не бывает. Поэтому можно повсеместно развесить фотографии друзей и родни, разложить корзинки с вязанием, а также расставить статуэтки и небольшие светильники. Английский стиль не предполагает центрального освещения, поэтому старайтесь отвлечь внимание на маленькие лампы.

2. Спальня

Спальня в английском стиле словно создана для того, чтобы нести уют и покой. Ее центральным элементом является кровать, которая должна быть тщательно декорирована, в буквальном смысле "завалена" разнообразным текстилем, который приглушит строгость форм.

Как правило, интерьер спальни более минималистичен, чем интерьер гостиной подобного стиля, ведь предполагается, что все дела/встречи/обсуждения будут проходить именно в гостиной, а в спальне вы просто будете падать на вашу мягкую постель. Поэтому в интерьере английской спальни чаще всего дополнительно присутствуют только небольшой прикроватный столик и кресло. Установка камина также возможна, тут все зависит от ваших пожеланий, можно, например, использовать декоративный фальшкамин.

Спальня в английском стиле также выполняется в приглушенных, природных тонах, но если вы не будете чувствовать себя комфортно в таком помещении, можно немного отступить от правил в "светлую" сторону. В таком случае старайтесь возместить отступления цветочным оформлением и элементами декора.

Для портьер и текстиля приветствуются натуральные материалы, такие как хлопок и лен, кроме того, можно и здесь реализовать традиционную английскую "клетку", например, в виде постельного белья. На стенах будут уместны картины в простых деревянных рамах: сюжеты могут быть несколько ироничными, ведь все мы помним тонкий английский юмор! Возможно также украшение спальни при помощи небольших кашпо с цветами и фарфоровых элементов.

По нашему скромному мнению, в английской битве гостиная/спальня победила первая участница, во многом благодаря мягкому дивану с горой подушек и клетчатым пледом. Но ваш интерьер только в ваших руках, поэтому какой из комнат добавить частичку туманного Альбиона – решать исключительно вам.

Фото: 4living.ru, idei-interera.ru, remontbp.com, ihouzz.ru, ogodom.ru, stylingroom.ru, mymansion.ru

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